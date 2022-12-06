 كوفيد ينتشر بسرعة في الصين وشنغهاي تدعو لعدم مغادرة المنزل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كوفيد ينتشر بسرعة في الصين وشنغهاي تدعو لعدم مغادرة المنزل

سعيا إلى خفض عدد الإصابات بكوفيد-19، دعت سلطات شنغهاي السكان إلى عدم مغادرة منازلهم وتجنب التجمعات خلال أعياد الميلاد. فيما كشف تقارير أجنبية عن ارتفاع هائل في عدد المصابين في الصين.

التدفق على الصيدليات في بكين لشراء أدوية 14.12.2022

تقارير أجنبية تتحدث عن ارتفاع كبير وسريع في عدد إصابات كورونا في الصين وشنغهاي تدعو لتجنب التجمعات والبقاء في المنزل

حثت سلطات شنغهاي السكان على البقاء في منازلهم في مطلع هذا الأسبوع، لتقليل المظاهر الاحتفالية بعيد الميلاد في المدينة الصينية الأكثر اكتظاظا بالسكان مع زيادة الإصابات بكوفيد-19 على مستوى البلاد بعد رفع القيود الصارمة.

ودعا فرع من لجنة الصحة ببلدية شنغهاي اليوم السبت (24 كانون الأول/ ديسمبر 2022) الشبان على وجه الخصوص إلى تجنب التجمعات الحاشدة التي يسهل خلالها انتقال العدوى في ظل انخفاض درجات الحرارة. وعادة لا يجري الاحتفال بعيد الميلاد في الصين، لكن من الشائع أن يقضي الشبان وبعض الأسر العطلة معا.

مختارات

ويزيد انتشار المتحور أوميكرون بعد أسابيع من إنهاء السلطات فجأة سياسة صفر كوفيد الصارمة ووقف اختبارات كوفيد الإلزامية ورفع قيود السفر، إذ أصبحت الصين آخر دولة كبرى تتجه نحو التعايش مع الفيروس.

وفي حين رحب كثيرون بتخفيف الإجراءات، لم تكن الأسر والنظام الصحي على استعداد لمواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة. وتكافح المستشفيات لتوفير الأسرة وأكياس الدم، والصيدليات لتوفير الأدوية فيما تسارع السلطات لتجهيز عيادات. وتستضيف شنغهاي عادة سوقا كبيرة لعيد الميلاد في منطقة تسوق فاخرة، لكن انتشار أوميكرون أثر على الاحتفالات.

وقالت جاكلين موكاتا، التي تعمل في قطاع الضيافة، إن العديد من مطاعم شنغهاي ألغت حفلات عيد الميلاد التي تقيمها عادة في حين حدت الفنادق من الحجوزات بسبب نقص الموظفين. وأعلنت هيئة الصحة الوطنية اليوم السبت تسجيل 4128 إصابة يومية بكوفيد-19، ولم تسجل وفيات لليوم الرابع على التوالي.

توقعات بارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين

إخفاء الأعداد الحقيقية للإصابات؟

في حين ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" وموقع "بلومبرغ" أمس الجمعة، نقلا عن أرقام من وثيقة مسربة أن حوالي 248 مليون شخص في الصين أو 18 بالمائة، من سكان البلاد، يرجح أنهم أصيبوا بمرض كوفيد19-، في الأسابيع الثلاثة الأولى من كانون الأول/ ديسمبر.

ومن المرجح أن يكون 37 مليون شخص قد أصيبوا يوم الثلاثاء فقط، طبقا لمذكرة من اجتماع داخلي للجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الأربعاء الماضي، والذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. ونقلت "بلومبرغ" وصحيفة "فاينانشيال تايمز" عن أشخاص شاركوا في المناقشات تأكيدهم للمعلومات.

وتتحدث إحصائيات رسمية فقط عن 62 ألف حالة إصابة بمختلف أنحاء البلاد، في الأسابيع الثلاثة من كانون الأول/ديسمبر، المذكورة في المذكرة. وطبقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" ، فإن الإحصائيات تأتي من نائب رئيس مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سون يانغ، والذي أشار إلى أن إصابات كوفيد19-، مازالت ترتفع. وأضاف أن أكثر من نصف سكان إقليم "سيتشوان" جنوب غرب الصين، البالغ عددهم 81 مليون نسمة، ونفس النسبة من 21 مليونا في بكين، مصابون.

