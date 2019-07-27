 كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض | عالم المنوعات | DW | 02.08.2019

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كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

في حدث يبيّن حجم المخاطر المُحيطة بالأرض، رصد علماء كويكبا اقترب كثيراً من الأرض. وتتسبب هذه الكويكبات في حال اصطدامها بالأرض في حدوث أضرار مدمرة أشبه بانفجار القنبلة النووية.

Stills Sendung Projekt Zukunft | Asteroiden (NDR)

رصد خبراء كويكبا يتراوح قطره بين 187 و427 قدما على مسافة قريبة جدا من الأرض قدرت بنحو 70 ألف كيلو مترا، أي أقرب من القمر إلى كوكبنا. وأطلق العلماء على هذا الكويكب اسم „OK 2019“.

ويشدد البروفيسور مايكل براون من كلية الفيزياء وعلم الفلك بجامعة موناش الأسترالية بأنه "قريب بشكل مدهش". ووفقا،  للخبراء فإن اصطدم هذا الكويكب بالأرض، فسوف يحدث انفجارا مشابها لانفجار "قنبلة نووية".

ويخشى آلان دوفي عالم الفلك بجامعة سوينبرن الأسترالية، من أن يصل حجم الدمار الذي سيخلفه هذا الكويكب إلى "أكثر من 30 ضعف حجم دمار انفجار القنبلة الذرية في هيروشيما" اليابانية. ووصف دوفي في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، الكويكب بأنه "مدمر".

وهذا الكويكب سبق له أن مرّ بالقرب من الأرض، لكنه لم يكن قريبا بهذه المسافة. حيث شوهد في الأول من فبراير/ شباط 2017، على الرغم من أنه كان يبعد أكثر من 40 مليون كيلومتر عن الأرض.

وحذرت  ناسا من هذا الكويكب الذي هو واحد من أربعة كويكبات قريبة من الأرض، باعتباره "الأخطر" نظرا لكونه "الأكبر" حجما و"الأقرب" مسافة من الأرض، حسب الوكالة الأمريكية.

وتتوقع ناسا أيضا أنه لن يكون الكويكب الوحيد الذي يهدد كوكبنا، بل إنه واحد من 165 كويكب ضخم يهدد الأرض في الفترة من العام الجاري وحتى عام 2116، وفقا لصحيفة ديلي إكسبريس الأسترالية.  

ويتفق العلماء بشكل كبير أن كويكبا مشابها قد وضع حدا للحياة على الأرض في عصر الديناصورات. فإمكانية اصطدام كويكب بهذا الحجم بالأرض يتكرر كل 100 مليون عاما.

  • Teneriffa - ESA Optical Ground Station

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    نظام إنذار مبكر أوروبي: ثمة حوالي 10 آلاف كويكب صغير تحوم قريباً من الأرض وقد تكون خطيرة على البشر وكل ما هو على سطح الأرض. ولذلك تقوم وكالة الفضاء الأوروبية ببناء نظام إنذار مبكر في منطقة فراسكاتي الإيطالية. وسيتم تجميع البيانات والمعلومات من تلسكوبات مثل الذي في الصورة والموجود في جزيرة تينيريفي الإسبانية الموجودة في المحيط الأطلسي.

  • Dashboard Kamera filmt Meteoriten-Einschlag

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    أهمية نظام الإنذار المبكر الراصد للكويكبات: لمعرفة أهمية نظام الإنذار المبكر الذي يرصد الكويكبات المقتربة من الأرض فلا بد من معرفة القوة التدميرية للنيزك الذي ضرب الأرض في القرب من منطقة تشيليابنسك الروسية بتاريخ 15 / 02 / 2013، والتي تكافئ القوة التدميرية لـ 100 إلى 1000 كيلو طن من مادة تي إن تي المتفجرة وقد أصيب نحو 1500 شخص في هذا الانفجار.

  • Meteoriteneinschlag am See Tschebarkul in Russland

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    قبل احتراقه في الغلاف الجوي للأرض قُدِّرَ قُطر نيزك تشيليابنسك بـ 20 متراً، وكل ما تبقى منه هو صخرة واحدة فقط تزن كيلوغراماً واحداً سقطت على الأرض ونَجَمَتْ عنها فجوة واسعة عمقها 6 أمتار في الجليد الأرضي.

  • Asteroid fliegt knapp an Erde vorbei

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    كان هناك كويكب اسمه "2012 دي أيه 14" كان أكثر خطورة بكثير. فقد كان وزنه 130 ألف طن وقد مر هذا الكويكب طائراً على بُعد 27 ألف كيلومتر فقط من الأرض في اليوم نفسه الذي ضرب فيه نيزك تشيليابنسك الأرض. وهذه المسافة جعلته أقرب إلى الأرض من بعض الأقمار الصناعية الدائرة حولها.

