كيف تحمي نفسك أثناء استخدام الواي الفاي المفتوح؟

اختراق الهواتف والمحادثات الخاصة ليس أمراً صعبا للقراصنة إذا كنت تستخدم شبكة واي فاي مفتوحة، لكن هناك بعض التقنيات التي يمكن أن تحميك.

جدل كبير بعد نشر وسائل إعلام روسية تسجيلًا صوتيًا مدته 38 دقيقة قالت إنه يتضمّن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون إمكانية قصف شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، ما أثار أزمة بين موسكو وبرلين.

ومن أسباب تسرب المكالمة، هو إجراؤها على منصة "ويب إكس" وليس على شبكة سرية داخلية للجيش، كما أن أحد الضباط كان في فندق، ويرجح أنه شارك في الاجتماع باستخدام شبكة واي فاي مفتوحة للعموم، دون أن يحمي جهازه الرقمي من الاختراق.

وخطورة الانترنت المفتوح للعموم، أي ذلك الذي يمكن لأي كان الدخول إليه، وغالبا ما يكون في المقاهي والمطارات والأماكن العامة، أنه يمكن بخطوات بسيطة معرفة المواقع والتطبيقات التي تستخدم، ومعرفة كل المعلومات التي تقوم بمشاركتها، ومن ذلك ما تكتب وما تقول وما يصلك في المحادثات.

وبعيداً عن هذه الحادثة، ينصح خبراء التقنية باتباع عدة طرق لأجل حماية نفسك عندما تريد الاتصال بالانترنت باستخدام هذه الشبكات. وهي كالتالي:

استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN): هي برنامج على الحاسوب، أو تطبيق على الانترنت، وأحيانا يمكن استخدام بعض متصفحات الانترنت التي تتوفر على هذه التقنية. تتيح هذه الشبكة اتصالا مشفرا، خصوصا إخفاء عنوان الأي بي (IP) حتى لا يتم التعرف على الحيز الجغرافي الذي تتواصل منه، كما تسمح بنقل نشاطك عبر خوادم خاصة، ما يمنع من يستخدمون الانترنت معك، وكذلك شركات الانترنت، والمواقع التي تتصفحها من الوصول إلى بياناتك الخاصة.

لكنها ليست آمنة كليا عندما يتعلق الأمر بتجنب الرقابة. هذا الموضوع يشرح لك: شبكات الإنترنت الافتراضية الخاصة لتجنب الرقابة.. هل هي آمنة بالفعل؟

الابتعاد عن الشبكات الافتراضية المجانية: هذه التطبيقات غالبا ما تكون محدودة الخصائص، ونجاعة الكثير منها في التشفير ضعيفة، كما يمكنها بيع بياناتك لأطراف ثالثة.

تجنب المعلومات الحساسة: استخدام الشبكات الخاصة مع الانترنت المفتوح آمن بشكل كبير، لكن مع ذلك لا تقم بحجوزات مالية مهمة، أو الدخول إلى حسابك البنكي، أو مشاركة معلومات في غاية الحساسية. الأفضل تركها حتى استخدام واي فاي البيت أو استخدام الانترنت المتنقل (4G).

انترنت مفتوح مع كلمة سر ليس آمنا دوما: هناك من يعتقد أن مجرد اشتراط كلمة سر في واي فاي عمومي يجعله آمن. الكثيرون يملكون باسوورد الولوج، ومنهم حتى أصحاب النوايا الخبيثة.

تأكد من الواي فاي الذي تدخل إليه: ليس كل انترنت مفتوح قادم من جهة لا تريد بك ضررا، في الأماكن العمومية، هناك قراصنة يفتحون الانترنت للعموم باستخدام أسماء احتيالية (مثلا اسم مقهى تجلس فيه)، وبمجرد دخولك تصبح هدفا سهلا لهم. تأكد دوما من حقيقة الانترنت التي تستخدمه.

تجنب الدخول الأوتوماتيكي للواي فاي: جل الهواتف الذكية تملك خاصية الولوج التلقائي للواي فاي المتاح. قم بتعطيل الخاصية، لأنك قد تجد نفسك قد دخلت إلى شبكة غير آمنة دون أن تدري.

استخدم مكافح فيروسات جيد: بعض المواقع التي تزورها من الانترنت المفتوح قد تجعلك ضحية قرصنة، استثمر في مكافح فيروسات من النوع الجيد، وهناك أنواع قادرة على رصد المواقع الخبيثة والاتصالات غير الآمنة.

إخفاء كلمات السر: لا تُظهر أبدا كلمات السر. كل المواقع والتطبيقات تتيح إخفاء كلمات السر أثناء كتابتها، لذلك لا تلغي خيار الإخفاء أبدا.

استخدام المصادقة الثنائية: وأهميتها أنه حتى ولو تمت قرصنة كلمات السر الخاصة بك إذا كنت تستخدم الحاسوب مثلاً، فسيتوجب على القرصان إدخال الكود الذي يصلك عبر الهاتف أو عبر تطبيق خاص، لكن شريطة ألا يكون هاتفك بدوره مرتبطا بالانترنت المفتوح، وإلا فيمكن للقراصنة معرفة هذا الكود بدوره!

إ.ع