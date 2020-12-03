كيف تتخلص من القلق والخوف في زمن كورونا

إذا كنت تشعر بالوحدة والقلق والخوف في الأشهر الأخيرة الماضية فاعلم بأنك لست الوحيد في ذلك، ففي ظل أزمة كورونا التي يواجهها العالم هناك كثير من الأشخاص حول العالم تنتابهم هذه المشاعر السلبية نتيجة لانتشار الفيروس، الذي يقتنص ضحاياه بطريقة عدائية جداً. إضافة إلى ذلك قد يعود السبب إلى إجراءات الإغلاق التي تفرضها العديد من البلدان والتي تتسبب بدورها في الشعور بالوحدة والملل لضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل طيلة الوقت وأيضاً حتى العمل من المنزل.

ولكن الخبر الجيد أن كل هذه الأوقات الصعبة ستمضي قريباً، وستتجاوز هذه المشاعر السلبية وخصوصاً إذا اتبعت بعض النصائح إلي قد تفيد في ذلك، بحسب موقع ما أورد "مايكروسوفت نيوز" نقلا عن تطبيق Mindshine للتدريب العقلي والنفسي.

كخطوة أولى، اكتب على ورقة ما يثقل كاهلك واشرح مخاوفك وما هو تأثيرها على حياتك في مختلف المجالات.

الخطوة الثانية: اكتب عن المشاعر التي يثيرها القلق في نفسك مثلاً: "أشعر بالوحدة" وقلها ثلاث مرات، إذ أن لفظ هذه المشاعر تخفف من حدة التوتر.

هناك طريقة أخرى أيضاً للتخلص من التوتر وهي عبر التنفس بطريقة " 4-6-8 " لمدة 90 ثانية. يمكنك تجربة هذه الطريقة بالعد ببطء إلى 4 أثناء الشهيق، ثم احبس أنفاسك وعد إلى 6 ومن ثم حتى 8 أثناء الزفير. فقد ثبت علمياً أن هذه الطريقة من شأنها أن تقلل من معدل ضربات القلب كما تساعد على الاسترخاء.

وكخطوة إضافية اكتب بالتفصيل أسوأ سيناريو قد يحصل لك وأيضاً ما هو أفضل سيناريو، ثم قم بصياغة تصور إيجابي عن الجزء الذي يمكنك التحكم به وتحسينه وركز على النقاط الإيجابية لديك لإنجاز ذلك.

وينصح الخبراء بحسب ما نشره موقع (بيتر هيلث) أن تتحدث مع شخص مقرب إليك عن مخاوفك وقلقك، كما ينصحون بالاهتمام بالصحة الجسدية أيضاً التي تنعكس بدورها على الصحة النفسية واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

ر.ض/ع.ج.م