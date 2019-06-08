كولونيا: عراقيون يتظاهرون تضامنا مع المحتجين الشباب في بلدهم

تجمع مئات الألمان، غالبيتهم من أصول عراقية ظهر اليوم السبت (الخامس من تشرين أول/ أكتوبر 2019) في وسط مدينة كولونيا بغرب ألمانيا للتعبير عن تضامنهم مع "الحراك الشبابي" في العراق، المستمر منذ قرابة الأسبوع، ومنددين بالـ"عنف المفرط" المستخدم ضد المحتجين في العراق.

وتجددت التظاهرات في وسط العاصمة العراقية بعد ظهر السبت وأفاد مصور وكالة فرانس برس عن إطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير. والسبت هو اليوم الخامس من الاحتجاجات التي نظمت في بغداد والمحافظات الجنوبية وتصدت لها قوات الأمن بالرصاص. وقتل نحو مئة شخص في التظاهرات التي بدأت ضد الفساد وللمطالبة بتأمين خدمات الكهرباء والماء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.

​​​​مئات العراقيين من كل الطوائف ومكونات المجتمع شاركوا في مظاهرة كولونيا السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

وقال محمد نعمة، وهو أحد المشرفين على التجمع العراقي بالقرب من كاتدرائية كولونيا بوسط المدينة، إن المشاركين يمثلون كل مكونات المجتمع العراقي دون استثناء وأضاف في حديث مع DW عربية أن "المظاهرة بعيدة عن تأثير الأحزاب التقليدية المتنفذة في العراق والتي تتحمل مسؤولية ما يجري في العراق من معاناة ومآسي"، حسب تعبيره.

وتابع محمد نعمة في حديثه مع DW عربية أن المشاركين في التجمع التضامني يؤيدون مطالب المحتجين في الداخل العراقي والتي تتمثل في إلغاء نظام المحاصصة الطائفية واستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة خارج تأثير الأحزاب التقليدية.

كما ندد المشاركون في التجمع بوسط كولونيا بالعنف المفرط المستخدم لقمع المحتجين في العراق، حيث ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا لحد الآن نحو 100 شخص جراء استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. ودعا المشاركون في التجمع التضامني في كولونيا الرأي العام الألماني والرأي العام الدولي إلى التعبير عن التضامن مع العراقيين المحتجين واستنكار العنف المفرط المستخدم ضد الشباب المحتج في العراق.

ح.ع.ح/ص.ش(/أ.ف.ب/ DW)