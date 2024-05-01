  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
ثقافةألمانيا

كيف بدأ النازيون بإحراق الكتب أولا ثم البشر

٤ مايو ٢٠٢٤

في عام 1933 في ألمانيا بدأ إحراق الكتب الأدبية بكميات ضخمة، وبخاصة كتب الكتّاب اليهود، كما تم إحراق كتب الكتّاب الذين لم يكن النظام راضياً عنهم. كُتّاب كثيرون اضطروا إلى الهجرة، وبعضهم سجنوا ثم ماتوا في السجون أو أُعدموا.

https://p.dw.com/p/4QxQM
Brennendes Harry-Potter-Buch
صورة من: Neil Jacobs/Getty Images

"عندما تحرق الكتب، يحرق البشر في نهاية المطاف أيضًا." هذا اقتباس مشهور للشاعر الألماني هاينريش هاينه، وهو اقتباس لم يفقد راهنتيه حتى بعد مرور أكثر من 160 عاما على موت الشاعر، فحتى اليوم ما يزال الدكتاتوريون يخشون قوة الكلمة الحرة وقوة الإبداع غير الخاضع للرقابة. الأنظمة القمعية مستعدة لفعل أي شيء لقمع الفن وحرية الرأي. أساليب ما تزال موجودة في عصرنا، كما هي الحال في إيران أو روسيا. بعد وصول هتلر إلى السلطة في يناير 1933، بدأ في العاشر من شهر مايو 1933 إحراق الكتب في أكثر من عشرين مدينة، وبخاصة كتب الكتاب اليهود، كما تم إحراق كتب كتاب لم يكن النظام راضيا عنهم. رحل كثيرون من الكتاب المنبوذين إلى المنفى، أما الذين ظلوا في ألمانيا، فقد زج بهم في السجون، فمات بعضهم هناك بينما قتل آخرون. استبدل النظام النازي الثقافة الحية لجمهورية فايمار بفكرة شاذة أطلق عليها اسم "الثقافة الألمانية الجديدة." تطرح مراسلة مجلة "واحة الثقافة" سؤالا عن كيفية ظهور فكرة إحراق الكتب في الجامعات الألمانية على امتداد البلاد بعد استيلاء النازيين على الحكم؟ ما الذي ترمز إليه النار هنا؟ ومن كان من الكتاب والكاتبات في القوائم السوداء؟ ما الذي جرى لهم ولهن بعد ذلك؟ كيف ينظر الجيل الشاب اليوم إلى تلك الأفعال الهمجية التي استهدفت تدمير الثقافة؟

Susanne Spröer, DW Reporterin Geschichte
صورة من: DW
Deutschland | Bücherverbrennung 1933 in Berlin
صورة من: akg-images/picture-alliance
تخطي إلى الجزء التالي المزيد من حلقات هذا البرنامج

المزيد من حلقات هذا البرنامج

DW Sendung Euromaxx | Esther Abrami

عازفة كمان ونجمة على تيك توك: إيستر أبرامي

أثبتت الفنانة بأنه يمكن تقريب الجمهور الشاب من الموسيقى الكلاسيكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ثقافة١٤ أبريل ٢٠٢٤03:13 دقيقة
USA Tänzerin Josephine Baker

أيقونة وناشطة: جوزفين بيكر

درامية ومثيرة وخفيفة الظل: أول نجمة ساطعة سوداء في العالم في إحدى معارض برلين.
ثقافة١٤ أبريل ٢٠٢٤05:26 دقيقة
Portrait von Immanuel Kant, 1724 - 1804

مفكر ثوري: إيمانويل كانط

"كن شجاعا واستخدم عقلك!" – إيمانويل كانط مازال يحظى بأهمية كبيرة ليومنا هذا.
ثقافة١٤ أبريل ٢٠٢٤16:27 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة — المجلة الثقافية

واحة الثقافة تتيح لكم فرصة الإطلاع على الجوانب الثقافية في ألمانيا. التي أصبحت محورا لحركة الإبداع في القرن الواحد والعشرين، .

الانتقال إلى برنامج واحة الثقافة