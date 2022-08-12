 كيف أتعامل مع طفلي الذي يرفض أكل اللحوم؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.08.2022

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صحة

كيف أتعامل مع طفلي الذي يرفض أكل اللحوم؟

تنويع غذاء الأطفال وإعطائهم كميات معقولة من اللحوم والأسماك لمساعدتهم على النمو أمر يحرص عليه الآباء والأمهات. بيد أن بعض الأطفال لا يحبون اللحوم ويرفضون تناولها، فكيف يمكن التعامل مع هذا الأمر وهل يتوجب علينا القلق.

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ما العمل لو امتنع الطفل عن أكل اللحم وهل هذا خطير؟

تحتوي الأطعمة النباتية على الكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة للجسم، لكنها تخلو من الدهون التي يحتاجها الإنسان وخاصة الطفل في فترات النمو. ولا يرى الخبراء مشكلة في الاعتماد بشكل كبير على التغذية النباتية للأطفال، لكن مع ضرورة دمجها باللبن والبيض لإعطاء الجسم كل ما يحتاجه للنمو.

مختارات

يفضل العديد من الأسر تقديم الأطعمة فائقة المعالجة إلى الأطفال، ما دامت سريعة التحضير وتباع جاهزة، لكن أخطارها كبيرة للغاية. هذا ما كشفته دراسة جديدة تنبه إلى ضرورة تغيير العادات الغذائية.

نقدم لأطفالنا الكثير من المنتجات الغذائية، والتي أحيانا ما يتناولها الكبار أيضا، دون أن نعلم شيئا عن مكوناتها. فما هي الضوابط الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي قريبا بشأن معدلات المكونات الخطرة في المنتجات الغذائية؟

بحسب دراسة مختصة فقد يكون السلوك العدواني مرتبط بنقص فيتامين (د) قد يجعل سلوك الأطفال أكثر عدوانية عند بلوغهم سن المراهقة. نقص فيتامين (د) يمكن أن يؤدي كذلك إلى من العديد من المشاكل الصحية الأخرى بين الأطفال.

ولا يفضل الدكتور مارتن كلاسن، طبيب تغذية الأطفال بمستشفى طب الأطفال والمراهقين في مدينة بريمن الألمانية، اعتماد تغذية نباتية بحتة للأطفال ويقول في تصريحات لمجلة "دير شبيغل"الألمانية: "تزيد حاجة جسم الطفل للحديد ولفيتامين ب 12 مع كل كيلوغرام إضافي يكتسبه. عدم حصول الجسم على هذه المواد قد يؤثر على النمو بشكل سلبي".

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وتنصح سيلكه ريستماير الخبيرة بالمعهد الألماني للتغذية الآباء والأمهات بعدم التخلي عن اللحوم في وجبات الأطفال الذين لا يحبون تناولها، لكنها تنصحهم بالبحث الدائم عن مواد أخرى تمد الجسم بنفس فوائد اللحوم.

وتقول ريستماير لمجلة دير شبيغل: "لا يمكن التخلي عن اللحوم والمنتجات الحيوانية ببساطة، لكن يجب العثور على بديل متوازن في الأغذية النباتية". وتشير الخبيرة إلى فوائد المكسرات والفواكه المجففة في إمداد الجسم بالمواد التي يحتاجها لبناء العضلات، علاوة على كونها غنية بمضادات الأكسدة.

لكن الخطورة  قد تكمن في حال كون الأم نباتية، إذ ينتقل نقص بعض المواد في جسمها إلى الطفل عن طريق الرضاعة، الأمر الذي يصيب الطفل بمشكلات في النمو كما تظهر غالبا مشكلة نقص فيتامين ب 12 لدى أبناء السيدات النباتيات خاصة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل. لذا ينصح الأطباء النساء النباتيات بالاهتمام بتناول حبوب فيتامين ب 12 بشكل منتظم علاوة على مراعاة حصول الطفل لاحقا على كميات مناسبة من الزنك والحديد.

ا. ف/ ع.أ.ج

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