كوفاسيتش يُلمح لمستقبله مع ريال مدريد!

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لا يريد العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد، وأضاف الموقع البريطاني أن كوفاسيتش ينوي البقاء مع فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال كوفاسيتش، الذي خاض أول لقاء له مع "البلوز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نهاية الأسبوع الماضي "أنا سعيد جداً لأننا فزنا على أرسنال 3-2 وهذا هو الشيء الأكثر أهمية"، وأضاف "من الجيد أن تشيلسي لعب بطريقة جيدة، حيث سهل علي مهمة الاندماج في الفريق، بيد أنني لم أصل بعد إلى نسق المباريات المطلوب لأنني التحقت للتو بالفريق"، وتابع قائلا "أعمل الآن بجد وأواصل التحسن بشكل مستمر وهذا هو المهم".

وأوضح الدولي الكرواتي أنه من المهم بالنسبة إليه اللعب بشكل مستمر، مؤكداً أن فريق تشيلسي اللندني "يُريده والمدرب يريده ويثق به"، وأضاف أن "هذا ما أريده حقاً، وكما قلت سابقاً أشعر أنني بخير وأريد السير على هذا المنوال".

وفي نفس السياق، أوضح موقع "ديلي ميل" أن ماتيو كوفاسيتش (24 عاماً) لعب في مباراة تشيلسي الأخيرة ضد أرسنال فقط 30 دقيقة، وأضاف أن متوسط الميدان الكرواتي قدم أداء جيداً للغاية.

من جهة أخرى، قال مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري "كوفاسيتش يعرفني منذ مدة طويلة، فقد تابعت الكثير من مبارياته" واضاف أن "كوفاسيتش يحب اللعب وهذا ما مهم أكثر بالنسبة لي".