كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا أثناء زيارة الطبيب؟

باتت جائحة كورونا جزءًا من الواقع اليومي عبر العالم، ومضت أسابيع عدة على انتشارها. وتنتشر عبر العالم توجيهات بعدم زيارة العيادات وعيادات الأسنان والمشافي إلا في حالة الضرورة القصوى، وهنا قد يسأل البعض، وهل زيارة هذه الأماكن تجري لغير الضرورة القصوى؟

أغلب الناس لديهم مواعيد مسبقة محددة منذ أشهر معأطباء الأسنان مثلاً لعلاج وتنظيف اللثة بشكل دوري، أو لفحص الغدد ونموها بشكل منتظم كل 6 أشهر، أو لإجراء غسل الكلية لمن يعانون من الفشل الكلوي، كما أن المصابين بالأمراض العصبية والنفسية يتحتم عليهم زيارة أطبائهم بشكل منتظم، هذا بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم مواعيد مسبقة لعمليات تخص العظام والمفاصل، فكيف السبيل إلى تقليل خطر العدوى أثناء زيارة العيادات والمشافي؟

كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب فوائد المكسرات تؤكل المكسرات في الغالب نيئة وغير مطبوخة فلا تفقد قيمتها الغذائية، وتحتوي بصورة عامة على كميات كبيرة من السعرات الحرارية وعلى الدهون المفيدة وغير المشبعة والتي لا تزيد من مخاطر البدانة. وتخلو المكسرات أيضا من الجراثيم الضارة والطفيليات. بالإضافة إلى ذلك تحتوي المكسرات على فوائد كثيرة تعرفوا عليها في ملف الصور.

كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب الكاشو الكاشو أو الكاجو له فوائد كثيرة أهمها: امتصاص الحوامض الأسيدية في المعدة، ومخفض لمستوى السكر في الدم، ومنشط للأعصاب والدماغ، ويقلل من خطر السرطان لاحتوائه على السيلينيوم. ويعتبر أيضا مصدر جيد للبروتينات والدهون غير المشعبة المفيدة للجسم، بالإضافة إلى كونه منشط جنسي جيد لاحتوائه على كميات كبيرة من الزنك.

كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب جوز الهند حليب جوز الهند لغسل الكلية والمسالك البولية وتقي من مرض الربو، أما قشرته فتحتوي على أحماض أمينية مهمة مثل الليوسين والايسوليوسين المفيدة للغدد النخاعية والدرقية والطحال.

كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب حب الشمس وهي ثمرة نبتة عباد الشمس وتحتوي على كميات كبيرة من زيت الكتان الدهني المهم، وعلى الألياف الغذائية المهمة، وعلى حامض الفوليك المفيد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى ذلك فان حب الشمس يحتوي على عدة فيتامينات مهمة ،كالثيامين وفيتامين بي 5.

كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب الفستق ارتبطت دهون الفستق بسمعة سيئة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية قد تزيد من مخاطر البدانة، لكن العلماء اكتشفوا حديثا أن دهون الفستق لا تفعل ذلك إن تم استهلاك حفنات صغيره منه، بالإضافة إلى ذلك فان الفستق يقلل من مستوى الكولسترول في الدم ويمد الجسم بمضادات الأكسدة مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بإمراض القلب والشرايين.

كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب البندق البندق غني بفيتامين (E) المفيد ضد الأكسدة. ويساعد البندق على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم لاحتوائه على ألياف سهلة الذوبان ويقي من مشاكل القلب. والبندق غني أيضا بالبروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة والمغنيزيوم.

كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب اللوز يفيد اللوز في علاج أمراض الصدر والسعال المزمن والربو. ويحتوي أيضا على كميات كبيرة من المعادن المفيدة، كالفوسفور، بالإضافة إلى ذلك يحتوي اللوز على دهون غير مشعبة تساعد على تهدئة الأعصاب وتنشط عمل الدماغ وتقلل من مخاطر الأزمات القلبية وتقلل من نسبة الكولسترول في الدم.

كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب الجوز يعتبر الجوز مضاد فعال للفطريات والديدان المعوية ومقوي جيد للجهاز الهضمي، ويحتوي الجوز على كميات كبيرة من الدهون غير المشبعة غير الضارة بالجسم، بالإضافة إلى الكاربوهيدرات والسعرات الحرارية العالية. أما بروتين الجوز فيحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم.

كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب الزبيب يحتوي الزبيب على مواد غذائية نافعة تساعد على إزالة السموم ومقاومة الفيروسات في الجسم، بالإضافة إلى ذلك فانه يقوي عمل المعدة والكبد والطحال ويساعد في علاج الروماتيزم وأمراض القلب وضغط الدم. الكاتب: زمن البدري



أعدت أغلب المشافي كابينات للقاء المراجعين، وعليهم غسل اليدين وتعقيمهما قبل الدخول الى الكابينة وهناك يُسأل المراجع أو من معه عن سبب زيارة المشفى، ثم يزودون بأربطة تعريف تربط حول معصمهم، ليدخلوا إلى القسم المختص.

البروفسور توماس لوشر تحدث إلى مجلة بريغيتا الألمانية عارضاً توجيهات ومجيباً عن أسئلة بشأن زيارة المراجع للطبيب:

ما هي إجراءات الوقاية التي يتخذها الطبيب؟

*في البداية لابد من الإشارة إلى أنّه يفضل تأجيل الزيارات المنتظمة المتعلقة بإجراءات صحية قابلة للتأجيل، ويشمل ذلك حتى العمليات الجراحية القابلة للتأجيل، من قبيل تعديل الأنف، والجيوب الأنفية، وازالة التجاعيد، بل وحتى العمليات المتعلقة بتغيير المفاصل، فإذا لم يكن المريض يعاني من آلام شديدة، فبالإمكان تأجيلها.

هذه نصيحتي النهائية هنا، لكن في حال اضطرار الإنسان لزيارة طبيب، أوعلى سبيل المثال مرافقة طفل لزيارة طبيب، فإن بعض العيادات تنظم دخول المراجعين بطريقة تمنع تزاحمهم في العيادة، وتوزعهم على غرف منتظرة بحيث لا يجتمع اثنان في غرفة واحدة، هذا يحتّم بالطبع أن تكون العيادة كبيرة، وفيها غرف انتظار متعددة للمراجعين.

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بعض العيادات تزود المراجعين بكمامات وقاية عند دخولهم وتلزمهم بغسل اليدين وتعقيمهما بالمطهرات، وهي تحوطات قد تقلل من احتمال العدوى في حال كان أحد المراجعين مصاباً بالفيروس أو حاملاً له.

وفي بعض العيادات الصغيرة، يجب على المراجعين الانتظار خارج العيادة، في الشارع، أو في باحة أو حديقة البناية التي تقع فيها العيادة حتى خروج أحد المراجعين، كي يتاح للمراجع التالي الدخول، لمنع الاختلاط والتقارب بينهم.

وكيف يحمي المراجع نفسه من احتمالات العدوى؟

*بوسع المراجع ارتداء كمامة طبية لحماية الأنف والفم، والحديث هنا يختص بكمامة FFP2 أو كمامة FFP3 التخصصية، ولكن في حال عدم توفرها، لاسيما أنها باتت سلعة نادرة في هذا الوقت وارتفعت أسعارها بشكل كبير، يفضّل وضع ايشارب أو شال صغير أو حتى خياطة قطعة قماش واقية للأنف والفم. والوقاية هنا تقع على المصاب أو الحامل للفيروس، فالكمامة تمنع تناثر رذاذ لعاب الفم والأنف من حامل للفيروس في حال اصابته، والكمامة بذلك تحمي الآخرين من العدوى أو تقلل من مخاطر انتقال الفيروس. وفي الوقت الحالي لا يوجد وسائل وقاية أكثر من هذه.

م.م/ع.ش