كوسوفو ـ لعب بالنار قد يُشعل فتيل حرب جديدة في أوروبا؟

اضطرت قوات حفظ سلام التابعة لحلف الناتو للتدخل للفصل بين صرب كوسوفو ومسلميها، في مشاهد أججت ذكريات مؤلمة لبلد مُقسم عرقيا وسياسيا يجد صعوبة في معالجة بناءة لجراح تاريخية لم تندمل بعد.

القصة بدأت باحتجاجات عنيفة يوم (الاثنين 29 مايو/ أيار 2023) في بلدة زفيتشان شمال كوسوفو، أدت إلى إصابة ما لا يقل عن خمسين شخصا من المحتجين وثلاثين من قوات الأمن. موقف دفع بحلف شمال الأطلسي لزيادة عديد قواته حيث أرسل 700 جندي إضافي إلى عين المكان لدعم قواته هناك المؤلفة من 4.000 جندي.

وتعود الشرارة الأولى للتصعيد الجديد إلى الانتخابات التي أجريت خلال شهر أبريل / نيسان الماضي التي قاطعها صرب كوسوفو بالكامل مما نسف شرعيتها، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 3.5%. هذه المقاطعة الواسعة للصرب أسفرت عن مفارقة انتخابية شاذة، منحت الفوز في أربع بلديات ذات غالبية صربية، إلى مرشحين من العرقية الألبانية. نتيجة حولت المنطقة لبرميل بارود قابل لانفجار في كل لحظة.

رؤساء البلديات الجدد، تم تنصيبهم وسط أجواء مشحونة الأسبوع الماضي، في خطوة لم تثر فقط حفيظة صرب كوسوفو، ولكن انتقدتها أيضا الولايات المتحدة وباقي حلفائها الغربيين، بمن فيهم الداعمين لبريشتينا. ورغم أن تلك الانتخابات كانت قانونية في شكلها، إلا أن مقاطعة الصرب أفقدتها مصداقيتها. ومنذ ذلك الحين وصرب كوسوفو يتظاهرون مطالبين بإبعاد رؤساء البلديات من مناطقهم. وبهذا الصدد حمًلت صحيفة "نيبسزافا" المجرية (الأربعاء 31 مايو) وإلى حد كبير مسؤولي ألبان كوسوفو المسؤولية في التصعيد وكتبت "لا الجالية الصربية في شمال كوسوفو ولا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بإمكانهما تغيير حقيقة خروج الوضع عن مساره، إن رئيس حكومة كوسوفو، ألبين كورتي، يتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية (..) لقد أفسد كورتي علاقاته مع الغرب مرارًا وتكرارًا: فهو غير مستعد لمنح صرب كوسوفو المزيد من الحقوق".

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش(القمة الأوروبية، مولدوفا الأول من يونيو 2023)

شولتس وماكرون في مهمة رجال إطفاء بمولدوفا

أمام خطر انزلاق الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، بادر كل من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى تنظيم انتخابات جديدة في البلديات موضوع الخلاف في شمال كوسوفو. وطالب الزعيمان رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني بتنظيم اقتراع لنزع فتيل أزمة قد تتطور إلى نزاع مسلح، سيعيد المنطقة إلى المربع الأول. وتم ذلك خلال القمة الأوروبية في مولدوفا (الأول من يونيو/ حزيران). برلين وباريس ضغطتا أيضا على بلغراد بدعوة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بالتأكد من مشاركة صرب كوسوفو في الانتخابات في حال إعادتها. رئيسة كوسوفو وعدت بالتفكير في الموضوع، ما قد يفتح أفقا للخروج من المأزق الحالي.

جهود برلين وباريس أتت بثمارها الأولى حيث أجرى زعيما صربيا وكوسوفو محادثات وجيزة بحضور كل من شولتس وماكرون ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مولدوفا (الأول من يونيو). عثماني وإن اتهمت الزعيم الصربي بعد الاجتماع معه بأنه "لا يقول الحقيقة"، إلا أنها أشارت إلى أن بلادها بوسعها تنظيم انتخابات جديدة. وبهذا الصدد قال شولتس "من المهم أن يفعل جميع المشتركين كل ما بوسعهم لإنهاء التصعيد". غير أن موقع القناة الألمانية الأولى "تاغسشاو" (الثاني من يونيو)، نقل عن شولتس إشارته إلى أن "الاتفاقات التي تم التفاوض عليها بالفعل يجب أن يتم تنفيذها من أجل حل دائم للصراع. وقال "لقد تحدثنا عنها بشكل مكثف وجاد للغاية". "سنرى ما سينجح". إنها "مسألة خطيرة للغاية".

