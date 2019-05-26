 كويكب اقترب كثيرا ولم يكتشف إلا على بعد ساعات من الأرض | عالم المنوعات | DW | 27.07.2019

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منوعات

كويكب اقترب كثيرا ولم يكتشف إلا على بعد ساعات من الأرض

في حدث يبيّن حجم المخاطر المُحيطة بالأرض، تأخر علماء في اكتشاف كويكب اقترب كثيراً من الأرض. وتتسبب هذه الكويكبات في حال اصطدامها بالأرض في حدوث أضرار مدمرة وموجات تسونامي.

Stills Sendung Projekt Zukunft | Asteroiden (NDR)

صورة من الأرشيف.

رغم أن علماء الفضاء، نجحوا في أكثر من مرة في اكتشاف عدة كواكب، ومجرات يعود بعضها إلى بدايات نشوء الكون، إلاّ أن كويكباً استطاع قبل أيام الاقتراب من كوكب الأرض، دون أن يتم اكتشافه على وجه السرعة.

فقد أورد موقع "sciencealert" أن كويكبا اقترب الخميس الماضي (25 يوليو/تموز 2019) من الأرض. ويطلق على هذا الكويكب تسمية "OK 2019 "، وكان على بعد حوالي 70 ألف كيلومتر من الأرض.

مختارات

خطر قاتل يهدد الكوكب الأزرق عام 2135 بحسب توقعات علماء الفضاء عقب ارتطام كويكب بالأرض. ورغم أن الاصطدام المحتمل لن يحدث قبل مائة عام، إلا أن العلماء يعكفون على إيجاد حلول لإنقاذ الأرض. (27.05.2018)

يشكل كويكب بينو خطراً على الأرض، إذ أنه يقترب منها بشكل كبير، وهذا أحد الأسباب التي دفعت وكالة ناسا الأمريكية لإرسال مسبار فضائي لبينو، على أمل جمع عينات تساعد في الكشف عن مزيد من أسراره. (09.09.2016)

و تابع نفس المصدر، الذي يُعنى بالأخبار العلمية، أن علماء من "SONEAR" البرازيلي اكتشفوا أمر هذا الكويكب في وقت متأخر، وعلى بعد ساعات فقط من اقترابه من الأرض، ما يُبين حجم السرعة الكبيرة التي تتحرك بها هذه الكويكبات، بيد أن كويكب"OK 2019" لم يشكل أي خطر على الأرض، حسب نفس المصدر.

وفي نفس السياق، أوضح موقع "ديلي ميل" أنه منذ اكتشاف"OK 2019" تتبع العلماء مسار هذا الكويكب حتى تمكنوا من رصده بأثر رجعي، وذلك في ملاحظات تم تجميعها في شهر يونيو/ حزيران، وأضاف الموقع البريطاني نقلاً عن بعض الخبراء قولهم: إن هذا الكويكب (أكبر من تمثال الحرية)، وسيحتاج عدة سنوات من أجل الظهور مرة ثانية.

من جهة أخرى، أفاد موقع مجلة "نيوز ويك" الأمريكية أنه على الرغم من أن كويكب "OK 2019" كان سيلحق دماراً في حال اصطدامه بالأرض، إلاّ أنه لا يُقارن مع الكويكب الذي قضى على الديناصورات في وقت سابق للغاية.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ذكرت في (26 مايو/أيار 2019) أن كويكبا يحمل رقم "1999 KW4" والبالغ قطره 1.3 كيلومتر، اقترب بشكل كبير للغاية من الكرة الأرضية وكاد يصطدم بها، حسب ما أورده موقع "دير فيستن" الألماني.

ر.م

  • Teneriffa - ESA Optical Ground Station

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    نظام إنذار مبكر أوروبي: ثمة حوالي 10 آلاف كويكب صغير تحوم قريباً من الأرض وقد تكون خطيرة على البشر وكل ما هو على سطح الأرض. ولذلك تقوم وكالة الفضاء الأوروبية ببناء نظام إنذار مبكر في منطقة فراسكاتي الإيطالية. وسيتم تجميع البيانات والمعلومات من تلسكوبات مثل الذي في الصورة والموجود في جزيرة تينيريفي الإسبانية الموجودة في المحيط الأطلسي.

  • Dashboard Kamera filmt Meteoriten-Einschlag

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    أهمية نظام الإنذار المبكر الراصد للكويكبات: لمعرفة أهمية نظام الإنذار المبكر الذي يرصد الكويكبات المقتربة من الأرض فلا بد من معرفة القوة التدميرية للنيزك الذي ضرب الأرض في القرب من منطقة تشيليابنسك الروسية بتاريخ 15 / 02 / 2013، والتي تكافئ القوة التدميرية لـ 100 إلى 1000 كيلو طن من مادة تي إن تي المتفجرة وقد أصيب نحو 1500 شخص في هذا الانفجار.

  • Meteoriteneinschlag am See Tschebarkul in Russland

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    قبل احتراقه في الغلاف الجوي للأرض قُدِّرَ قُطر نيزك تشيليابنسك بـ 20 متراً، وكل ما تبقى منه هو صخرة واحدة فقط تزن كيلوغراماً واحداً سقطت على الأرض ونَجَمَتْ عنها فجوة واسعة عمقها 6 أمتار في الجليد الأرضي.

