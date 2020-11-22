 كيف تحصل على تمويل دراستك الجامعية في ألمانيا؟ | الدراسة في ألمانيا | DW | 06.12.2020

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الدراسة في ألمانيا

كيف تحصل على تمويل دراستك الجامعية في ألمانيا؟

مقارنة مع دول أخرى ما تزال الدراسة في ألمانيا شبه مجانية، غير أن الطلبة ملزمون بتغطية مصاريف حياتهم اليومية بأنفسهم، ما هي مصادر الدعم المالي لذلك، وما هي شروط الحصول عليها، لاسيما بالنسبة للطلاب اللاجئين؟

Vorbereitungskurse für Flüchtlinge Studium

يواجه بعض اللاجئين الذين يرغبون في بدء دراستهم الجامعية في ألمانيا صعوبات في الحصول على الدعم المالي لتمويل دراستهم. ويتعرض لهذه المشكلة على وجه الخصوص اللاجئون الذين لم يتم البث بعد في طلبات لجوئهم، حيث يعتمد طلب الحصول على القرض الخاص بالطلاب "بافوك/ BAFöG" على وضع اللجوء. وهناك عوامل أخرى منها السن وتغيير التخصص، كما يشير موقع الدراسة في ألمانيا.  كما أن اللاجئ لا يحصل عند بدء الدراسية الجامعيةـ مثل جميع الطلاب الألمان والأجانب ـ على راتب الإعانة الاجتماعية. في ظل هذا الوضع يلجأ البعض من الطلبة اللاجئين من أجل تغطية مصاريف حياتهم اليومية إلى تقديم طلب للحصول على منحة دراسية، أو العمل بشكل جزئي إلى جانب الدراسة أو اقتراض المال من مصادر أخرى.

Ausbildungsförderung

الحصول على القرض الطلابي في ألمانيا مرتبط بوضع الإقامة

تراكم الديون بسبب انعدام التمويل

الشاب اللاجئ عمر(اسم مستعار) أحد الطلبة اللاجئين، عمر لم يخطر في باله أن يجد نفسه في دوامة بسبب تمويل دراسته بعد وصوله إلى ألمانيا قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف. الشاب تقدم بعد مرور سنة ونصف له في ألمانيا على طلب اللجوء، وتم الاعتراف به كلاجئ وحصل على إقامة لمدة ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه كان يدرس طب الأسنان في جامعة آخن. ولأنه لا يسمح له بالحصول على راتب الإعانة الاجتماعية كونه طالب، تقدم بطلب للحصول على القرض الطلابي "بافوك/ BAFöG"، لكن طلبه هذا قوبل بالرفض رغم الاعتراف باللجوء. وقد تم رفض الطلب بسبب قيام بعمر بتغيير الاختصاص من المعلوماتية إلى طب الأسنان.

مختارات

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من يحق له الحصول على القرض الطلابي؟

إلى جانب الطلاب الألمان، يحق أيضاً للطلبة الأجانب واللاجئين التقدم للحصول على القرض الخاص بالطلاب "بافوك/ BAFِG"، لكن ذلك يتم تحت شروط معينة أهمها وضع الإقامة واللجوء لهذه الفئة من الطلبة. وقد حدد موقع وزارة التعليم والبحث الألمانية، شروط الحصول على القرض الخاص بالطلاب بالنسبة للاجئين. إذ يُمنح هذا القرض للاجئين، الحاصلين على حالات الإقامة التالية: اللاجئ المعترف به، اللاجئ المعترف به وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين واللاجئ الحاصل على الحماية الجزئية. أما الأشخاص الحاصلين على إذن موقت بالإقامة وما يعرف بالألمانية دولدونغ/ Duldung، فيمكنهم اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2016 التقدم للحصول على القرض الخاص بالطلاب، وذلك بعد مرور 15 شهراً على إقامتهم بشكل متواصل في ألمانيا. أما الأشخاص الذين لم يبث بعد في طلبات لجوئهم في ألمانيا، فليس لهم الحق في الحصول على القرض الخاص بالطلاب لعدم وضوح، ما إن كان بإمكانهم البقاء في ألمانيا، حسب موقع وزارة التعليم والبحث الألمانية.

