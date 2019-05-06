كيف تحصل على جنسية فرنسا أو هولندا أو النمسا؟

الشغل الشاغل لمعظم المهاجرين اليوم هو الحصول على جنسية البلد الأوروبي الذي لجأوا إليه. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الشروط والإجراءات وتكاليف كل من الجنسيات الفرنسية والهولندية والنمساوية؟

قد تكون إجراءات الحصول على حق اللجوء في أوروبا صعبة إلى حد ما. لكن مجرد الحصول على حق اللجوء أو الحماية الثانوية لا يعني الحصول بشكل أتوماتيكي على الجنسية؛ إذ أن شروطاً وإجراءات عدة، تختلف من بلد لآخر، يجب الإفاءة بها. كم من الوقت يستغرق اللاجئ ليصبح مواطناً فرنسياً أو هولندياً أو نمساوياً؟

فرنسا

تقدم فرنسا عدة طرق مختلفة للاجئين للحصول على الجنسية الفرنسية. يقول منتدى اللاجئين (Forum Réfugiés) إن التجنيس أمر ممكن فقط للأطفال الذين ولدوا لأبوين لاجئين أثناء وجودهما في فرنسا أو وصلوا إلى فرنسا قبل بلوغ الأطفال الثالثة عشرة من العمر.

ينص مرسوم عام 1993 بشأن الجنسية والقانون المدني على ما يلي كخطوات ضرورية للحصول على الجنسية الفرنسية:

- خمس سنوات من الإقامة في فرنسا

- معرفة قوية باللغة الفرنسية (على الأقل مستوى B1)

- معرفة قوية بالتاريخ الفرنسي

- ألا يكون الشخص قد سجن لمدة ستة أشهر أو أكثر أثناء تواجده في فرنسا

- أن يؤمن بالقيم الفرنسية

وفقًا لقاعدة بيانات معلومات اللجوء (AIDA)، لا يلزم اللاجئون بشرط الإقامة لمدة خمس سنوات، فهم مرشحون للحصول على الجنسية بمجرد منحهم حق اللجوء.

يجب على من هم تحت بند الحماية الفرعية الانتظار لمدة خمس سنوات قبل أن يتمكنوا من محاولة التقدم على الجنسية. يمكنهم اختصار هذا الوقت إلى عامين إذا تخرجوا في كلية فرنسية، أو إذا قدموا "خدمة استثنائية" إلى فرنسا أو إذا تمكنوا من إثبات أنهم مندمجون بشكل جيد للغاية في المجتمع.

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هولندا

بحسب مصلحة الهجرة والجنسية الهولندية (IND) فإن شروط التقدم للحصول على الجنسية الهولندية يجب على الشخص:

- أن يكون عمره 18 عاماً فما فوق

- عاش في المملكة (التي تشمل هولندا وأروبا وكوراكاو وسانت مارتن، وكذلك بلديات بونير وسينت أوستاتيوس وسابا) لمدة خمس سنوات على الأقل

- حاصل على دبلوم الاندماج المدني لإثبات اندماجه بشكل صحيح في المجتمع الهولندي

- ليست هناك إجراءات جنائية جارية بحقه أثناء عملية التقدم للحصول على الجنسية، ولم تتم إدانته ولم يحصل على حكم متبوع بإفراج شرطي سواء في هولندا أو أي بلد آخر في السنوات الخمس السابقة على التقدم بطلب الحصول على الجنسية

- إعلان الولاء لهولندا

يجب على المتقدمين أيضًا التخلي عن جنسيتهم السابقة. لكن هناك استثناءات في ظروف محددة:

- ألا تسمح لك بلدك الأصلية بالتخلي عن جنسيتك

- متزوج من أو شريك في علاقة عاطفية مسجلة بشكل رسمي

- عمرك أقل من 18 سنة

- لديك تصريح إقامة بسبب اللجوء

- هم مواطن لأمة غير معترف بها من قبل هولندا

- يجب أن تدفع مبلغًا كبيرًا من المال لبلدك الأصلي من أجل التخلي عن جنسيتك

- تفقد بعض الحقوق إذا تنازلت عن جنسيتك

- تحتاج إلى أداء خدمتك العسكرية (أو أن تدفع مقابلاً مالياً عوضاً عن أدائها) قبل التخلي عن جنسيتك

هناك عدة استثناءات بخصوص مدة الإقامة لخمس سنوات قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية وتشمل:

- الزواج من أو الشراكة في علاقة عاطفية المسجلة مع مواطن هولندي. يمكن للمرء التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الزواج أو الشراكة على أن يكون الطرفان قد عاشا سوياً لثلاث سنوات قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية. يمكن أن يعيش الاثنان معًا خارج هولندا لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب، ولكن يجب أن يكون قد تم تسجيل علاقتهما كزواج أو شراكة خلال هذه السنوات الثلاث.

- العيش في المملكة الهولندية لثلاث سنوات متتالية مع شريك هولندي (غير متزوج) وبتصريح إقامة ساري المفعول. يجب أن تعيشا معًا خلال هذه السنوات الثلاث

- انعدام الجنسية: يمكن للمرء في هذه الحالة التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من العيش في هولندا

- التبني في مملكة هولندا من قبل مواطن هولندي واحد على الأقل بعد بلوغه سن الرشد

يمكن للقصر التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهولندية من قبل الوالدين أو الممثلين القانونيين.

إذا لم يكن لدى الشخص جواز سفر أو شهادة ميلاد، وكان من المستحيل الحصول عليها من قنصلية أو سفارة الشخص، فقد يُسمح له بالاستئناف أو الطعن بسبب نقص الأدلة المستندية.

النمسا

تقول قاعدة بيانات اللاجئين AIDA إن اللاجئ يمكنه أن يصبح مواطناً نمساوياً بعد أن يقيم بشكل قانوني في البلاد لمدة 10 سنوات، و15 سنة للمستفيدين من الحماية الفرعية. تُمنح الجنسية لشخص مؤهل للحصول على اللجوء بعد العيش كمقيم في النمسا لمدة 10 سنوات إذا ما قرر المكتب الفيدرالي للأجانب واللجوء أنه ليست هناك حاجة لإنهاء حق اللجوء.

- يجب أن يثبت المستفيد من الحماية الفرعية أيضًا أنه:

- يحصل على دخل كافٍ للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب

- على معرفة باللغة الألمانية (مستوى B1 على الأقل)

- أتم دورة الاندماج (Werteskurs)

- لا يوجد له سجل جنائي (Unbescholtenheit)

يمكن لمقدمي الطلبات تقليل فترة الانتظار إذا حصلوا على شهادة B2 لإجادة اللغة الألمانية، أو إثبات اندماجهم في المجتمع مع إجادة الألمانية بمستوى B1. يجب على المتقدمين أيضاً إثبات عملهم التطوعي في المجال الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات على الأقل. إذا ما تم استيفاء هذه المعايير، إلى جانب الشروط العامة، فيجوز للاجئين التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ست سنوات فقط من الإقامة.

كاي دامباخ/ع.ح