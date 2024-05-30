كومباني مدرب بايرن الجديد: لدي رؤية واضحة سأنفذها هنا

اعتبر كثيرون أن تعاقد بايرن ميونيخ مع فينسنت كومباني رهان كبير، والمدرب يؤكد خلال تقديمه رسميا أنه يعرف مدى أهمية النادي البافاري متحدثا عن "انطباعات أولية جيدة" وقال أنا فخور ومتحفز جداً ... لا مشكلة بالنسبة لي".

أكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونيخ، أن الحصول على منصب المدير الفني للبطل التاريخي لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم "ليس إنجازا" في حد ذاته، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يقتنع به قادة النادي ومشجعيه مسبقا.

وكان المدرب البلجيكي واضحاً في مقاربته لمهامه مع فريقه الجديد، قائلاً إنه لن يغيّر أي شيء في طريقة عمله رغم حجم العملاق البافاري على الساحتين المحلية والقارية.

وقال كومباني خلال تقديمه رسميا لوسائل الإعلام اليوم الخميس (30 مايو/ أيار 2024): "الحصول على الوظيفة ليس إنجازا. الإنجاز هو النجاح في الوظيفة"، مضيفا: "لا أريد أن يقتنع الجميع بي فقط مسبقا، ولكن أيضا بعملي على أرض الملعب خلال فترة وجودي هنا. أعرف مدى أهمية بايرن ميونيخ. أنا فخور بالعمل معه، ولكن أيضا متحمس للغاية لوجودي هنا. بالنسبة لي، الموسم يمكن أن يبدأ على الفور".

وعُيّن كومباني الأربعاء مدرباً لبايرن بعقد يمتد حتّى صيف 2027، خلفاً لتوماس توخيل الذي غادر بعد الفشل في الفوز بأي لقبٍ هذا الموسم.

ويذكر أن كومباني لعب في الدوري الألماني مع هامبورغ من 2006 حتى 2008 ويتحدث الألمانية، وهو معيار مهم بالنسبة الى بايرن الذي تردّد في تاريخه بتعيين مدربين لا يتكلمون اللغة المحلية. وحقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي أربع مراتٍ كلاعب، وتتلمذ على يد المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أشرف سابقاً على بايرن.

وفي المؤتمر الصحفي تحدث كومباني باللغة الألمانية وقال إنه لعب عامين في هامبورغ وأن اسمه الأول هو في الحقيقة "فينسو" ولأن نطقه كان صعبا على الألمان "لذلك فينسنت أو فيني لا بأس".

وسيتولى كومباني (38 عاماً) الذي بدأ مسيرته التدريبية في 2019، مهمة تدريب نادٍ من الكبار لأوّل مرة بعدما درّب أندرلخت وبيرنلي الإنجليزي الذي هبط في نهاية الموسم المنصرم الى المستوى الثاني.

ووفقاً للصحافة الألمانية، اضطر بايرن الى دفع ما بين 10 الى 12 مليون يورو للتعاقد مع كومباني الذي كان يرتبط بعقدٍ مع بيرنلي حتى صيف 2028.

ويهدف بايرن إلى استعادة لقب الدوري الذي تنازل عنه لأوّل مرة منذ 2013 لصالح باير ليفركوزن. وبإعلانه تعيين كومباني مديرا فنيا جديدا له أمس الأربعاء، أنهى بايرن بحثه الطويل التي استمر عدة أشهر عن مدرب يخلف به توخيل، الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وصرح يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن: "لقد كانت لدينا عملية بحث طويلة لاتخاذ القرار. لكننا اتفقنا جميعا على أن فينسنت كومباني هو الرجل المناسب لهذا المنصب".

وأشاد المدير الرياضي في النادي ماكس إيبرل بكومباني الذي "يتمتع بالشخصية. لقد عمل مع أعظم المدربين. كان بمثابة المحرك في غرفة ملابس أحد أكبر الأندية في العالم (مانشستر سيتي). الطريقة التي يريد أن يلعب بها كرة القدم، الطريقة التي يريد بها المضي قدماً بأفكاره، تتوافقان مع بايرن ميونيخ".



ويعتبر التعاقد مع كومباني، الذي لم يتمكن هذا الموسم من إنقاذ بيرنلي من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعد رهانا كبيرا لقادة بايرن، الذين يأملون الآن في بقاء مدرب لفترة أطول، الأمر الذي كان يمثل مشكلة بالنسبة للنادي لفترة من الوقت.

وكان يوليان ناغلسمان وتوماس توخيل هما آخر مدربين لبايرن.

توماس توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونيخ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال ماكس إيبرل: "لقد شهدنا تغييرا كبيرا في المدربين مؤخرا. نريد تغيير ذلك، المدرب شخص مهم جدا في النادي. لدينا فرصة رائعة للتراجع عن بعض الأمور ونصبح وحدة واحدة مرة أخرى". وأضاف إيبرل أن النادي بدأ بالفعل التخطيط للفريق للموسم المقبل، حيث قال "لقد تحدثنا بالفعل بشكل مكثف عن اللاعبين وقائمة الفريق. عملنا أنا وكريستوف (فرويند، المدير الرياضي) بالفعل على تخطيط تشكيل الفريق. ربما نكون أبعد قليلا مما قد تعتقدون".

بدوره أشار كومباني إلى أنه "مقتنع بأفكار ماكس وكريستوف المستقبلية" ولهذا السبب قرر العمل في بايرن. وردا على سؤال حول ما يجلبه إلى الطاولة، قال المدرب الجديد: "لقد قمت بتدريب أحد أصغر الفرق في بلجيكا وأحد أصغر الفرق في إنجلترا. ما أحضره إلى الطاولة هو الأشياء التي ستساعد اللاعبين على التحسن. لدي رؤية واضحة وسأقوم بتنفيذها هنا في ألمانيا".

ويسعى بايرن لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى على أرضه الموسم المقبل، بعد الهزيمة التي تعرض لها عام 2012 عندما خسر أمام تشيلسي الإنجليزي، لكن كومباني حذر: "لن نحقق ذلك بالحديث عن ذلك، سيتعين علينا أن نعمل بجد من أجل ذلك كل يوم في التدريب".

وبجانب الفوز بالدوري الموسم المقبل، سيكون التتويج السابع بلقب دوري أبطال أوروبا في ربيع 2025 الذي من المقرر أن تُلعب مباراته النهائية على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن، هدفاً ثانياً لكومباني، بعدما خرج الفريق على يد ريال مدريد الإسباني من نصف النهائي هذا الموسم.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)