Deutschland Symbolbild Studienkredite

بالنسبة للاجئين يعتمد الحصول على إذن العمل بوضع الإقامة الذي حصلوا عليه

العمل بالنسبة للطلبة اللاجئين

وبالنسبة للاجئين، فإن الحصول على الإذن بالعمل يعتمد على نوع الإقامة واللجوء حسب السيد بغنهارد بورسيل، من المكتب الألماني لشؤون الطلبة في برلين، والذي وضح ذلك كما يلي: يمكن لطالبي اللجوء المعترف بهم من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، والحاصلين على تصريح بالإقامة، العمل بدوام كامل كموظفين أو العمل أيضاً في أعمال حرة .وفي حالة حصول الشخص على حظر للترحيل فقط، في هذه الحالة يقرر مكتب الهجرة واللاجئين في كل حالة على حدة  حول منح إذن العمل. وفي حالة الحصول على إذن بالإقامة لحين البث في طلب اللجوء، أو الحصول على إذن بالإقامة المؤقتة وما يعرف بالألمانية دولدونغ/ Duldung ، يلزم الحصول على إذن العمل من دائرة الأجانب، قبل بدء مزاولة العمل. وفي حالة الحصول على إقامة، مرفقة بالإشارة إلى "غرض الدراسة بدوام كامل"، فيمكن للطالب العمل 120 يوماً في السنة بدوام كامل أو العمل نصف دوام مدة 240 يوماً. وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول العمل في ألمانيا بالنسبة للاجئين، يمكن زيارة الصفحة التالية والمتعلقة بالعمل على موقع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بامف/ BAMF.

المنح الدراسية تسهل طريق اللاجئين

Symbol - Refugee Law Clinic - Köln

ًيمكن للطلبة اللاجئين الحصول على اسشارة قانونية مجانية متوفرة في عدة مدن

تسهل المنح الدراسية الطريق أمام اللاجئين إلى الجامعات الألمانية، لاسيما الذين يعانون من صعوبة في تمويل دراستهم. وتقدم العديد من المنظمات والجامعات والولايات والمدن منحا دراسية للاجئين، غير أنه لا توجد حالياً قاعدة بيانات تضم جميع فرص التمويل الخاصة باللاجئين. ولذلك يفضل الاتصال بالجامعة المعنية أو مكتب شؤون الطلبة، للاطلاع على فرص التمويل المناسبة. ومن المؤسسات التي تقدم منحاً دراسية خاصة باللاجئين، مؤسسة هانس بوكلر، وجامعة درامشتات التقنية. إضافة إلى الدعم المالي تقدم الجامعات وبعض المراكز المتخصصة المشورة للطلبة الأجانب واللاجئين خلال فترة دراستهم. ويبرز من بينها مراكز الارشاد والتي تسمى بالألمانية Bildungsberatung Garantiefond Hochschule، والبالغ عددها 21 مركزاً في مدن ألمانية مختلفة. ويمكن للطالب الحصول على مشورة مجانية من خلال موقع المركز. وهناك أيضاً ما يعرف بعيادات اللاجئين القانونية Refugee Law Clinics، والتي تقدم للاجئين والطلبة المشورة القانونية بشكل مجاني بشأن أهم الأمور التي تواجههم خلال حياتهم اليومية والجامعية وفي مقدمتها الدعم المالي.

إيمان ملوك

  • UNESCO Lehrstühle in Deutschland

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    الجامعة التقنية في آخن

    قد يبدو مفاجأة للبعض أن تحتل جامعة تقنية المرتبة الأولى في قائمة أفضل الجامعات الألمانية، لكن اختيارها تم نظرا لتميز أقسامها العلمية، إذ احتلت الجامعة المرتبة الأولى في ألمانيا في أقسام علوم الحاسبات (المعلوماتية) والإلكترونيك وقسم العلوم الطبيعية، والميكانيك، بالإضافة إلى قسم علوم الهندسة الاقتصادية.

  • Uni Mannheim stellt Vorlesungszeiten um

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    جامعة مانهايم

    جامعة مانهايم هي من الجامعات الحديثة في ألمانيا وتأسست في سنة 1967. ورغم ذلك احتلت المرتبة الأولى في ألمانيا في قسمي الاقتصاد وإدارة الأعمال. علوم الحاسبات في الجامعة كانت في المركز العاشر محليا وقسم الحاسبات الاقتصادية جاء في المركز الثالث بألمانيا.

