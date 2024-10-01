كيرستين شميت
تعمل كيرستين على مواضيع عن الرحلات والسياحة والإعلام لتقديمها في التلفزيون والإنترنت واليوتيوب
بصفتها عضوًا في فريق الرحلات التابع لـDW، تعمل كيرستين في تنسيق تسجيل الوصول التلفزيوني ولقناة "رحلات DW" DW Travel على قناة اليوتيوب والموقع الإلكتروني.
تعمل كيرستين في مؤسسة دويتشه فيله منذ عام 1990، بدأت عملها هناك في الراديو ومن ثم للتلفزيون لاحقًا. تعمل في فريق الرحلات في برنامج Check-in التلفزيوني وقناة "رحلات DW" على قناة اليوتيوب والموقع الإلكتروني. تحب السفر - على المستويين المهني والخاص.