كيف تحصل على تمويل دراستك الجامعية في ألمانيا؟

يواجه بعض اللاجئين الذين يرغبون في بدء دراستهم الجامعية في ألمانيا صعوبات في الحصول على الدعم المالي لتمويل دراستهم. ويتعرض لهذه المشكلة على وجه الخصوص اللاجئون الذين لم يتم البث بعد في طلبات لجوئهم، حيث يعتمد طلب الحصول على القرض الخاص بالطلاب "بافوك/ BAFöG" على وضع اللجوء. وهناك عوامل أخرى منها السن وتغيير التخصص، كما يشير موقع الدراسة في ألمانيا. كما أن اللاجئ لا يحصل عند بدء الدراسية الجامعيةـ مثل جميع الطلاب الألمان والأجانب ـ على راتب الإعانة الاجتماعية. في ظل هذا الوضع يلجأ البعض من الطلبة اللاجئين من أجل تغطية مصاريف حياتهم اليومية إلى تقديم طلب للحصول على منحة دراسية، أو العمل بشكل جزئي إلى جانب الدراسة أو اقتراض المال من مصادر أخرى.

الحصول على القرض الطلابي في ألمانيا مرتبط بوضع الإقامة

تراكم الديون بسبب انعدام التمويل

الشاب اللاجئ عمر(اسم مستعار) أحد الطلبة اللاجئين، عمر لم يخطر في باله أن يجد نفسه في دوامة بسبب تمويل دراسته بعد وصوله إلى ألمانيا قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف. الشاب تقدم بعد مرور سنة ونصف له في ألمانيا على طلب اللجوء، وتم الاعتراف به كلاجئ وحصل على إقامة لمدة ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه كان يدرس طب الأسنان في جامعة آخن. ولأنه لا يسمح له بالحصول على راتب الإعانة الاجتماعية كونه طالب، تقدم بطلب للحصول على القرض الطلابي "بافوك/ BAFöG"، لكن طلبه هذا قوبل بالرفض رغم الاعتراف باللجوء. وقد تم رفض الطلب بسبب قيام بعمر بتغيير الاختصاص من المعلوماتية إلى طب الأسنان.

عاش الطالب تسعة أشهر دون دعم مالي، في انتظار قبول طلبه للحصول على القرض وعن هذه الفترة يقول اللاجئ في حواره مع DW: "تلقيت الرفض بعد تسعة أشهر من الانتظار على أمل قبول طلب القرض، وعشت في هذه الفترة على الاقتراض والمساعدات من المعارف والأصدقاء". الآن حصل عمر على منحة دراسية مؤقتة لتمويل دراسته، كما اضطر للعمل إلى جانب ذلك من أجل جمع بعض المال لتسديد ديونه التي وصلت إلى حوالي 5 آلاف يورو. ويقول عمر: "هذه المنحة تساعدني في تمويل دراستي، خاصة أن تخصص طب الأسنان مكلف من حيث المصاريف، غير أنها لا تساعدني على إصلاح مشكلة الديون المتراكمة على عاتقي، وحالياً لا أستطيع العمل بسبب ازدياد ضغط الدراسة".

من يحق له الحصول على القرض الطلابي؟

إلى جانب الطلاب الألمان، يحق أيضاً للطلبة الأجانب واللاجئين التقدم للحصول على القرض الخاص بالطلاب "بافوك/ BAFِG"، لكن ذلك يتم تحت شروط معينة أهمها وضع الإقامة واللجوء لهذه الفئة من الطلبة. وقد حدد موقع وزارة التعليم والبحث الألمانية، شروط الحصول على القرض الخاص بالطلاب بالنسبة للاجئين. إذ يُمنح هذا القرض للاجئين، الحاصلين على حالات الإقامة التالية: اللاجئ المعترف به، اللاجئ المعترف به وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين واللاجئ الحاصل على الحماية الجزئية. أما الأشخاص الحاصلين على إذن موقت بالإقامة وما يعرف بالألمانية دولدونغ/ Duldung، فيمكنهم اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2016 التقدم للحصول على القرض الخاص بالطلاب، وذلك بعد مرور 15 شهراً على إقامتهم بشكل متواصل في ألمانيا. أما الأشخاص الذين لم يبث بعد في طلبات لجوئهم في ألمانيا، فليس لهم الحق في الحصول على القرض الخاص بالطلاب لعدم وضوح، ما إن كان بإمكانهم البقاء في ألمانيا، حسب موقع وزارة التعليم والبحث الألمانية.

