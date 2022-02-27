كيف تختار الحذاء المناسب لقدمك بخطوات علمية وبسيطة

لا عجب في أن الأقدام بحاجة لاهتمام خاص، فهي التي تحمل الإنسان طوال الحياة وتسهل عليه الكثير من الأمور. وتبدأ أولى خطوات العناية بالقدمين، باختيار الحذاء المناسب لاسيما وأن اختيار الحذاء الخاطئ يمكن أن يتسبب في إلحاق العديد من الأضرار بالقدمين على المدى الطويل. وينصح خبراء المعهد الألماني المتخصص في الأحذية (دي.إس.آي) بمراعاة بعض الأمور عند شراء الحذاء وهي:

اختيار الكعب: الأقدام معدة طبيعيا للتأقلم مع اختلاف طبيعة الأراضي المستوية أو الجبلية، ولهذا ينصح الخبراء بعدم الاعتماد على نوعية واحدة لكعب الحذاء، بل يجب التنويع المستمر بين الأحذية الأرضية والأحذية ذات الارتفاع المتوسط لأن هذا بمثابة التدريب للقدمين. أما الكعب العالي للنساء فيجب أن يكون ارتدائه استثنائيا وليس بشكل مستمر.

موعد شراء الحذاء: يتغير حجم القدمين بمعدلات تختلف من شخص لآخر خلال اليوم. فأحيانا يشتري الشخص حذاءً في المساء- بعد يوم مرهق من المشي- ويبدو مناسبا للغاية في مقاسه، لكنه يلاحظ في اليوم التالي أن الحذاء صار واسعا. ويبدو هذا التغيير واضحا في الأحذية الجلدية التي تنكمش في فترات البرد، لذا إذا أردت شراء الحذاء المناسب للعمل فعليك التوجه إلى محلات بيع الأحذية في الصباح. أما بالنسبةللأحذية المناسبة للسهرات فيفضل أن تشتريها في المساء.

لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية أين يؤلم الحذاء؟ هل ثمة خطأ؟ هل هناك مشكلة؟ هذا هو جوهر السؤال الذي يستخدمونه في عبارة" أين يؤلم الحذاء"؟ وتشير الأسطورة إلى أن رجلا رومانياً سُئل عن سبب تركه لزوجته الجميلة الثرية، فأشار إلى حذائه مجيبا "هذا جميل أيضا، لكن منتعله هو الوحيد الذي يعرف أين يؤلم القدم".

لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية على من نلقي اللوم؟ اذا كنت تعلق اللوم على شخص ما، يصفك الألمان بالقول" تضع الأمر في أحذيتهم". وأصل القصة أن النشالين الساهرين في الحانات خلال العصور الوسطى كانوا يخبئون بسرعة مسروقاتهم من قبيل العملات المعدنية في أحذية الساهرين معهم في الحانات لو جرى بحث مفاجئ عن النشالين في المكان.

لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية "لن أرتدي هذا الحذاء" يقول الألمان "لن أرتدي هذا الحذاء"، وهو تعبير مجازي يتعلق باللوم وتحديد المسؤولية، وعدم سماح المرء للآخرين لإقحامه في موضوع لا دور له فيه. ونظرة سريعة إلى الحذاء الظاهر في الصورة، ستقنع أي انسان أنّه لن يرتديه بأي حال!

لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية وضعَ العربة أمام الحصان حين يقول الألماني" اقلب باطنها ظاهراً فتكون حذاء"، فهو يعني العكس بالضبط، بمعنى أن أحدهم يضع العربة أمام الحصان. يعود هذا التعبير المجازي إلى مئات خلت من السنين في تاريخ صنعة السراجين، حيث كان يُقلب باطن الجلد إلى الخارج عند صناعة الحذاء. وهو أمر ما زال السراجون العاملون يدوياً يستخدمونه عبر العالم.

لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية ما زال يحبو "عالقٌ في حذاء طفل"، تعبير مجازي يطلق على أي مبتدئ يخطو خطواته الأولى في شأن ما. ويشير الوصف إلى المشاريع أو التطورات التي ما زالت في مراحلها الأولى، سواء كانت مخترعات إبداعية، أو تغيرات سياسية.

لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية بلغ السيل الزبى ! يطال سمعك قول أحدهم "هذا سيجعلك تخلع حذاءك"، وهو تعبير يشير إلى موقف لا يطاق إلى درجة مقرفة أحياناً، وقد يتبعه رد فعل كبير. ما هو التعبير المشابه له في لغتك؟ داغمار برايتنباخ/ م.م/ ا.ف



استراحة للحذاء: تتميز الأحذية الجلدية بالأناقة لكنها في الوقت نفسه تخزن الرطوبة لذا فمن ينصح عدم ارتداء الحذاء الجلدي بشكل يومي ومنحه "راحة" لمدة 24 ساعة بعد ارتدائه ليوم كامل حتى يتخلص من الرطوبة المخزنة.

حذاء إضافي: من المفضل ارتداء الأحذية المفتوحة لاسيما مع تعرق القدمين، لكن هذه مسألة ليست عملية على الإطلاق خاصة في فصل الشتاء وهنا ينصح الخبراء بتغيير الحذاء في منتصف النهار. أما بالنسبة لأحذية المطر والأحذية ذات الرقبة فيمكن ارتدائها طوال اليوم شريطة تغيير الجوارب.

مساج القدمين: تحتاج الأقدام للهواء النقي لذا ينصح الخبراء باستغلال أي فترة لا يضطر فيها الإنسان لارتداء الحذاء علاوة على عمل بعض التمارين التي تساعد في تنشيط عضلات القدمين.

ا.ف/ ع.أ.ج