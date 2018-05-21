كولومبيا ترفض اتهامات فنزويلا بمحاولة اغتيال مادورو

تبنت مجموعة متمردة غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين "هجوما" استهدف السبت رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في كراكاس، في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه يعتقد أن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس والمعارضة الفنزويلية كانا على ما يبدو وراء محاولة اغتياله يوم السبت. وفى خطاب متلفز أمام عدد من الوزراء وقادة الجيش بعد ساعات من محاولة الاغتيال المزعومة أثناء مناسبة عسكرية في وسط كراكاس، قال مادورو "تم بالفعل اعتقال بعض المسؤولين عن هذا الهجوم". وأضاف "ليس لدي أدنى شك في أن اليمين المتطرف والمعارضة، وخوان مانويل سانتوس كانا وراء ذلك".

وقال إن التحقيقات "متقدمة جدا" بالفعل علاوة على ضبط بعض الأدلة بالفعل. وتابع "لقد كانت محاولة لقتلي، لقد حاولوا اغتيالي". وقال أيضاً إن أحد المسؤولين عن التخطيط للهجوم يعيش في الولايات المتحدة، لكنه لم يحدد هوية هذا الشخص، أو يقدم أدلة على أي من مزاعمة. وقال المتحدث باسم الحكومة خورخي رودريغيز في وقت سابق من يوم السبت إن المتفجرات التي تحملها طائرات بدون طيار انفجرت أثناء إلقاء مادورو كلمة أمام آلاف الجنود في ميدان بالعاصمة كراكاس. ولم يصب مادورو بأذى ولكن أصيب سبعة من أفراد القوات النظامية بجروح في الحدث، الذي شارك فيه أكثر 17 ألف جندي وأقيم بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الجيش.

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وأظهرت لقطات بثت على الهواء مباشرة على التلفزيون الرسمي مادورو يتوقف عن الكلام وينظر إلى أعلى وتبدو عليه علامات الدهشة قبل أن ينقطع الصوت. وأظهرت صور أخرى أن الجنود يخرجون من صفوفهم ويهربون قبل أن يتوقف البث التلفزيوني. وقالت وسائل الاعلام الفنزويلية إن مادورو تم إخلاؤه من المنطقة من قبل حرسه الخاص. وأعيد انتخاب مادورو، الذي شهدت فنزويلا في عهده انخفاضا سريعا في ثرواتها الاقتصادية، لولاية أخرى مدتها ست سنوات في أيار/ مايو الماضي، بعد انتخابات تم التنديد بها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و12 دولة على الأقل في أمريكا اللاتينية باعتبارها غير ديمقراطية.

ورفضت كولومبيا على الفور اتهامات مادورو حيث قال مصدر رفيع المستوى مقرب من سانتوس، لم يرغب في ذكر اسمه للصحفيين، إن "هذا لا أساس له". وانتقد سانتوس مادورو مرارا، وقبل أيام اتهم "نظامه" بأنه في حالة "إنكار كامل" لأزمته الاقتصادية والإنسانية عندما أعلن عن إجراء جديد لمساعدة مئات الآلاف من الفنزويليين الذين فروا إلى بلاده. وقال سانتوس "إن العالم بأسره يشعر بالرعب على نحو متزايد" بسبب الوضع في فنزويلا التي قال إن سكانها "يموتون من الجوع والمرض ونقص الأدوية". وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شبه معدومة منذ أن استدعت بوغوتا سفيرها لإجراء مشاورات بعد إجراء انتخابات أيار/ مايو الماضي.

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل نعي تشافيز نعى قادة ورؤساء عرب تشافيز. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وصفه بالصديق وقال إن وفاته "خسارة للقضايا العربية". أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فعبر عن حزنه البالغ لرحيل "صديق الشعب الفلسطيني".

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل شعبية واسعة تمتع تشافيز خلال حكمه بشعبية واسعة في فنزويلا وكان أنصاره يرون فيه سياسياً له هالة تميزه عن الآخرين وتلهب حماس أنصاره.

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل انتقادات لكن رغم ذلك كانت توجه إليه العديد من الانتقادات فيما يتعلق بحقوق الإنسان في بلده.