  • Sternschnuppe Flash-Galerie

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    من المتوقع أن تقترب من الأرض كويكبات ومذنبات عديدة أخرى خلال عام. والعلماء يرصدونها ويراقبونها عن كثب، وذلك لأن أصغر الصخور القادمة من هذه المذنبات والكويكبات يمكن أن تكون خطيرة على البشر.

  • Flash-Galerie Ein neuer Komet schmückt den Nachthimmel

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    المذنبات والشُّهب.. رصاصات نجمية نارية فهي تتكون من سحابة غازية ومن ذيل غازي ضخم ومن الحجارة وجزيئات غبارية. وحين تدخل الحبيبات التابعة للمذنبات إلى مجال الأرض الجوي فإنها تصبح ساخنة إلى درجة حرارة كبيرة تصل إلى 3000 درجة مئوية، وتبدأ بالتوهج وتصبح مثل رصاصات نجمية نارية.

  • Flash-Galerie Meteoriten

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    شُهب البرشاويات وهي عبارة عن زخّات كثيفة من الشهب تبلغ ذروتها في فصل الصيف، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة وهي تخترق بشكل كبير ووافر مجال الأرض ومصدَرها هو المذنب "سويفت تاتِل" الذي اكتُشِف في القرن التاسع عشر. وكل صيف تعبر هذه الشُّهب مجال الأرض الجوي واسمها "شُهب البرشاويات" هو نسبة إلى كويكبة "برساوس" أو "برشاوس" أي "حامل رأس الغول" في الأساطير اليونانية القديمة.

  • Flash-Galerie USA Arizona Barringer Meteor Krater

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    غبار النيازك يحترق في غلاف الأرض الجوي، ومعظم النيازك المخترقة له هي غير خطيرة وغالباً ما تصل إلى الأرض وحجمها أقل بقليل من حَجَر صغير، لكن النيازك الكبيرة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر. وإحدى أكبر الفوهات، الناجمة عن سقوط نيزك على سطح الأرض، موجودة في ولاية آريزونا الأمريكية، وقطرها يبلغ ألف متر وعمرها 50 ألف سنة.

  • Flash-Galerie Meteorit

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    قبل نحو 65 مليون عام سقط نيزك عملاق في أمريكا الوسطى في شبه جزيرة يوكاتان (انظر محاكاة سقوط النيزك على يمين الصورة)، وأدى ذلك إلى إنشاء فوهة قطرها أكثر من 180 كيلومتراً على الأرض. ويعتقد الخبراء أن ذلك أدى إلى انقراض الديناصورات. وثمة مؤشرات نُشِرَت مؤخراً، تقول إن انقراض الديناصورات يعود إلى تصادم اثنين من الكويكبات قبل 160 مليون سنة.

  • Flash-Galerie Meteoriten

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    النيازك تبدو وكأنها صخور محترقة وتتشكل القشرة المحروقة للنيزك عند دخوله عبر الغلاف الجوي للأرض حيث ينشأ الاحتراق بسبب الاحتكاك والسرعة. النيازك تضرب أيضاً كواكب أخرى غير الأرض، وقد اكتشف مسبارُ " أبورتيونيتي روفَر" التابع لوكالة ناسا الفضائية أولَ النيازك التي ضربت كوكباً خارج كوكب الأرض وذلك على سطح المريخ عام 2015.

  • Flash-Galerie Meteoriten

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    ليس فقط غبار المذنبات هو الذي يصل إلى الأرض ولكن المذنبات نفسها تصل إلى هذا الكوكب. ويعتقد الخبراء أن المذنبات هي عبارة عن بقايا تكُّون الكواكب وقد نشأت عند تشكل هذه الأخيرة، وقد تختفي في طياتها أسرار حول بدايات تكون النظام الشمسي.

  • Asteroid Flash-Galerie

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    معظم النيازك (99.8% من 30 ألف نيزك) التي عُثِرَ عليها على الأرض وُجِدَ أن مصدرها هي الكويكبات. وتنشأ الكويكبات أثناء تشكُّل الكواكب، لكن ليس للكواكب غلاف جوي محيط بها، وتكاد جاذبيتها تكون معدومة.

  • Flash-Galerie Weltraumkongress Bremen

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    وبعد ذلك كله يُقال إن احتمال أن يضرب كويكبٌ كوكبَ الأرض في السنوات الـ 100 المقبلة هو احتمال صغير للغاية.

    الكاتب: شميت / هارتِل / علي المخلافي


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