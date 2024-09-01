يرتبط شغف كيرستن كنيب الصحفي بالسياسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتابع التطورات هناك واضطراباتها وتغيرها المستمر منذ دراسته اللغات الرومانيقية (اللاتينية)، ويرصد أيضًا التطورات الداخلية في الدول الناطقة بها مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وكذلك في أمريكا اللاتينية.



ألف كيرستن كنيب العديد من الكتب عن الدول العربية والدول اللاتينية في أوروبا.