 كونراد دودن: ″أب علم الإملاء الألماني″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 14.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

كونراد دودن: "أب علم الإملاء الألماني"

حتى نهايات القرن التاسع عشر اقترن لفظ الكلمة الألمانية بالمنطقة المستخدمة فيها. ولتوحيد قواعد الإملاء واللفظ قام عالم اللغة كونراد دودن بوضع معجمه المشهور الذي جعل منه فيما بعد "أب علم الإملاء الألماني".

معجم دودن حاضر في المكتبة في معظم البيوت الألمانية

معجم دودن حاضر في المكتبة في معظم البيوت الألمانية

ولد كونراد دودن في الثالث من يناير / كانون الثاني 1829 فيLackhausen ، وهي اليوم جزء من مدينة Wesel في غرب ألمانيا. كان والده ضابط سكة حديد وأسلافه من العائلات العريقة. ارتاد المدرسة الثانوية المحلية في Wesel وحصل على الشهادة العليا فيها ثم بدا بدراسة علم فقه اللغة الكلاسيكي وآداب اللغة الألمانية والتاريخ في جامعة بون. ولعدم تمكنه من تمويل دراسته الجامعية اضطر لترك الجامعة وانتقل إلى مدينة فرانكفورت ليعمل فيها كمدرس خصوصي. وبعد اجتيازه لامتحاناته الجامعية في عام 1854، قامت اللجنة القائمة على الامتحانات بتقييم مستواه بالمقبول ونصحته بضرورة تحسين معلوماته القواعدية في اللغة.

مختارات

يشاع كثيرا أنها من اللغات الصعبة على التعلم، كما تشتهر أيضاً بكلماتها الطويلة المركبة والصعبة في النطق. فهل تنطبق هذه الأحكام على اللغة الألمانية فعلاً؟ إليك هذه الحقائق الطريفة عن لغة غوته.

دودن ورحلة البحث عن الهدف

بعد دراسته الجامعية بدأ دودن بكتابة أطروحة الدكتوراه ولكنه لم يكملها وانتقل إلى Genoa ليعمل فيها كمدرس خصوصي، حيث تعرف على أديلينه ياكوب، إبنة القنصل الألماني في Messing وتزوج منها. لكن حنانه واشتياقه لألمانيا لم يمنعه من العودة إليها من جديد، حيث بدأ يتسلق السلم المهني بسرعة. فعمل في مدرسة Soest الثانوية ليصبح فيها بعد وقت قصير نائباً لمدير المدرسة ومن ثم انتقل إلى مدرسة ثانوية في ولاية تورينغن، حيث عمل مديراً لمدرسة Bad Hersfeld الثانوية من عام 1876 وحتى عام 1905.

كان دودن قد حدد هدفه منذ وقت طويل ولهذا قام في عام 1872 بنشر أول عمل له بعنوان "قواعد الإملاء والتهجئة الألمانية، المقالات والمعجم الاشتقاقي". تضمن المعجم طريقة كتابة ولفظ موحدة لألفاظ اللغة الألمانية. لم يكن توقيت دودن في تقديم عمله صدفة، فقبل عام واحد فقط تم تأسيس الرايخ الألماني الثاني ولهذا كان دودن يطمح بوضع أساس قواعدي موحد للكتابة في جميع ولايات الرايخ.

Philologe Konrad Duden (picture alliance/dpa)

في عام 1880 نشر دودن أهم مؤلفاته بعنوان "المعجم الشامل لقواعد الإملاء في اللغة الألمانية"

وفي عام 1876 باءت محاولته في توحيد طريقة الكتابة في اللغة الألمانية في المؤتمر الذي خصص لذلك بالفشل وذلك لمعارضة مستشار الرايخ الألماني آنذاك أوتو فون بسمارك والذي قام بمنع استخدام هذه القواعد في الدوائر البروسية. لكن إصرار دودن كان كبيراً، ولأنه كان يعرف أنه بدون بروسيا لن يستطيع تحقيق حلمه، قام في عام 1880 بنشر أهم مؤلفاته بعنوان "المعجم الشامل لقواعد الإملاء في اللغة الألمانية" وهو ما كان يعرف بـ "معجم دودن الأول". تم الاعتراف بهذا العمل كأساس لقواعد الإملاء الألمانية في المؤتمر الثاني الذي عقد في هذا الشأن.

دودن ـ ماركة تجارية مسجلة

في عام 1902 قامت معظم الولايات الألمانية باعتماد قواعد موحدة للإملاء تبعتها دول أخرى ناطقة بالألمانية مثل النمسا وسويسرا. لم يكن هناك قواعد محددة لعلم الإملاء ولذلك كان دودن مشغولاً بالبحث وجمع الكلمات وتصنيفها وكان معجمه مليئاً بالأخطاء. وأثناء قيامه بنشر الطبعة السابعة لمعجمه، صرح دودن أنه لم يصل بعد إلى هدفه المرجو وأنه مازال في منتصف الطريق. ولهذا بقي دودن يواصل العمل الجاد في تنقيح المعجم وتصحيح الأخطاء فيه وذلك حتى وفاته في الأول من أغسطس / آب 1911 في Sonnenberg  بالقرب من مدينة Wiesebade. وخلال عشرين عاماً ارتفع عدد كلمات معجم دودن الأول ليصل إلى الضعف. ومنذ عام 1905 وحتى يومنا هذا تحمل النسخة المعتمدة لقواعد الإملاء الألمانية اسم مؤلفها الأول: دودن.

