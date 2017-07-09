كولونيا: مئات الألوف يشاركون في مسيرة للمثليين

تابع مئات الألوف من الأشخاص اليوم الأحد (8 يوليو/ تموز 2018) موكب المسيرة السنوية للمثليين في مدينة كولونيا الألمانية. وأعلن منظمو المسيرة أن 170 مجموعة من الراجلين والعربات شاركت في التظاهرة المعروفة بـ "كريستوفر ستريت داي"، وهو عدد لم يسبق له مثيل.

وتحدث أحد المنظمين ويدعى يورغ كاليتوفيتش عن توجود حد كبير أمام المنظمين، وقدر عدد المتفرجين بنحو مليون شخص. وبهذا تكون مسيرة كولونيا من أكبر التظاهرات للمثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا في أوروبا. وكانت هذه السنة تحت شعار "اخرج في أسلوبك".

وقالت الشرطة إن أكثر من 200 رجل أمن سهروا على تأمين مرور هذه التظاهرة التي تُنظم في كولونيا منذ 1991.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)