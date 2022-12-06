كوفيد ينتشر بسرعة في الصين وشنغهاي تدعو لعدم مغادرة المنزل

حثت سلطات شنغهاي السكان على البقاء في منازلهم في مطلع هذا الأسبوع، لتقليل المظاهر الاحتفالية بعيد الميلاد في المدينة الصينية الأكثر اكتظاظا بالسكان مع زيادة الإصابات بكوفيد-19 على مستوى البلاد بعد رفع القيود الصارمة.

ودعا فرع من لجنة الصحة ببلدية شنغهاي اليوم السبت (24 كانون الأول/ ديسمبر 2022) الشبان على وجه الخصوص إلى تجنب التجمعات الحاشدة التي يسهل خلالها انتقال العدوى في ظل انخفاض درجات الحرارة. وعادة لا يجري الاحتفال بعيد الميلاد في الصين، لكن من الشائع أن يقضي الشبان وبعض الأسر العطلة معا.

ويزيد انتشار المتحور أوميكرون بعد أسابيع من إنهاء السلطات فجأة سياسة صفر كوفيد الصارمة ووقف اختبارات كوفيد الإلزامية ورفع قيود السفر، إذ أصبحت الصين آخر دولة كبرى تتجه نحو التعايش مع الفيروس.

وفي حين رحب كثيرون بتخفيف الإجراءات، لم تكن الأسر والنظام الصحي على استعداد لمواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة. وتكافح المستشفيات لتوفير الأسرة وأكياس الدم، والصيدليات لتوفير الأدوية فيما تسارع السلطات لتجهيز عيادات. وتستضيف شنغهاي عادة سوقا كبيرة لعيد الميلاد في منطقة تسوق فاخرة، لكن انتشار أوميكرون أثر على الاحتفالات.

وقالت جاكلين موكاتا، التي تعمل في قطاع الضيافة، إن العديد من مطاعم شنغهاي ألغت حفلات عيد الميلاد التي تقيمها عادة في حين حدت الفنادق من الحجوزات بسبب نقص الموظفين. وأعلنت هيئة الصحة الوطنية اليوم السبت تسجيل 4128 إصابة يومية بكوفيد-19، ولم تسجل وفيات لليوم الرابع على التوالي.

توقعات بارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين

إخفاء الأعداد الحقيقية للإصابات؟

في حين ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" وموقع "بلومبرغ" أمس الجمعة، نقلا عن أرقام من وثيقة مسربة أن حوالي 248 مليون شخص في الصين أو 18 بالمائة، من سكان البلاد، يرجح أنهم أصيبوا بمرض كوفيد19-، في الأسابيع الثلاثة الأولى من كانون الأول/ ديسمبر.

ومن المرجح أن يكون 37 مليون شخص قد أصيبوا يوم الثلاثاء فقط، طبقا لمذكرة من اجتماع داخلي للجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الأربعاء الماضي، والذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. ونقلت "بلومبرغ" وصحيفة "فاينانشيال تايمز" عن أشخاص شاركوا في المناقشات تأكيدهم للمعلومات.

وتتحدث إحصائيات رسمية فقط عن 62 ألف حالة إصابة بمختلف أنحاء البلاد، في الأسابيع الثلاثة من كانون الأول/ديسمبر، المذكورة في المذكرة. وطبقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" ، فإن الإحصائيات تأتي من نائب رئيس مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سون يانغ، والذي أشار إلى أن إصابات كوفيد19-، مازالت ترتفع. وأضاف أن أكثر من نصف سكان إقليم "سيتشوان" جنوب غرب الصين، البالغ عددهم 81 مليون نسمة، ونفس النسبة من 21 مليونا في بكين، مصابون.

من ناحية أخرى قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا اليوم السبت إن بلاده جعلت تقديم ما يثبت سلبية اختبار كوفيد-19 إلزاميا بالنسبة للقادمين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايلاند. وصرح الوزير أن القادمين من تلك الدول سيخضعون للحجر الصحي إذا ظهرت عليهم أعراض كوفيد أو كانت اختباراتهم إيجابية.

ع.ج/ ع.ش (رويترزز د ب أ)