  • Asteroid fliegt knapp an Erde vorbei

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    كان هناك كويكب اسمه "2012 دي أيه 14" كان أكثر خطورة بكثير. فقد كان وزنه 130 ألف طن وقد مر هذا الكويكب طائراً على بُعد 27 ألف كيلومتر فقط من الأرض في اليوم نفسه الذي ضرب فيه نيزك تشيليابنسك الأرض. وهذه المسافة جعلته أقرب إلى الأرض من بعض الأقمار الصناعية الدائرة حولها.

  • Sternschnuppe Flash-Galerie

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    من المتوقع أن تقترب من الأرض كويكبات ومذنبات عديدة أخرى خلال عام. والعلماء يرصدونها ويراقبونها عن كثب، وذلك لأن أصغر الصخور القادمة من هذه المذنبات والكويكبات يمكن أن تكون خطيرة على البشر.

  • Flash-Galerie Ein neuer Komet schmückt den Nachthimmel

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    المذنبات والشُّهب.. رصاصات نجمية نارية فهي تتكون من سحابة غازية ومن ذيل غازي ضخم ومن الحجارة وجزيئات غبارية. وحين تدخل الحبيبات التابعة للمذنبات إلى مجال الأرض الجوي فإنها تصبح ساخنة إلى درجة حرارة كبيرة تصل إلى 3000 درجة مئوية، وتبدأ بالتوهج وتصبح مثل رصاصات نجمية نارية.

  • Flash-Galerie Meteoriten

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    شُهب البرشاويات وهي عبارة عن زخّات كثيفة من الشهب تبلغ ذروتها في فصل الصيف، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة وهي تخترق بشكل كبير ووافر مجال الأرض ومصدَرها هو المذنب "سويفت تاتِل" الذي اكتُشِف في القرن التاسع عشر. وكل صيف تعبر هذه الشُّهب مجال الأرض الجوي واسمها "شُهب البرشاويات" هو نسبة إلى كويكبة "برساوس" أو "برشاوس" أي "حامل رأس الغول" في الأساطير اليونانية القديمة.

  • Flash-Galerie USA Arizona Barringer Meteor Krater

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    غبار النيازك يحترق في غلاف الأرض الجوي، ومعظم النيازك المخترقة له هي غير خطيرة وغالباً ما تصل إلى الأرض وحجمها أقل بقليل من حَجَر صغير، لكن النيازك الكبيرة يمكن أن تسبب الكثير من الضرر. وإحدى أكبر الفوهات، الناجمة عن سقوط نيزك على سطح الأرض، موجودة في ولاية آريزونا الأمريكية، وقطرها يبلغ ألف متر وعمرها 50 ألف سنة.

  • Flash-Galerie Meteorit

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    قبل نحو 65 مليون عام سقط نيزك عملاق في أمريكا الوسطى في شبه جزيرة يوكاتان (انظر محاكاة سقوط النيزك على يمين الصورة)، وأدى ذلك إلى إنشاء فوهة قطرها أكثر من 180 كيلومتراً على الأرض. ويعتقد الخبراء أن ذلك أدى إلى انقراض الديناصورات. وثمة مؤشرات نُشِرَت مؤخراً، تقول إن انقراض الديناصورات يعود إلى تصادم اثنين من الكويكبات قبل 160 مليون سنة.

  • Flash-Galerie Meteoriten

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    النيازك تبدو وكأنها صخور محترقة وتتشكل القشرة المحروقة للنيزك عند دخوله عبر الغلاف الجوي للأرض حيث ينشأ الاحتراق بسبب الاحتكاك والسرعة. النيازك تضرب أيضاً كواكب أخرى غير الأرض، وقد اكتشف مسبارُ " أبورتيونيتي روفَر" التابع لوكالة ناسا الفضائية أولَ النيازك التي ضربت كوكباً خارج كوكب الأرض وذلك على سطح المريخ عام 2015.

  • Flash-Galerie Meteoriten

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    ليس فقط غبار المذنبات هو الذي يصل إلى الأرض ولكن المذنبات نفسها تصل إلى هذا الكوكب. ويعتقد الخبراء أن المذنبات هي عبارة عن بقايا تكُّون الكواكب وقد نشأت عند تشكل هذه الأخيرة، وقد تختفي في طياتها أسرار حول بدايات تكون النظام الشمسي.

  • Asteroid Flash-Galerie

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    معظم النيازك (99.8% من 30 ألف نيزك) التي عُثِرَ عليها على الأرض وُجِدَ أن مصدرها هي الكويكبات. وتنشأ الكويكبات أثناء تشكُّل الكواكب، لكن ليس للكواكب غلاف جوي محيط بها، وتكاد جاذبيتها تكون معدومة.

  • Flash-Galerie Weltraumkongress Bremen

    كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

    وبعد ذلك كله يُقال إن احتمال أن يضرب كويكبٌ كوكبَ الأرض في السنوات الـ 100 المقبلة هو احتمال صغير للغاية.

    الكاتب: شميت / هارتِل / علي المخلافي


مختارات

كويكبات ونيازك متربّصة بكوكب الأرض

من المؤكد مرور كويكب في جوار الأرض خلال أعياد الميلاد، لكنه لا يمتلك ذيلا وهّاجا كنجوم الزينة الصناعية في مدينة مهد المسيح بيت لحم في فترة الأعياد. ومن الصعب على الناس وهواة علم الفلك رصده، نظرا لعدم قربه كثيرا من الأرض. (26.12.2015)  

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