كيرستين شميت

تعمل كيرستين في مؤسسة دويتشه فيله منذ عام 1990، بدأت عملها هناك في الراديو ومن ثم للتلفزيون لاحقًا. تعمل في فريق الرحلات في برنامج Check-in التلفزيوني وقناة "رحلات DW" على قناة اليوتيوب والموقع الإلكتروني. تحب السفر - على المستويين المهني والخاص.