كيف بدأ النازيون بإحراق الكتب أولا ثم البشر

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"عندما تحرق الكتب، يحرق البشر في نهاية المطاف أيضًا." هذا اقتباس مشهور للشاعر الألماني هاينريش هاينه، وهو اقتباس لم يفقد راهنتيه حتى بعد مرور أكثر من 160 عاما على موت الشاعر، فحتى اليوم ما يزال الدكتاتوريون يخشون قوة الكلمة الحرة وقوة الإبداع غير الخاضع للرقابة. الأنظمة القمعية مستعدة لفعل أي شيء لقمع الفن وحرية الرأي. أساليب ما تزال موجودة في عصرنا، كما هي الحال في إيران أو روسيا. بعد وصول هتلر إلى السلطة في يناير 1933، بدأ في العاشر من شهر مايو 1933 إحراق الكتب في أكثر من عشرين مدينة، وبخاصة كتب الكتاب اليهود، كما تم إحراق كتب كتاب لم يكن النظام راضيا عنهم. رحل كثيرون من الكتاب المنبوذين إلى المنفى، أما الذين ظلوا في ألمانيا، فقد زج بهم في السجون، فمات بعضهم هناك بينما قتل آخرون. استبدل النظام النازي الثقافة الحية لجمهورية فايمار بفكرة شاذة أطلق عليها اسم "الثقافة الألمانية الجديدة." تطرح مراسلة مجلة "واحة الثقافة" سؤالا عن كيفية ظهور فكرة إحراق الكتب في الجامعات الألمانية على امتداد البلاد بعد استيلاء النازيين على الحكم؟ ما الذي ترمز إليه النار هنا؟ ومن كان من الكتاب والكاتبات في القوائم السوداء؟ ما الذي جرى لهم ولهن بعد ذلك؟ كيف ينظر الجيل الشاب اليوم إلى تلك الأفعال الهمجية التي استهدفت تدمير الثقافة؟

صورة من: DW