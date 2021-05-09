كولونيا يكتسح كيل ويحافظ على تواجده بالدوري الألماني

حافظ فريق كولونيا على مقعده في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد فوزه الساحق على مضيفه هولشتاين كيل (5/1) اليوم السبت (29 مايو/ أيار 2021) في إياب الملحق الفاصل. وانتهت مباراة الذهاب بفوز كيل (1/0) لكن كولونيا تفوق في مجموع المباراتين بنتيجة (5/2).

وتقدم كولونيا بهدف مبكر عن طريق يوناس هيكتور في الدقيقة الثالثة لكن بعد دقيقة واحدة فقط رد لي جاي سونغ بهدف التعادل لكيل. وتقمص سيباستيان أندرسون دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لكولونيا في الدقيقتين السادسة و13.

وأحرز رافاييل زيشوز الهدف الرابع لكولونيا في الدقيقة 39 ثم اختتم التونسي إلياس السخيري التسجيل في الدقيقة 84.

وجمع الملحق الفاصل بين كولونيا صاحب المركز الثالث من القاع في الموسم المنتهي من البوندسليغا مع كيل صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

يذكر أن فريق فيردربريمن وفريق شالكه قد هبطا من البوندسليغا إلى الدرجة الثانية هذا الموسم باحتلالهما المركزين الـ17 والـ18 في ترتيب البطولة.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)