كوشنر حث ولي العهد السعودي على اعتماد الشفافية بشأن مقتل خاشقجي

قال جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إنّ البيت الأبيض لا يزال يجمع الحقائق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ويريد الحفاظ على التحالف الأمريكي مع المملكة العربية السعودية، متحفظا في التعليق على دور حكومة المملكة العربية السعودية فيما جرى.

من ناحية أخرى، نقلت محطة إيكو موسكفي الإذاعية الروسية عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قوله اليوم إن الولايات المتحدة ترغب في معرفة كل التفاصيل المتعلقة بكيفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإن المحادثات ستتواصل مع السلطات السعودية. ونسبت المحطة إلى بولتون القول خلال زيارة لموسكو "نريد معرفة الحقيقة وليس مجرد الكلام. من المهم في المقام الأول أن نعرف سبب موته. من قتله؟ نريد معرفة الحقيقة الكاملة عن هذه العملية".

واعترف السعوديون في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي بأن الكاتب المعارض توفي خلال شجار واشتباك بالأيدي داخل القنصلية، التي ذهب إليها للحصول على وثيقة تتعلق بزواجه المرتقب.

وقال كوشنر إنه نصح الأمير محمد بن سلمان بأن يكون "شفافا" بشأن الحادث. ولدى سؤاله عن جواب ولي العهد السعودي عن هذا الطلب، قال كوشنر نقلا عنه قوله "سنرى" . وردا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعيد تقييم ولي العهد كحليف، قال كوشنر "بمجرد حصولنا على جميع الحقائق، سنقوم بإجراء تقييم". وتابع كوشنر "في الوقت الحالي كإدارة، نحن نركز على مرحلة تقصي الحقائق ومن الواضح أننا نحصل على أكبر عدد ممكن من الحقائق من أماكن مختلفة.. يجب أن نكون قادرين على العمل مع حلفائنا، واعتقد أن المملكة العربية السعودية حليف قوي للغاية".

وأضاف كوشنر أن المملكة ساعدت الولايات المتحدة في مكافحة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. وانخرطت السعودية وإيران في ما يشبه حرباً بالوكالة في اليمن، حيث تدعمان الأطراف المتنافسة في حرب أهلية دموية.

م.م/ ي.ب (رويترز/ د ب أ)