من ناحية أخرى قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا اليوم السبت إن بلاده جعلت تقديم ما يثبت سلبية اختبار كوفيد-19 إلزاميا بالنسبة للقادمين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايلاند. وصرح الوزير أن القادمين من تلك الدول سيخضعون للحجر الصحي إذا ظهرت عليهم أعراض كوفيد أو كانت اختباراتهم إيجابية.

ع.ج/ ع.ش (رويترزز د ب أ)

  • A street view of Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    أسواق مزدحمة

    تم عزل ووهان لمدة 11 أسبوعا تقريبا بعدما أصبحت أول نقطة ساخنة لفيروس كورونا في العالم. وحتى منتصف شهر مايو/ آيار الماضي، كانت هناك نحو 50.000 حالة إصابة في المدينة وحدها، من بين 80.000 حالة إصابة رسمية في الصين. ومع ذلك فقد عادت الحياة الآن تقريبا إلى "طبيعتها" في الأسواق الشعبية المزدحمة بالمدينة.

  • Tanzpaare auf einem Platz in einem im Park

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    رقص في الشوارع

    لم يكن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم أثناء عملية الإغلاق، أما الآن فيمكنهم حتى الرقص معاً في الحدائق. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، لم تنتقل العدوى بالفيروس على المستوى المحلي منذ عدة شهور.

  • A view of the Wuhan covered market

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    نقطة الصفر

    كانت جميع الخضروات والأسماك واللحوم - وحتى الحيوانات البرية - تُباع في هذا السوق الرطب. لكنها أغلقت أبوابها في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما بدأ مرض رئوي غامض في الانتشار، وتم تعقب مصدره إلى السوق. ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد الدور الدقيق الذي لعبه السوق المذكور في نشر الفيروس، أو ما إذا كان قد لعب دوراً في هذا الأمر بالفعل.

  • Lai Yun plates a dish at his restaurant

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    في مهب الريح

    قبل انتشار الجائحة، اعتاد لاي يون العثور على معظم المنتجات لمطعمه الياباني في السوق المغطى. ويقول الشاب البالغ من العمر 38 عاماً: "كنت أرسل الأطفال إلى المدرسة، وأتناول الإفطار ثم أذهب إلى السوق". ولكن منذ إعادة الافتتاح في شهر يونيو، بات يتعين عليه الذهاب إلى مكان آخر، كما أن بعض المكونات التي يحتاجها تكلف الآن خمسة أضعاف الثمن. وقال لـ DW : "هدفنا في العام القادم هو النجاة".

  • An empty hallway with shops open on either side

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    نقص في السلع الطازجة

    وعلى الرغم من أن السوق الرطب في الطابق الأرضي ما زال مغلقا، إلا أن الطابق الثاني قد أعيد فتحه. لكن معظم المحلات تبيع النظارات والمنتجات المتخصصة الأخرى لأخصائي البصريات. قالت إحدى البائعات، التي لم تذكر اسمها لـ DW، "قد يشعر بعض الناس بشعور غريب، ولكنه مجرد مبنى فارغ الآن."

  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    الباعة المتجولون إلى الشارع

    منذ إغلاق السوق، بدأ البعض في بيع اللحوم وغيرها من المنتجات الطازجة في الشوارع. وحتى إذا كان الباعة هنا يرتدون الأقنعة والقفازات، يقول البعض إن الظروف لا ترقى إلى مستوى معين من النظافة. وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، تعرضت قاعة السوق المغطاة للانتقاد بسبب ضعف أنظمتها الصحية والصرف الصحي.

  • A child laughs as she grabs the clown's hand

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    مهرج غير مقنّع

    على خلاف المهرّج في الصورة، يرتدي أغلب سكان ووهان الأقنعة في الأماكن العامة، لاسيما وأن خطر فيروس كورونا ما يزال قائماً، فضلاً عن ظهور عدد من الحالات الجديدة في أماكن أخرى من الصين. وقال المعلم الإنجليزي ين، ويبلغ من العمر 29 عاماً لـ DW: "لقد بدأ العديد من الناس في تخزين الأقنعة الواقية، المطهّرة وغير ذلك من المعدات الواقية". أوتا شتاينفير/ و.ع.

