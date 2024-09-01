كيرستن كنيب
السياسة والثقافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مطلع أيضًا على التطورات في دول مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا.
يتابع كيرستن كنيب التطورات السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أنه يراقب التطورات في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وأمريكا اللاتينية.
يرتبط شغف كيرستن كنيب الصحفي بالسياسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتابع التطورات هناك واضطراباتها وتغيرها المستمر منذ دراسته اللغات الرومانيقية (اللاتينية)، ويرصد أيضًا التطورات الداخلية في الدول الناطقة بها مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وكذلك في أمريكا اللاتينية.
ألف كيرستن كنيب العديد من الكتب عن الدول العربية والدول اللاتينية في أوروبا.