بالنسبة للاجئين يعتمد الحصول على إذن العمل بوضع الإقامة الذي حصلوا عليه

العمل بالنسبة للطلبة اللاجئين

وبالنسبة للاجئين، فإن الحصول على الإذن بالعمل يعتمد على نوع الإقامة واللجوء حسب السيد بغنهارد بورسيل، من المكتب الألماني لشؤون الطلبة في برلين، والذي وضح ذلك كما يلي: يمكن لطالبي اللجوء المعترف بهم من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، والحاصلين على تصريح بالإقامة، العمل بدوام كامل كموظفين أو العمل أيضاً في أعمال حرة .وفي حالة حصول الشخص على حظر للترحيل فقط، في هذه الحالة يقرر مكتب الهجرة واللاجئين في كل حالة على حدة حول منح إذن العمل. وفي حالة الحصول على إذن بالإقامة لحين البث في طلب اللجوء، أو الحصول على إذن بالإقامة المؤقتة وما يعرف بالألمانية دولدونغ/ Duldung ، يلزم الحصول على إذن العمل من دائرة الأجانب، قبل بدء مزاولة العمل. وفي حالة الحصول على إقامة، مرفقة بالإشارة إلى "غرض الدراسة بدوام كامل"، فيمكن للطالب العمل 120 يوماً في السنة بدوام كامل أو العمل نصف دوام مدة 240 يوماً. وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول العمل في ألمانيا بالنسبة للاجئين، يمكن زيارة الصفحة التالية والمتعلقة بالعمل على موقع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بامف/ BAMF.

المنح الدراسية تسهل طريق اللاجئين

ًيمكن للطلبة اللاجئين الحصول على اسشارة قانونية مجانية متوفرة في عدة مدن

تسهل المنح الدراسية الطريق أمام اللاجئين إلى الجامعات الألمانية، لاسيما الذين يعانون من صعوبة في تمويل دراستهم. وتقدم العديد من المنظمات والجامعات والولايات والمدن منحا دراسية للاجئين، غير أنه لا توجد حالياً قاعدة بيانات تضم جميع فرص التمويل الخاصة باللاجئين. ولذلك يفضل الاتصال بالجامعة المعنية أو مكتب شؤون الطلبة، للاطلاع على فرص التمويل المناسبة. ومن المؤسسات التي تقدم منحاً دراسية خاصة باللاجئين، مؤسسة هانس بوكلر، وجامعة درامشتات التقنية. إضافة إلى الدعم المالي تقدم الجامعات وبعض المراكز المتخصصة المشورة للطلبة الأجانب واللاجئين خلال فترة دراستهم. ويبرز من بينها مراكز الارشاد والتي تسمى بالألمانية Bildungsberatung Garantiefond Hochschule، والبالغ عددها 21 مركزاً في مدن ألمانية مختلفة. ويمكن للطالب الحصول على مشورة مجانية من خلال موقع المركز. وهناك أيضاً ما يعرف بعيادات اللاجئين القانونية Refugee Law Clinics، والتي تقدم للاجئين والطلبة المشورة القانونية بشكل مجاني بشأن أهم الأمور التي تواجههم خلال حياتهم اليومية والجامعية وفي مقدمتها الدعم المالي.

إيمان ملوك