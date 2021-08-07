كيف تحصل على قيلولة مثالية؟

يا له من يوم عمل طويل! حان الوقت لأخذ قيلولة تعيد النشاط لجسدك، وتجعلك أكثر انتعاشاً، ولكنك قلق من أن تأتي بنتائج عكسية، وتشعر بالصداع والضيق والمزيد من التعب بعدها، فما الحل؟ قيلولة مثالية. فكيف بالإمكان الحصول عليها؟
قيلولة قصيرة
ينصح موقع مايو كلينك الأمريكي بالحفاظ على أخذقيلولة قصيرة، ما بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة فقط. وكلما طالت مدة القيلولة، زادت احتمالية شعورك بالدوار بعد ذلك.
فيما ينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة CDC، ألا تتعدى مدة القيلولة نصف ساعة، إذ يمكن للقيلولة التي تتراوح بين 15 دقيقة و30 دقيقة إعادة شحن طاقتك وتحسين قدرتك على التركيز بشكل فعال.
التوقيت المناسب
يفضل أن تأخذ القيلولة في وقت مبكر من بعد الظهيرة، إذ إن القيلولة التي تكون بعد الساعة الثالثة ظهراً قد تسبب الأرق ليلاً، حسب ما يشرح موقع مايو كلينك الطبي.
وبالطبع هناك عوامل عدة تحدد الموعد المثالي لكل شخص، تتعلق بالعمر وطبيعة العمل، والأدوية التي تستخدمها وجدول النوم اليومي.
اخلق بيئة مريحة
يذكر موقع ”هيوستن ميثوديست“ الطبي، أن خلق بيئة ملائمة ودون ضجيج سوف يزيد من جودة القيلولة، ويفضل أن تكون في مكان هادئ ومظلم، وإن لم تتمكن من ذلك، فبإمكانك ارتداء قناع على عينيك، وإن لم تتمكن من الحصول على مكان هادئ، فحاول أن تستمع للضوضاء البيضاء (White Noise)، والتي يحتوي الإنترنت على مئات التسجيلات منها. ,الضوضاء البيضاء هي مجموعة من الأصوات والترددات المختلفة التي يمكن لأذن الانسان التقاطها.
اجعل استيقاظك لطيفاً
لا تستيقظ ملهوفاً وعلى عجل، أعطِ نفسك دقائق لتستيقظ؛ كما ينصح موقع ”مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها“، اغسل وجهك بمياه باردة، واشرب فنجان قهوة، أو اجلس في غرفة مضيئة.
م.ش/ع.ح.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم
يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
غلق الشبابيك وإسدال الستائر
إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
استخدام المرواح ومكيفات الهواء
استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم
أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
وجبات خفيفة للعشاء
تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاغتسال بالماء قبل النوم
أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاسترخاء قبل النوم
إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
"في الحركة بركة"
المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.
الكاتب: زمن البدري