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل شخصية مثيرة للجدل في العالم العربي كان تشافيز شخصية مثيرة للجدل كذلك، فمن جانب نال الكثير من الثناء على انتقاداته للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن أُنتقد أيضاً لتضامنه مع دكتاتوريين عرب كالرئيس السوري بشار الأسد والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل صداقة مع صدام حسين وجمعت شافيز أيضا صداقة مع الدكتاتور العراقي السابق صدام حسين.

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل أحمدي نجاد حافظ هوغو تشافيز على علاقة وثيقة ربطت بين إيران وفنزويلا خلال الأعوام الثمانية الماضية في ظل رئاسة أحمدي نجاد لإيران ، حيث كان يصف شافيز في العديد من المناسبات بأنه شقيقه.

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل موغابي وألكسندر لوكاشينكو كما كانت تربطه علاقات برئيس زيمبابوي روبرت موغابي وبرئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو والذي يصفه الغرب بأنه "آخر ديكتاتور في أوروبا".

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل رفع كتاب تشومسكي على منصة الأمم المتحدة وإضافة إلى انتقاده لإسرائيل كان شافيز دائم الانتقاد للولايات المتحدة الأمريكية التي اتهمها بنهج سياسة إمبريالية. شافيز يرفع كتاب المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي (الهيمنة أم البقاء: السعي الأميركي للسيطرة على العالم) على منصة الأمم المتحدة.

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل علاقة شائكة لذلك كانت علاقته بالرئيس الأمريكي أوباما ليست بالسهلة. كما أنه وصف سلف أوباما، جورج بوش، بأنه "كاذب".

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل تشافيز وكاسترو ربطت شافيز صداقة وثيقة برئيس كوبا السابق فيدل كاسترو، لذلك اختار كوبا لتلقي العلاج بعد اكتشاف إصابته بالسرطان. والتقى خلال إقامته هناك بكاسترو لأكثر من مرة.

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل مع البابا تشافيز خلال لقاء له ببابا الفاتيكان السابق بينديكت السادس عشر عام 2006.

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هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل غياب تام بعد أن دأب تشافيز على مخاطبة مواطنيه من خلال الإذاعة والتلفزيون بشكل أسبوعي، غاب خلال علاجه ولم يُشاهد إلا من خلال صور قليلة كانت تُنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه من آخر الصور التي اُلتقطت له، حيث يظهر برقة بنتيه في المستشفى.

هوغو تشافيز - علاقات شائكة وتاريخ مثير للجدل لا يمثل قارة أمريكا اللاتينية بأكملها كما أن علاقاته بالمستشارة الألمانية ميركل لم تكن على وئام – كما تظهر الصورة- ففي عام 2008 وصف تشافيز ميركل بأنها خليفة سياسية لآدولف هتلر، لكن ميركل أجابت ببرود أن تشافيز لا يتحدث بلسان قارة أمريكا اللاتينية بأكملها. الكاتب: عماد غانم



وقال الرئيس الكولومبي المنتخب ايفان دوكي، الذي من المقرر أن يتولى منصبه يوم الثلاثاء المقبل، انه سيرفع دعوى ضد مادورو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. من ناحية أخرى، تعهدت كل من كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا، حلفاء فنزويلا، بدعم مادورو، حيث أدانت روزاريو موريلو، نائبة الرئيس نيكاراغوا، حادث السبت ووصفته بأنه "هجوم إرهابي جبان وإجرامي". وقال الرئيس البوليفي إيفو موراليس: "بعد فشل محاولتها للإطاحة به ديمقراطيا، اقتصاديا، سياسيا وعسكريا، الآن الإمبراطورية وخدامها يهددون حياته". وعلى الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في العالم، تعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية وسياسية وإنسانية، مع توقع حدوث نقص واسع في السلع الأساسية وتضخم يصل إلى مليون في المئة العام الجاري. وفي الأشهر الأخيرة، فر مئات الآلاف من الفنزويليين إلى الدول المجاورة لتجنب المعاناة في بلادهم، حيث يتهم مادورو بقمع المعارضة ومحاولة إنشاء ديكتاتورية.

ح.ز/م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)