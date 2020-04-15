 كوفيد 19: وقف دراسات حول العلاج بمادة كلوروكين بسبب وفيات في البرازيل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.04.2020

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سياسة واقتصاد

كوفيد 19: وقف دراسات حول العلاج بمادة كلوروكين بسبب وفيات في البرازيل

علاج بجرعة كبيرة لمرضى كوفيد 19 بدواء الملاريا يمكن أن يتسبب في اضطرابات كبيرة في دقات القلب. فبعد وفاة أحد عشر مريضاً تم الآن وقف التجارب في البرازيل.

دواء نيفاغوين لمعالجة الملاريا في الصيدليات الفرنسية

في غالبية البلدان العالم تحد قوانين صارمة من تنفيذ لدراسات السريرية للتقليص من المخاطر المحدقة بالمشاركين في الدراسة. .

بموازاة تطوير لقاح يتحقق الأطباء عالميا من نجاعة أدوية متوفرة ضد سارس كوف 2. وقلق كبير أثاره في الأسابيع الماضية الدواء المعروف ضد الملاريا Resochin. فمادة كلوروكين والمادة المشتقة هيدروكسيكلوروكين يتم استخدامهما منذ عقود في الوقاية ومعالجة الملاريا.

وأثناء دراسات في المختبر ودراسات سريرية من الصين وفرنسا ـ بأعداد حالات قليلة ـ يبدو أن مادة كلوروكين برهنت عن كبح في توسع فيروس كورونا المستجد. وبالتالي يمكن استخدام المادة ضد الفيروسات.

ورغم بعض الشكوك بشأن تنفيذ ونجاعة الدراسات إضافة إلى الآثار الجانبية الممكنة اتبعت في كثير من المواقع تجارب سريرية بالمادة القديمة.

فيروس كورونا تحت المجهر الالكتروني

فيروس كورونا تحت المجهر الالكتروني

مسار مميت للدراسة في البرازيل

ما هي المخاطر المرتبطة بالعلاج بجرعة مرتفعة لمرضى كوفيد 19 مع الكلوروكين لاسيما في مزج مع المضاد الحيوي Azithromycin أو أدوية أخرى تكشفها الفترة الثانية الصغيرة من الدراسة في البرازيل التي توفي خلالها مرضى بسبب اضطرابات في القلب أو أضرار في عضلات القلب.

وقد شارك في الدراسة التي مولتها الدولة البرازيلية ونُشرت نتائجها المؤقتة على الموقع العلمي MedRxiv  واحد وثمانون من المرضى الراقدين في المستشفى. وفي الحقيقة كان من المتوقع أن يشارك في الفترة الثانية من الدراسة 440 مريضاً. والفريق حول ماركوس لاسيردا من المعهد الاستوائي في ماناوس في ولاية أمازونا البرازيلية قدم لنحو نصف مجموع المرضى المعالجين طوال خمسة أيام مرتين في اليوم الواحد جرعة من 450 ميلغراما من كلوروكين. والمرضى الآخرون حصلوا طوال عشرة أيام على جرعة من أكثر من 600 ميلغرام.

جرعة مرتفعة جدا؟ 

مختارات

و يجري عادة تقديم أدوية الملاريا فقط في جرعة منخفضة وطوال أيام قليلة. وفي البرازيل تجاوزت الجرعة اقتراحات السلطات الصينية ومراكز صحية أمريكية. وأوصت المؤسسة الصحية في محافظة غواندونغ الصينية للعلاج بإعطاء جرعة من 500 ميلغرام مرتين في اليوم الواحد طوال عشرة أيام. وفي البرازيل لاحظ الأطباء في غضون يومين أو ثلاثة لدى المرضى بالجرعة المرتفعة اضطرابات في دقات القلب. وفي اليوم التجريبي السادس توفي أحد عشر مريضاً، وتم إلغاء الفترة الثانية من الدراسة فوراً.

هل تم تجاهل تحذيرات؟

ومنذ الأسبوع الماضي حذر أطباء في كندا من مخاطر استخدام الكلوروكين لفترة مطولة ـ لاسيما في مزيج مع المضاد الحيوي Azithromycin. فهذا المزيج قد يتسسب في آثار جانبية قوية مثل اضطرابات في دقات القلب. وقد تؤدي جرعة فائقة إلى الغيبوبة وتوقف القلب.

مزيج أدوية خطير

العديد من مرضى كوفيد 19 يكونون في الغالب أكبر سناً مقارنة بمرضى الملاريا ويعانون في الغالب من أمراض سابقة. ولدى هذه المجموعة المعرضة للخطر يمكن أن يؤدي علاج بجرعة مرتفعة بالكلوروكين إلى إلحاق الضرر بعضلة القلب وإلى اضطرابات قوية في دقات القلب. ولا يُعرف إلى حد الآن مساهمة كلوروكين في حدوث تلك الوفيات، لأن جميع المرضى تم معالجتهم أيضا بالمضاد الحيوي Azithromycin. كما أن بعض المرضى تناولوا أيضا Oseltamivir الذي له مفعول سلبي على دقات القلب.

دواء بلاكينيل ضد فيروس كورونا في صيدلية بفرنسا

دواء بلاكينيل ضد فيروس كورونا في صيدلية بفرنسا

بشر كأرانب تجارب؟

مبدئيا يمكن القول بأن المادتين كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين قابلتان للتحمل. ودواء Resochin الذي تنتجه شركة الصيدلة والكيمياء الألمانية باير يُستخدم بنجاح منذ الثلاثينات كدواء ضد الملاريا. لكن المخاطر والآثار الجانبية معروفة منذ مدة. فعند تقديم جرعة مرتفعة أو استخدام خاطئ أو عند مجموعات أشخاص معينة يمكن أن تتسبب هذه الأدوية الناجحة في أضرار كبيرة. والتحقيقات من شأنها أن تبين الآن ما إذا تصرف الأطباء في الدراسات السريرية في البرازيل بإهمال في تحديد كمية الجرعة أو تجاهلوا تحذيرات. والتطور المميت للفترة الثانية من الدراسة في البرازيل يتزامن مع نقاش متلفز اعتُبر عنصريا بين طبيبين فرنسيين يريدان تحويل افريقيا إلى مختبر واسع لتجارب لقاح كورونا. وكسبب لذلك ذكرا الموارد الناقصة في القارة والحماية المفقودة في ذلك من الفيروس.

