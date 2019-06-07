كيف تحولت رحلة توديع عزوبية إلى سجن لمدة 24 شهرا؟

حكم قاضي في مدينة مانشستر الإنجليزية على أربعة رجال بالسجن لمدة تتراوح بين 19 و 24 شهرا بتهمة السكر الشديد وتهديد الركاب وطاقم طائرة أثناء رحلة جوية إلى لاس فيغاس الأمريكية. وحسب موقع "بيلد" الألماني فإن طائرة الركاب، التابعة لشركة توماس كوك، اضطرت إلى الهبوط في مقاطعة وينيبيغ بكندا بعدما عجز موظفو الطائرة على السيطرة على الوضع وتجاوز الفوضى التي أحدثها الرجال المخمورين.
وبعد هبوط الطائرة تم تسليم الأشخاص إلى الشرطة الكندية لتنتهي بذلك رحلة توديعهم للعزوبية، التي كانوا يريدون قضائها في مدينة لاس فيغاس الأمريكية الملقبة بمدينة الشيطان. وذكر المصدر ذاته أن التكاليف التي نتجت عن هذا الهبوط الاضطراري بلغت 33 ألف يورو.
ووفقا للموقع السياحي "رايزه ريبورتر" شعر الركاب وطاقم الطائرة بارتياح كبير عندما هبطت الطائرة في كندا، لما سببه الرجال الأربعة من قلق للمسافرين. وأضاف الموقع أن قاضي المحكمة في مانشستر أصدر أحكاما في حق الرجال الأربعة تتراوح بين 19 و24 شهرا بتهمة "الشغب"، وقال قاضي المحكمة إن الرجال الأربعة أساؤوا بسلوكهم السيء للمسافرين وطاقم الطائرة وكانوا في حالة سكر شديدة أدت إلى هبوط اضطراري للطائرة في كندا ما نجم عنه أيضا تأخير في مواعيد رحلات المسافرين.
ع.اع. / هـ.د
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طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!
أنيقة وسريعة ...
من المعروف عن طائرة الكونكورد تصميمها الأنيق فضلا عن الأنف المتدلي من المقدمة. اشتهرت الطائرة بسرعتها الكبيرة، إذ يمكن أن تصل سرعة طيرانها إلى أكثر من 2000 كيلومتر في الساعة.
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طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!
مكلفة..
مشكلة الكونكورد أنها مكلفة للغاية، كما أن استهلاكها لكميات كبيرة من الوقود تسببت في خلق سرعات تتجاوز سرعة الصوت وبالتالي زيادة أسعار الرحلات بصورة كبيرة، الأمر الذي جعل خدمتها الجوية مقتصرة على طبقة معينة من الركاب، كما أن سعتها القصوى لم تتعد 128 راكبا، ما جعلها اقتصاديا غير مجدية.
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طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!
3 ساعات ونصف من باريس لنيويورك
كان الطيار الفرنسي أندريه تورتك (الظاهر في الصورة) على رأس أول رحلة لطائرة الكونكورد في 2 مارس 1969. وبعد ثماني سنوات، استخدمت الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية البريطانية الطائرة للسفر نحو نيويورك. واستغرقت الرحلة نصف الوقت التي تقضيها الطائرات التقليدية اليوم.
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طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!
نجوم في السماء
ارتبط اسم كونكورد بالأثرياء والمشاهير، حيث أصبحت سيندي كروفورد (على اليسار) وأندريه أجاسي (وسط) وكلوديا شيفر (يمين) من المستخدمين المنتظمين للخدمة باهظة الثمن. وعادة ما تكلف التذاكر آلاف الدولارات.
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طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!
غرفة ذات إطلالة
هذه هي قمرة قيادة حقيقية لطائرة كونكورد، ومن الممكن رؤية مدى تعقيد برامج الطائرة. وهي معروضة حاليًا في متحف الهواء والفضاء في نيويورك.
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طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!
مساحة ضيقة
المساحة في مقصورة الركاب كانت محدودة، كما هو موضح في الصورة المُلتقطة عام 1969. ولكن مع أوقات الرحلات القصيرة، كان الناس مستعدين لقبول الأمر.
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طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!
سباق مع الروس
بحلول عام 1954، بدأت بريطانيا بتطوير طائرة أسرع من الصوت لسفر الركاب. سرعان ما تبعتها فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. وطارت الطائرة الروسية الأسرع من نوعها Tupolev TU-144 في أول رحلة لها، قبل شهرين من الكونكورد والتي تم تطويرها ضمن مشروع بريطاني فرنسي مشترك.
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طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!
كارثة
في 25 يوليو 2000، تغير كل شيء مع كونكورد. فقد تحطمت طائرة الخطوط الجوية الفرنسية 4590 بعد لحظات قليلة فقط من إقلاعها من مطار "شارل ديغول" بضاحية العاصمة الفرنسية باريس، حيث اصطدمت بأحد الفنادق القريبة من المطار بعد دقيقتين من إقلاعها.
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طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!
بداية النهاية
انفجار الطائرة أسفر عن مقتل 109 أشخاص وهو عدد الركاب الذين كانوا على متنها قبل أن تصطدم بالفندق. فضلا عن أربعة أشخاص آخرين في الفندق. وحلقت طائرة كونكورد للمرة الأخيرة عام 2003.
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طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!
عودة!
في عام 2018، كلفت ناسا شركة الطيران والدفاع والأمن والتكنولوجيا المتقدمة "Lockheed Martin " بتصميم وبناء طائرة أسرع من الصوت جديدة تسمى X-Plane.
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طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!
المستقبل؟
من المتوقع أن يكتمل نموذج X-Plane بحلول عام 2021. لحد الآن، لا يُعرف الكثير عن المشروع إلا أنه قد يؤدي في النهاية إلى إحياء السفر السريع الذي اعتقد كثيرون أنه انتهى مع الغاء الكونكورد. إنسا فريدي/ كلاوس أولريش/ م.م.