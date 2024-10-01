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Kerstin Schmidt
صورة من: privat

كيرستين شميت

تعمل كيرستين على مواضيع عن الرحلات والسياحة والإعلام لتقديمها في التلفزيون والإنترنت واليوتيوب

بصفتها عضوًا في فريق الرحلات التابع لـDW، تعمل كيرستين في تنسيق تسجيل الوصول التلفزيوني ولقناة "رحلات DW" DW Travel على قناة اليوتيوب والموقع الإلكتروني.

تعمل كيرستين في مؤسسة دويتشه فيله منذ عام 1990، بدأت عملها هناك في الراديو ومن ثم للتلفزيون لاحقًا. تعمل في فريق الرحلات في برنامج Check-in التلفزيوني وقناة "رحلات DW" على قناة اليوتيوب والموقع الإلكتروني. تحب السفر - على المستويين المهني والخاص.

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منذ سقوط جدار برلين في عام 1989، أصبح بإمكان السائحين السفر مرة أخرى عبر ألمانيا الموحدة دون حدود ولا تعقيدات.
منوعات٢١ أكتوبر ٢٠٢٤12 صورة
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