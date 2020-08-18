كومان يعود إلى برشلونة "ليجلس هذه المرة على مقاعد البدلاء"!

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء (19 أغسطس/آب) رسميا، تعيين رونالد كومان مديرا فنيا للفريق، بعقد يستمر حتى عام 2022.

ويأتي إعلان برشلونة عن تعيين لاعبه السابق كومان مدربا للفريق، بعد يومين من إعلان إقالة كيكي سيتين من المنصب إثر الهزيمة المهينة التي تلقاها برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني 2 / 8 يوم الجمعة الماضي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ويحظى كومان (57 عاما) بشعبية هائلة في برشلونة بعد اللعب في ما يسمى "بفريق الأحلام" بقيادة الراحل يوهان كرويف، وتسجيل هدف فوز النادي بلقب كأس أوروبا لأول مرة في 1992.

وأصبح مدافع برشلونة السابق يعمل في وقت لاحق كمساعد للمدرب في النادي قبل أن يشق مسيرته ويتولى تدريب أياكس وأيندهوفن وفينوورد في هولندا وساوثامبتون في إنجلترا وبلنسية الإسباني.

وقال برشلونة في بيان "توصل برشلونة ورونالد كومان لاتفاق بوجوده لتدريب الفريق حتى 30 يونيو 2022".

وأضاف "الهولندي لديه بالفعل خبرة كبيرة كمدرب، مع أكثر من 20 عاما على مقاعد البدلاء وفوزه بثمانية ألقاب، ويأتي إلى نادي برشلونة بعد أن خاض تجارب تدريبية في الدوري الإنكليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الهولندي والدوري البرتغالي، بالإضافة الى تدريبه للمنتخب الهولندي" الذي يشرف على تدريبه كومان منذ 2018 وكان من المقرر أن يقوده حتى مونديال 2022 في قطر.

وأضاف "أسطورة للنادي وبطل لبرشلونة في ويمبلي ومنح الجماهير أول كأس أوروبية.. كومان يعود إلى كامب نو. لكن هذه المرة سيجلس على مقاعد البدلاء لقيادة الفريق".

ويواجه كومان الآن تحديا هائلا من أجل تصحيح مسار الفريق من جديد. وعن استراتيجيته في برشلونة أشار جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، في مقابلة تليفزيونية مع قناة النادي مساء الثلاثاء، إلى أن كومان ينظر إلى الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي على أنه حجر زاوية في مشروعه الجديد.

ولكن لدى سؤاله عمن سيصبح بشكل مؤكد جزءا من مستقبل النادي، ألمح بارتوميو إلى أن لويس سواريز وجيرارد بيكيه وسيرخيو بوسكيتس وخوردي ألبا جميعا مرحب برحيلهم.

وأشار إلى أن "ميسي لا يمكن المساس به، لكن هناك لاعبين آخرين لن يتم بيعهم" قبل أن يسميهم ، فرانكي دي يانج ، كليمنت لينجليت ، نيلسون سيميدو ، أنطونيو جريزمان وعثمان ديمبلي.

ع.ج.م/م.س (رويترز، د ب أ)