  • Roboter ARMAR

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    معهد كارلسروه التقني

    المستشارة ميركل في بهو معهد كارلسروه التقني تتلقى وردة من روبوت صنعه طلاب المعهد. هذا المعهد التقني حديث أيضا في ألمانيا وتأسس في ستينات القرن الماضي. تقاسم المعهد مع الكلية التقنية في آخن المركز الأول لأفضل قسم حاسبات (معلوماتية) في ألمانيا، واحتل المعهد المركز الثاني في الإلكترونيك، والثالث في الميكانيك، والثاني في قسم الهندسة الاقتصادية.

  • TU München Technische Universität München Bayern

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    الجامعة التقنية في ميونيخ

    وهي أكبر جامعة تقنية في ألمانيا، إذ تضم 13 كلية و156 قسماً وأكثر من 390 مدرساً. احتلت الجامعة المركز الأول في ألمانيا في قسم الحاسبات الاقتصادية، والمركز الثاني في قسمي العلوم الطبيعية والميكانيك، والمركز الثالث في قسمي الحاسبات والإلكترونيك، والمركز الحادي عشر في إدارة الأعمال.

  • Universität München

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ

    جامعة ميونخ هي أفضل جامعة تقليدية في ألمانيا وثاني أكبر جامعة من حيث عدد الطلبة، إذ يدرس فيها ما يقارب 50 ألف طالب. احتلت الجامعة المرتبة الأولى في ألمانيا في دراسات القانون، والثانية في إدارة الأعمال، والثالثة في قسم العلوم الطبيعية، والخامسة في الاقتصاد، والثامنة في علوم الحاسبات.

  • Exzellenzinitiative Wettbewerb Universität zu Köln Hauptgebäude

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    جامعة كولونيا

    جامعة مدينة كولونيا هي الأكبر في ألمانيا، إذ يتجاوز عدد طلبتها الخمسين ألف طالب. وجاءت في المركز الثاني في ألمانيا في إدارة الأعمال، والرابع في الاقتصاد، والخامس في القانون، والثامن في قسم الحاسبات الاقتصادية.

  • Technische Universität in Darmstadt

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    الجامعة التقنية في دارمشتات

    تأسست الجامعة التقنية في دارمشتات عام1877. وفي سنة 1997 تحولت إلى جامعة شاملة ولكنها بقيت تحمل اسم الجامعة التقنية. احتلت الجامعة المركز الثالث في ألمانيا في قسم الهندسة الاقتصادية، والرابع في أقسام الحاسبات والإلكترونيك والميكانيك والعلوم الطبيعية.

  • Wilhelms Universität in Münster FLASH-Galerie

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    جامعة مونستر

    تأسست جامعة مونستر في سنة 1780. جاءت الجامعة في المركز الثاني في دراسات القانون، والرابع في إدارة الأعمال، والسادس في الاقتصاد، والتاسع في قسم الحاسبات الاقتصادية.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Technische Universität Dresden

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    الجامعة التقنية في دريسدن

    كانت بدايات الجامعة في سنة 1821 كمؤسسة تعليمية تقنية. في سنة 1961 تحولت المؤسسة إلى جامعة تقنية. احتلت الجامعة المركز الخامس في قسمي الحاسبات الاقتصادية والميكانيك، والسادس في قسم الهندسة الاقتصادية، والتاسع في قسمي الإلكترونيك والعلوم الطبيعية.

  • Technische Universität Ilmenau in Thüringen

    بالصور: أفضل الجامعات الألمانية

    الجامعة التقنية في إلميناو

    جامعة إليمناو كانت إحدى مفاجآت التصنيف الجديد. إلميناو بلدة صغيرة في مقاطعة تورينغن، وبدأت جامعتها بتدريس بعض الأقسام الجديدة: كتقنية الإعلام وبرمجيات الألعاب الإلكترونية. احتلت الجامعة المركز الرابع في قسم الحاسبات الاقتصادية، والسادس في الحاسبات والإلكترونيك، والسابع في قسم الهندسة الاقتصادية، والعاشر في الميكانيك.

    الكاتب: زمن البدري


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