 كولونيا: مئات الألوف يشاركون في مسيرة للمثليين | أخبار | DW | 08.07.2018

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أخبار

كولونيا: مئات الألوف يشاركون في مسيرة للمثليين

احتضنت كولونيا مجددا مسيرتها السنوية للمثليين التي تستقطب مئات الألوف من الفضوليين في شوارع المدينة. ومرت المسيرة هذا العام بدون حصول حوادث. وقدر المنظمون عدد المتابعين لها بحوالي مليون شخص.

Deutschland Christopher Street Day in Köln (Reuters/W. Rattay)

تابع مئات الألوف من الأشخاص اليوم الأحد (8 يوليو/ تموز 2018) موكب المسيرة السنوية للمثليين في مدينة كولونيا الألمانية. وأعلن منظمو المسيرة أن 170 مجموعة من الراجلين والعربات شاركت في التظاهرة المعروفة بـ "كريستوفر ستريت داي"، وهو عدد لم يسبق له مثيل.

وتحدث أحد المنظمين ويدعى يورغ كاليتوفيتش عن توجود حد كبير أمام المنظمين، وقدر عدد المتفرجين بنحو مليون شخص. وبهذا تكون مسيرة كولونيا من أكبر التظاهرات للمثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا في أوروبا. وكانت هذه السنة تحت شعار "اخرج في أسلوبك".

وقالت الشرطة إن أكثر من 200 رجل أمن سهروا على تأمين مرور هذه التظاهرة التي تُنظم في كولونيا منذ 1991.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    موكب "كريستوفر ستريت" بكولونيا يعتبر أكبر تظاهرة للمثليين والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس في أوروبا. حوالي 85 مركبة بالإضافة إلى مئات المشاركين يجوبون شوارع مدينة كولونيا ويطالبون بالمساواة القانونية والقبول الاجتماعي للمثليين والمثليات.

  • Deutschland, Christopher Street Day Köln (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    موكب كريستوفر ستريت هو تقليد سنوي في كولونيا منذ 1991 ويتم تنظيمه في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز. وينطلق الموكب من جسر Deutzer Brücke ويمر عبر وسط المدينة التي تعتبر الأكبر في ولاية شمال الراين وستفاليا.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    يشكل موكب كريستوفر ستريت ذروة الأنشطة التي تشهدها مدينة كولونيا لمدة أسبوعين والتي يريد من خلالها المثليون والمثليات والمتحولين جنسيا لفت الأنظار إليهم. مساء الأحد تحي الفرقة الموسيقية Erasure حفلا فنيا في كولونيا بهذه المناسبة.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    افتتح وزير العدل الألماني هايكو ماس يوم الجمعة الماضي مهرجان المثليين في كولونيا. في ألمانيا لم يتم إلغاء القانون الذي يعاقب على المثلية الجنسية إلا في عام 1994. وفي شهر مارس الماضي قرر البرلمان الألماني إلغاء جميع الأحكام التي أصدرت منذ 1945 في إطار الفصل 175 من القانون الجنائي الذي كان يجرم المثلية.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    "لا للعودة للتمييز" هو شعار هذا العام. ويتم هنا بالأساس تذكر ضحايا الحقبة النازية، حيث كان يطلب من المثلياث في معسكر الاعتقال النازي إرتداء زي أسود على شكل مثلث في حين كان يرتدي المثليون الذكور ملابس وردية اللون.

  • Deutschland, Christopher Street Day Köln (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    قانون "الزواج للجميع" الذي أقره البرلمان الألماني في 30 من يونيو/ حزيران الماضي شكل أيضا مناسبة إضافية للاحتفال هذا العام. رغم ذلك فإن منظمي مهرجان المثليين في كولونيا مصممون على مواصلة ضغوطاتهم حتى يتم تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بزواج المثليين، ومنها أي من الشريكين يحمل صفة الأم أمام القانون.

  • Vorstellung des Paradetruck der Jugendorganisation Jugend gegen Aids, Christopher Street Day (picture alliance/dpa/H.Galuschka)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    الكثير من الشركات قدمت الدعم للمركبات المشاركة في موكب "كريستوفر ستريت" كما هو الحال هنا بالنسبة لشركة يورو وينغز التابعة لشركة لوفتهانزا للطيران. ومن خلال ذلك تظهر مثل هذه الشركات أنها أيضا تدعو إلى التسامح وفي نفس الوقت تقوم بالترويج لنفسها أمام حوالي مليون شخص.

  • Bildergalerie Christopher Street Day 2013 Geschichte Gay Pride Aufstand im Stonewall Inn (imago stock&people)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    الأنشطة التي تنظم في جميع أنحاء العالم في إطار "يوم شارع كريستوفر" (Christopher Street Day) يعود أصلها إلى 28 يونيو/حزيران 1969. ففي حانة ستونوول بشارع كريستوفر ستريت في نيويورك انتفض المثليون ضد الاعتقالات التي كانت تطالهم. في ستينيات القرن الماضي كانت حانات المثليين تتعرض باستمرار لمداهمات تحت مبرر "سلوكيات غير لائقة". الكاتب: تاوبه فريدل/ هـ.د


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