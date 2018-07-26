 كوفاسيتش يُلمح لمستقبله مع ريال مدريد! | عالم الرياضة | DW | 20.08.2018

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عالم الرياضة

كوفاسيتش يُلمح لمستقبله مع ريال مدريد!

بعدما رفع راية العصيان في وجه ناديه السابق ريال مدريد، من أجل الانتقال إلى فريق يمنحه دقائق لعب أكثر، أكد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عزمه مواصلة مسيرته الكروية مع ناديه الانجليزي، الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية.

Mateo Kovacic (picture-alliance/AP Photo/A. Grant)

كوفاسيتش بقميص ناديه الجديد تشيلسي.

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لا يريد العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد، وأضاف الموقع البريطاني أن كوفاسيتش ينوي البقاء مع فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

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وقال كوفاسيتش، الذي خاض أول لقاء له مع "البلوز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نهاية الأسبوع الماضي "أنا سعيد جداً لأننا فزنا على أرسنال 3-2 وهذا هو الشيء الأكثر أهمية"، وأضاف "من الجيد أن تشيلسي لعب بطريقة جيدة، حيث سهل علي مهمة الاندماج في الفريق، بيد أنني لم أصل بعد إلى نسق المباريات المطلوب لأنني التحقت للتو بالفريق"، وتابع قائلا "أعمل الآن بجد وأواصل التحسن بشكل مستمر وهذا هو المهم".

وأوضح الدولي الكرواتي أنه من المهم بالنسبة إليه اللعب بشكل مستمر، مؤكداً أن فريق تشيلسي اللندني "يُريده والمدرب يريده ويثق به"، وأضاف أن "هذا ما أريده حقاً، وكما قلت سابقاً أشعر أنني بخير وأريد السير على هذا المنوال".

وفي نفس السياق، أوضح موقع "ديلي ميل" أن ماتيو كوفاسيتش (24 عاماً) لعب في مباراة تشيلسي الأخيرة ضد أرسنال فقط 30 دقيقة، وأضاف أن متوسط الميدان الكرواتي قدم أداء جيداً للغاية.

من جهة أخرى، قال مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري "كوفاسيتش يعرفني منذ مدة طويلة، فقد تابعت الكثير من مبارياته" واضاف أن "كوفاسيتش يحب اللعب وهذا ما مهم أكثر بالنسبة لي".

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  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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