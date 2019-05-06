 كيف تحصل على جنسية فرنسا أو هولندا أو النمسا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 07.05.2019

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سياسة واقتصاد

كيف تحصل على جنسية فرنسا أو هولندا أو النمسا؟

الشغل الشاغل لمعظم المهاجرين اليوم هو الحصول على جنسية البلد الأوروبي الذي لجأوا إليه. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الشروط والإجراءات وتكاليف كل من الجنسيات الفرنسية والهولندية والنمساوية؟

Reisepass Frankreich (Fotolia/Philippe Devanne)

الشغل الشاغل لمعظم المهاجرين اليوم هو الحصول على جنسية البلد الأوروبي الذي لجأوا إليه. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الشروط والإجراءات وتكاليف كل من الجنسيات الفرنسية والهولندية والنمساوية؟

قد تكون إجراءات الحصول على حق اللجوء في أوروبا صعبة إلى حد ما. لكن مجرد الحصول على حق اللجوء أو الحماية الثانوية لا يعني الحصول بشكل أتوماتيكي على الجنسية؛ إذ أن شروطاً وإجراءات عدة، تختلف من بلد لآخر، يجب الإفاءة بها. كم من الوقت يستغرق اللاجئ ليصبح مواطناً فرنسياً أو هولندياً أو نمساوياً؟

فرنسا

تقدم فرنسا عدة طرق مختلفة للاجئين للحصول على الجنسية الفرنسية. يقول منتدى اللاجئين (Forum Réfugiés) إن التجنيس أمر ممكن فقط للأطفال الذين ولدوا لأبوين لاجئين أثناء وجودهما في فرنسا أو وصلوا إلى فرنسا قبل بلوغ الأطفال الثالثة عشرة من العمر.

ينص مرسوم عام 1993 بشأن الجنسية والقانون المدني على ما يلي كخطوات ضرورية للحصول على الجنسية الفرنسية:

- خمس سنوات من الإقامة في فرنسا

- معرفة قوية باللغة الفرنسية (على الأقل مستوى B1)

- معرفة قوية بالتاريخ الفرنسي

- ألا يكون الشخص قد سجن لمدة ستة أشهر أو أكثر أثناء تواجده في فرنسا

- أن يؤمن بالقيم الفرنسية

وفقًا لقاعدة بيانات معلومات اللجوء (AIDA)، لا يلزم اللاجئون بشرط الإقامة لمدة خمس سنوات، فهم مرشحون للحصول على الجنسية بمجرد منحهم حق اللجوء.

يجب على من هم تحت بند الحماية الفرعية الانتظار لمدة خمس سنوات قبل أن يتمكنوا من محاولة التقدم على الجنسية. يمكنهم اختصار هذا الوقت إلى عامين إذا تخرجوا في كلية فرنسية، أو إذا قدموا "خدمة استثنائية" إلى فرنسا أو إذا تمكنوا من إثبات أنهم مندمجون بشكل جيد للغاية في المجتمع.

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جواز سفر نانسين لمعدومي الجنسية

هولندا

بحسب مصلحة الهجرة والجنسية الهولندية (IND) فإن شروط التقدم للحصول على الجنسية الهولندية يجب على الشخص:

- أن يكون عمره 18 عاماً فما فوق

- عاش في المملكة (التي تشمل هولندا وأروبا وكوراكاو وسانت مارتن، وكذلك بلديات بونير وسينت أوستاتيوس وسابا) لمدة خمس سنوات على الأقل

- حاصل على دبلوم الاندماج المدني لإثبات اندماجه بشكل صحيح في المجتمع الهولندي

- ليست هناك إجراءات جنائية جارية بحقه أثناء عملية التقدم للحصول على الجنسية، ولم تتم إدانته ولم يحصل على حكم متبوع بإفراج شرطي سواء في هولندا أو أي بلد آخر في السنوات الخمس السابقة على التقدم بطلب الحصول على الجنسية

- إعلان الولاء لهولندا

يجب على المتقدمين أيضًا التخلي عن جنسيتهم السابقة. لكن هناك استثناءات في ظروف محددة:

مختارات

أعلنت الشرطة النمساوية قيامها خلال الأيام الثلاث المنصرمة بترحيل مئات من طالبي اللجوء بسبب "كذبهم بشأن جنسياتهم" حتى يتمكنوا من الحصول على حق اللجوء. ويرحل هؤولاء المهاجرين إلى سلوفينيا آخر محطة في "طريق البلقان". (29.12.2015)

حددت ألمانيا سقف سنوي لعدد اللاجئين، لكن هناك من يلجأ إلى ألمانيا بقصد الحصول على جنسيتها، رغم إقامته في دول آمنة. بعض اللاجئين يرون أن ذلك يؤثر عليهم وعلى لم شمل عائلاتهم. فهل تتحمل دوائر اللجوء في ألمانيا مسؤولية ذلك؟ (11.02.2018)

- ألا تسمح لك بلدك الأصلية بالتخلي عن جنسيتك

- متزوج من أو شريك في علاقة عاطفية مسجلة بشكل رسمي

- عمرك أقل من 18 سنة

- لديك تصريح إقامة بسبب اللجوء

- هم مواطن لأمة غير معترف بها من قبل هولندا

- يجب أن تدفع مبلغًا كبيرًا من المال لبلدك الأصلي من أجل التخلي عن جنسيتك

- تفقد بعض الحقوق إذا تنازلت عن جنسيتك

- تحتاج إلى أداء خدمتك العسكرية (أو أن تدفع مقابلاً مالياً عوضاً عن أدائها) قبل التخلي عن جنسيتك

هناك عدة استثناءات بخصوص مدة الإقامة لخمس سنوات قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية وتشمل:

- الزواج من أو الشراكة في علاقة عاطفية المسجلة مع مواطن هولندي. يمكن للمرء التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الزواج أو الشراكة على أن يكون الطرفان قد عاشا سوياً لثلاث سنوات قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية. يمكن أن يعيش الاثنان معًا خارج هولندا لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب، ولكن يجب أن يكون قد تم تسجيل علاقتهما كزواج أو شراكة خلال هذه السنوات الثلاث.