  • Jahreswechsel 2020 - 2021 | Silvester, Neujahr | China, Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    تفاؤل في ووهان بالعام الجديد

    في تمنياته بحلول العام الجديد أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ ليلة رأس السنة أن الصينيين كتبوا "ملحمة" في معركتهم ضد الوباء. وفي ووهان حيث ظهر الفيروس للمرة الاولى قبل نحو عام، بدت المدينة أكثر تفاؤلا مقارنة بأماكن عديدة من العالم، فقد تجمع الآلاف للاحتفال بالعام الجديد، وسط إجراءات احترازية.

  • Jahreswechsel 2020 - 2021 | Silvester, Neujahr | China, Wuhan

    بعد عام لا يُنسى..ووهان تستقبل 2021 بتفاؤل

    ووهان تحتفل

    احتفل الآلاف من سكان ووهان بالعام الجديد، بعد سنة تماما على إبلاغ منظمة الصحة العالمية بظهور أول حالات فيروس كورونا المستجد في هذه المدينة التي تعد 11 مليون نسمة. وأبدى عدد من سكان ووهان ارتساماتهم بأن عام 2020 لن ينساه العالم أبدا. وقالت سيدة في المدينة لوكالة فرانس برس "لقد بقينا في العزل على مدى أشهر، لكننا تمكنا من النجاة".


مواضيع ذات صلة

Women sit holding pictures of victims and posters with writing reading We have a funeral. Our hearts bleed. Urumqi (capital of China's Xinjiang region) is burning, Meryenisa Ismail. Age: 73, inside a concentration camp. Reason: Possessing religious knowledge. (unreadable): unknown, during a protest against China's brutal crackdown on ethnic group Uyghurs, in front of the Chinese consulate in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 30, 2022. In September the U.N. accused China of serious human rights violations that may amount to “crimes against humanity” in a long-delayed report examining a crackdown on Uyghurs and other mostly Muslim ethnic groups. (AP Photo/Khalil Hamra)

مأساة حريق شينجيانغ.. هل السبب استراتيجية "صفر كوفيد"؟ 06.12.2022

ألمح الرئيس الصيني بأن بلاده يمكن أن تتبع سياسة أقل تشددا في مواجهة كوفيد بعدما أثار حريق اندلع في مبنى سكني في شينجيانغ احتجاجات واسعة نادرة. فهل ساهمت استراتيجية "صفر كوفيد" الصينية في ارتفاع حصيلة الضحايا؟ DW تتحقق.

A man is arrested while people gathering on a street in Shanghai on November 27, 2022, where protests against China's zero-Covid policy took place the night before following a deadly fire in Urumqi, the capital of the Xinjiang region. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

دعوات غربية وأممية للصين لاحترام حق التظاهر ووقف العنف 28.11.2022

تحاول السلطات الصينية من خلال العنف والاعتقالات كبح الاحتجاجات الغاضبة المستمرة ضد القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وتلقى هذه الاحتجاجات إشارات دعم من الخارج ودعوات لوقف العنف وقمع المتظاهرين.

In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping delivers a speech during the opening ceremony of the 20th National Congress of China's ruling Communist Party in Beijing, China, Sunday, Oct. 16, 2022. China on Sunday opens a twice-a-decade party conference at which leader Xi Jinping is expected to receive a third five-year term that breaks with recent precedent and establishes himself as arguably the most powerful Chinese politician since Mao Zedong. (Ju Peng/Xinhua via AP)

خطاب شي في مؤتمر الحزب.. رغبة في الاستمرارية وغموض تجاه تايوان 18.10.2022

فيما أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطابه أمام مؤتمر الحزب الشيوعي، بسياسات الحزب وإنجازاته خلال السنوات الماضية، يرى خبراء أن كلامه عن تايوان وضمها للصين كان غامضا بدون طرح استراتيجية محددة!