التجارب السريرية تبقى ضرورية

وفي البحث عن لقاح أو دواء ـ حتى ضد فيروس كورونا المستجد ـ تبقى التجارب السريرية ضرورية. فقط من خلال التعاون بين المنتجين والمستشفيات والمؤسسات الطبية يمكن تبيان هل دواء معين يأتي فعلا بالمفعول العلاجي المرغوب فيه وهل هو آمن أو تظهر آثار جانبية على المريض بسببه وهل الفائدة منه تفوق المخاطر. وفي غالبية البلدان توجد قوانين صارمة لتنفيذ الدراسات السريرية للتقليص من المخاطر المحدقة بالمشاركين في الدراسة. وموافقة المجرب عليه للمشاركة تحصل في غالبية البلدان كتابياً. والطبيب المعالج ملزم بتنبيه المشارك في التجربة بجميع الفوائد المحتملة والمخاطر ـ لكن لا يمكن استبعاد مخاطر وآثار جانبية غير محسوبة.

ألكسندر فرويند/ م.أ.م

  • Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل بإمكاني مداعبة القطة؟

    وجد باحثون بمعهد أبحاث الطب البيطري في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بنجاح في القطط التي تنقله بدورها إلى قطط أخرى. لكن الفريق الذي يرأسه الطبيب البيطري "هوالان تشين" خلص إلى أن العدوى بين القطط لا تنتقل بسهولة، وهو ما نشروه في دراستهم التي ظهرت في مجلة بيو رفيكس العلمية مؤخراً.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    لا داعي للقلق!

    لكن لا ينبغي على أصحاب القطط القلق الآن: تطور القطط أجساد مضادة للفيروس بشكل سريع، مما لا يجعلها معدية لفترة طويلة. أما من لديهم أمراض مسبقة أو المسنين فمن الأفضل أن يتفادوا القطط في هذه الفترة. وعلى الأصحاء ممن لديهم قطط غسل يديهم جيداً بعد ملامستهم لها.

  • Deutschland Scottie bei Hasenhatz (DW/F. Schmidt)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    إعادة اعتبار للكلاب

    وعلى عكس القطط أظهرت الدراسة أن الفيروس لم ينجح في التكاثر في الكلاب، لذلك لا ضرورة للخوف عند مداعبة الكلب أو التنزه معه.

  • BdTD Italien Rom Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior aus (Reuters/A. Lingria)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    من يخاف من الأخر؟

    لا يحتاج هذا الخنزير الأليف في العاصمة الإيطالية روما للقلق من هذا الكلب اللطيف، لكن أيضاً الكلب لا يحتاج للخوف من الخنزير. فبحسب ما اكتشف الأطباء البيطريين، فإن الخنازير غير ناقلة لفيروس كورونا.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    حجر صحي لابن مقرض

    يختلف الأمر عند حيوان ابن مقرض، فقد خلص الطبيب هوالان تشين لنتيجة غير مطمئنة: يتكاثر فيروس كورونا المستجد فيه مثلما يتكاثر في القطط. ينتقل كورونا بين الحيوانات عن طريق الرذاذ، ووجد العلماء الفيروس في عينات من جهاز التنفس العلوي للقطط وابن مقرض، لكنهم لم يجدوا له أثراً في الرئتين.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل الدجاج خطر على الإنسان؟

    يجب ألا يخاف أحد من الدجاج، مثل هذا التاجر في مدينة ووهان الصينية. فقد خلص فريق العلماء إلى أن الدجاج والبط بالإضافة إلى طيور أخرى لديها مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

  • New York Bronx Zoo Tiger Nadia Coronavirus (Reuters/WCS)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    عندما يصبح البشر خطراً

    لا ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان فقط، بل العكس أيضاً صحيح: فقد انتشر خبر إصابة النمرة الماليزية "ناديا" ذات الأربع سنوات في حديقة حيوانات نيويورك إثر نقل العدوى إليها من المسؤول عن رعايتها. وقال كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوانات تعليقاً على الأمر: "على حد علمنا هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس كورونا من إنسان إلى حيوان بري".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل ظلمنا الخفافيش؟

    يعتبر الجميع الخفافيش المتهم الرئيسي في جائحة كورونا، فأغلب العلماء يرجحون أن الفيروس بدأ من عندها. لكن الاطباء البيطريين يعتقدون أن هناك حيوان أخر كان وسيطاً في نقل الفيروس بين الخفاش والإنسان. فهل كانت القطط؟ أم حيوان إبن مقرض؟

  • Smbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    المتهم الحقيقي؟

    يقع حيوان "آكل النمل الحرشفي" تحت إشتباه أن يكون هو الوسيط في نقل كورونا من الخفاش للإنسان. فقد وجد باحثون من الصين و هونغ كونغ وأستراليا في حيوان آكل النمل الحرشفي الماليزي فيروساً يشبه تماماً فيروس كورونا المستجد، ونُشرت هذه الدراسة في 26 مارس/ آذار بمجلة "ناتشور". ويذكر أن آكل النمل الحرشفي يُباع بطريقة غير مشروعة بأسواق الحيوانات البرية في الصين.


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