- العيش في المملكة الهولندية لثلاث سنوات متتالية مع شريك هولندي (غير متزوج) وبتصريح إقامة ساري المفعول. يجب أن تعيشا معًا خلال هذه السنوات الثلاث

- انعدام الجنسية: يمكن للمرء في هذه الحالة التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من العيش في هولندا

- التبني في مملكة هولندا من قبل مواطن هولندي واحد على الأقل بعد بلوغه سن الرشد

يمكن للقصر التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهولندية من قبل الوالدين أو الممثلين القانونيين.

إذا لم يكن لدى الشخص جواز سفر أو شهادة ميلاد، وكان من المستحيل الحصول عليها من قنصلية أو سفارة الشخص، فقد يُسمح له بالاستئناف أو الطعن بسبب نقص الأدلة المستندية.

النمسا

تقول قاعدة بيانات اللاجئين AIDA إن اللاجئ يمكنه أن يصبح مواطناً نمساوياً بعد أن يقيم بشكل قانوني في البلاد لمدة 10 سنوات، و15 سنة للمستفيدين من الحماية الفرعية. تُمنح الجنسية لشخص مؤهل للحصول على اللجوء بعد العيش كمقيم في النمسا لمدة 10 سنوات إذا ما قرر المكتب الفيدرالي للأجانب واللجوء أنه ليست هناك حاجة لإنهاء حق اللجوء.

- يجب أن يثبت المستفيد من الحماية الفرعية أيضًا أنه:

- يحصل على دخل كافٍ للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب

- على معرفة باللغة الألمانية (مستوى B1 على الأقل)

- أتم دورة الاندماج (Werteskurs)

- لا يوجد له سجل جنائي (Unbescholtenheit)

يمكن لمقدمي الطلبات تقليل فترة الانتظار إذا حصلوا على شهادة B2 لإجادة اللغة الألمانية، أو إثبات اندماجهم في المجتمع مع إجادة الألمانية بمستوى B1. يجب على المتقدمين أيضاً إثبات عملهم التطوعي في المجال الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات على الأقل. إذا ما تم استيفاء هذه المعايير، إلى جانب الشروط العامة، فيجوز للاجئين التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ست سنوات فقط من الإقامة.

كاي دامباخ/ع.ح

  • Symbolbild deutscher Reisepass EU Europa Reisefreiheit Deutschland (Fotolia/m.schuckart)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    المركز الأول للمرة الخامسة

    للمرة الخامسة على التوالي، احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى في قائمة جوازات السفر الأفضل عالميا، إذ يسمح الجواز الألمانية بدخول 176 دولة بدون تأشيرة.

  • Schweden Hafen in Smogen (picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    عدة دول تتقاسم المركز الثاني

    السويد احتلت المركز الثاني في القائمة، إذ يستطيع حامل جواز السفر السويدي، دخول 175 دولة دون تأشيرة. فيما تقاسمت الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة المركز الثالث، إذ تسمح جوازات سفر تلك الدول بدخول 174 دولة بدون تأشيرة، وفقا للتقييم الذي قامت به شركة "هينلي آند بارتنرس" السويسرية.

  • London Palace of Westminster Parlament (picture-alliance/prismaonline)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    بريطانيا قبل البريكسيت

    حذر القائمون على التقييم، من التراجع الحاد المحتمل للجنسية البريطانية بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقييم إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مواطنيها سيفقدوا حقهم الراهن، في التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. يسمح جواز السفر البريطاني حاليا بدخول 173 دولة.

  • Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    الإمارات الأولى عربيا

    عربيا جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الثامن والثلاثين في القائمة العالمية، إذ يسمح لحامله بدخول 121 دولة دون تأشيرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني والخمسين إذ يمكن دخول 105 دول بدون تأشيرة، بجواز السفر التركي.

  • Kuwait Hafen Souk Shark Mall and Kuwait harbour, illuminated at dusk (picture-alliance/robertharding/G. Hellier)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    جوازت سفر خليجية

    الكويت جاءت في المركز الستين، إذ يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخول 80 دولة دون تأشيرة، أما جواز السفر القطري فيسمح بدخول 78 دولة. حامل جواز السفر السعودي يمكنه دخول 68 دولة دون تأشيرة.

  • Flagge von Ägypten (Imago/Xinhua)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    تونس، الجزائر ومصر

    جواز السفر التونسي جاء بعد السعودي على المستوى العربي، إذ يسمح لحامله بدخول 63 دولة. الجزائر ومصر جاءتا سويا مع دول أخرى، في المركز الثامن والثمانين، برصيد 48 دولة تفتح لهما أبوابها دون تأشيرة.

  • Afghanistan Reisepass (Getty Images/AFP/A. Majeed)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    ذيل القائمة

    آخر مراتب القائمة العالمية كانت من نصيب سوريا وباكستان والعراق وفي ذيل القائمة أفغانستان التي احتلت المركز الأخير. الكاتبة: ابتسام فوزي


مختارات

للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

حافظ جواز السفر الألماني على تصدر قائمة أفضل وثائق السفر عالميا، إذ يتيح الجواز الأحمر لحامله دخول 176 دولة دون تأشيرة. الدول العربية جاءت في مراتب مختلفة في القائمة، أما المراكز الأخيرة فكان من نصيب هذه الدول. (14.09.2017)  

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