  • Woman holding tomatoes in front of her eyes (picture-alliance/united-archives/mcphoto)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Tomaten auf den Augen haben

    تعني هذه العبارة حرفياً " وجود الطماطم على العيون". ويحمل هذا المصطلح الملون في طياته سؤالاً يعبر عن تجاهل كامل لشيء واضح كما لو أردت القول: "هل أنا أعمى أم ماذا؟"، وقد جاء هذا التعبير من صورة شخص لديه عيون حمراء متورمة قد تكون نتيجة النوم الزائد ما أثر على تركيزه.

  • Amaranth porridge (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Viele Köche verderben den Brei

    تترجم هذه العبارة بشكل حرفي: "كثرة الطباخين تفسد الطبخة"، وهو تعبير يستخدم في اللغة العربية أيضاً.

  • Man looking angry with steam coming out of his ears (Fotolia/rangizzz)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Ich koche vor Wut

    يقال في اللغة الألمانية إنني "أُطبخ" من الغضب، كما يقال في اللغة العربية إنني "أغلي" من الغضب، تعبيراً عن الشعور بالغضب العارم.

  • A line of fish and vegetables (Colourbox/S. Ievgen )

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Das Auge isst mit

    أحد التعبيرات الطريفة القادمة من المطبخ أيضاً، ويعني حرفياً "العين تأكل معك" وتستخدم عند إعداد الطعام بمعنى أنه يجب أن يكون شكل الطعام شهياً بما يبهج النظر.

  • Pot of water boiling on stove (imago/Paul von Stroheim)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Sie kochen auch nur mit Wasser

    إذا قارنت نفسك كثيراً بأشخاص آخرين في محاولة لتهدئة نفسك، فسيفيدك هذا التعبير:"Sie kochen auch nur mit Wasser" ويترجم حرفياً أن الآخرين "يطبخون" بالمياه الساخنة أيضاً، بمعنى آخر أن لا أحد يخلو من الأخطاء والعيوب.

  • Old-fashioned jars of mustard (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Meinen Senf dazu geben...

    حرفياً: "إضافة الخردل الخاص به" إلى الطبق. ويعني التعبير عن رأي الشخص، أو إضافة رأيك حول أمر ما.

  • A cook with two pot lids (Fotolia/goodluz)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird

    هذه العبارة تترجم بأنه لا يتم تناول الطعام بنفس درجة حرارة طهيه، وبمعنى آخر بعد الاضطرابات ستهدأ الأمور وسيكون كل شيء على ما يرام.

  • Basket of potatoes sitting outside on ground (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln

    تعني حرفياً "المزارع الأغبى يحظى بمحصول البطاطا الأفضل". ويعني هذا التعبير أن الأشخاص الأذكياء يميلون أكثر إلى الشك الذاتي والتردد، مما يمنعهم أحياناً من اغتنام بعض الفرص التي قد تؤدي إلى ثروة جيدة. وبمعنى مختصر لا تفكر كثيراً كي تتقدم.

  • Tea pot and tea cup with hibiscus tea (picture-alliance/Arco Images/J. Pfeiffer)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Abwarten und Tee trinken

    لتحضير الشاي نحتاج للماء المغلي، ومن هنا جاء هذا التعبير الذي يترجم :"انتظر واشرب الشاي" ما يعني انتظر بهدوء وسترى النتيجة.

  • Cake being sliced with large knife (picture alliance/dpa)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Niemals den Kuchen vor dem Anschnitt loben

    الترجمة الحرفية لهذه العبارة : لا تمدح قطعة الكعك أبداً قبل أن تقطعها. بمعنى لا تستبق الأحداث.

  • Women in dirndls holding cookie necklaces shaped as hearts (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Liebe geht durch den Magen

    عبارة لا تخلو من الرومانسية وتترجم حرفياً: "الحب يمر من المعدة". الأمر الذي يعني أن الطعام والحب يسيران جنباً إلى جنب، إذ يمكنك كسب شخص ما أو التعبير عن حبك من خلال تحضير وجبة شهية له/ها. وهذا يعني مشاركة الحب والحياة وتعزيزهما من خلال تحضير الطعام والأكل معاً. لويزا شيفر/ ريم ضوا.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

عينٌ على أوروبا - شابة قُتِلت بسبب الغيرة وألمان أفارقة يشعرون بالتمييز  

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار