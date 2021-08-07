كيف تحصل على قيلولة مثالية؟

يا له من يوم عمل طويل! حان الوقت لأخذ قيلولة تعيد النشاط لجسدك، وتجعلك أكثر انتعاشاً، ولكنك قلق من أن تأتي بنتائج عكسية، وتشعر بالصداع والضيق والمزيد من التعب بعدها، فما الحل؟ قيلولة مثالية. فكيف بالإمكان الحصول عليها؟



قيلولة قصيرة

ينصح موقع مايو كلينك الأمريكي بالحفاظ على أخذقيلولة قصيرة، ما بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة فقط. وكلما طالت مدة القيلولة، زادت احتمالية شعورك بالدوار بعد ذلك.



فيما ينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة CDC، ألا تتعدى مدة القيلولة نصف ساعة، إذ يمكن للقيلولة التي تتراوح بين 15 دقيقة و30 دقيقة إعادة شحن طاقتك وتحسين قدرتك على التركيز بشكل فعال.

التوقيت المناسب

يفضل أن تأخذ القيلولة في وقت مبكر من بعد الظهيرة، إذ إن القيلولة التي تكون بعد الساعة الثالثة ظهراً قد تسبب الأرق ليلاً، حسب ما يشرح موقع مايو كلينك الطبي.

وبالطبع هناك عوامل عدة تحدد الموعد المثالي لكل شخص، تتعلق بالعمر وطبيعة العمل، والأدوية التي تستخدمها وجدول النوم اليومي.

اخلق بيئة مريحة

يذكر موقع ”هيوستن ميثوديست“ الطبي، أن خلق بيئة ملائمة ودون ضجيج سوف يزيد من جودة القيلولة، ويفضل أن تكون في مكان هادئ ومظلم، وإن لم تتمكن من ذلك، فبإمكانك ارتداء قناع على عينيك، وإن لم تتمكن من الحصول على مكان هادئ، فحاول أن تستمع للضوضاء البيضاء (White Noise)، والتي يحتوي الإنترنت على مئات التسجيلات منها. ,الضوضاء البيضاء هي مجموعة من الأصوات والترددات المختلفة التي يمكن لأذن الانسان التقاطها.

اجعل استيقاظك لطيفاً

لا تستيقظ ملهوفاً وعلى عجل، أعطِ نفسك دقائق لتستيقظ؛ كما ينصح موقع ”مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها“، اغسل وجهك بمياه باردة، واشرب فنجان قهوة، أو اجلس في غرفة مضيئة.

م.ش/ع.ح.