الأخذ بزمام المبادرة قبل فوات الأوان

صرب كوسوفو الذين يشكلون، أقلية في عموم البلاد وغالبية في أربع بلدات فقط، وهم لا يعترفون أصلا بسيادة بريشتينا لا يخفون ولاءهم لبلغراد، فيما يشبه جمرا تحت الرماد تتغذى منه الأزمة الحالية، وهذا ما يفسر مقاطعتهم للانتخابات البلدية الأخيرة. كما أن صربيا وبدعم من حلفائها الروس والصينيين، ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو الذي أُعلن عنه في عام 2008 بعد عقد من حرب دامية بين القوات الصربية والمتمردين الألبان الانفصاليين.

واندلعت تلك الحرب بطابع عرقي في إقليم يقطنه 1.8 مليون نسمة غالبتهم من الألبان المسلمين. حرب انتهت بقصف لحلف شمال الأطلسي بقيادة واشنطن. أما الأقلية الصربية في كوسوفو فلا يتجاوز عددها 120 ألف نسمة متمركزة في شمال البلاد. وينص اتفاق يعود لعام 2013 على تكوين اتحاد من عشر بلديات بأغلبية صربية، غير أن بريشتينا تخشى من أن تتحول تلك البلديات إلى "طابور خامس" يخضع بالكامل إلى سلطة بلغراد.

وبهذا الصدد كتبت صحيفة "باديشه تسايتونغ" الألمانية معلقة (31 مايو أيار) "يكشف تصاعد العنف في كوسوفو عن افتقار أوروبا والولايات المتحدة إلى استراتيجية متماسكة في منطقة البلقان، في وقت نرصد فيه نموا مطردا لنفوذ الكرملين بشكل خطير".

أما "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" (28 مايو أيار) فدعت أوروبا إلى أخذ الأزمة في كوسوفو بجدية قبل فوات الأوان. "يمثل الوضع في شمال كوسوفو تصعيدا خطيرا يجب على الغرب أن يتعامل معه بجدية. قوات طرفي النزاع في حالة تأهب، طرق مغلقة، معابر حدودية لا تعمل. إن الإقليم لم يشهد مثل هذا التوتر منذ فترة طويلة، على الرغم من عدم الاستقرار الكامن والمستتر الذي يجثم على المنطقة منذ الحرب قبل أكثر من عشرين عامًا".

جرحى في صفوف قوة حفظ السلام شمال كوسوفو

شبكات نفوذ موسكو في البلقان

سارعت موسكو على لسان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين(الأربعاء 31 مايو/ أيار) للتعبير عن موقفها تجاه تطورات الأوضاع في البلقان، مؤكدة دعمها للسكان الصرب في كوسوفو، داعية إلى ضرورة حماية مصالحهم وحقوقهم القانونية. وقال بيسكوف "ندعم صربيا والصرب دعما غير مشروط... ونعتبر أنه يجب مراعاة كافة الحقوق ومصالح صرب كوسوفو"، مضيفا أنه لا يجب إفساح المجال "لأفعال استفزازية".

ويذكر أن روسيا تجمعها علاقات ثقافية ودينية وثيقة مع الصرب الذين ينتمون أيضا للقومية السلافية. دينيا يتبع الصرب أيضا الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا. وألقت موسكو باللوم على كوسوفو والدول الغربية وحملتها مسؤولية تصعيد حدة التوتر في منطقة البلقان.

لكل هذه الاعتبارات، لا يمكن اختزال الخلاف بين الكوسوفيين الصرب والألبان في رئاسة بعض البلديات، وإنما الأمر أعمق من ذلك، فهو تعبير عن صراع مُعلق دون حل بين صربيا وكوسوفو، تلعب فيه شبكات نفوذ القوى الكبرى دورا مهما. فلا يزال الاتحاد الأوروبي والقوى الغربية عموما مترددة في تعاملها مع جمر الصراع في كوسوفو. ثم هناك "روسيا، التي تسعى لتأمين مناطق نفوذها في المنطقة قد يدفعها لتوظيف الاضطرابات في أوروبا" لصالح أجندتها، وفق صحيفة "لايبتسيغر فولكستسايتونغ" الألمانية (30 مايو أيار).

ألبان كوسوفو في دائرة نقد القوى الدولية

لم تتردد واشنطن وحلفاؤها الغربيون في تحميل كوسوفو المسؤولية المباشرة في تأزيم الوضع مع الصرب معتبرين أن استعمال القوة وفرض تنصيب رؤساء البلديات في المناطق ذات الغالبية الصربية في كوسوفو، فتولد إجماع على أن ألبان كوسوفو مسؤولون عن تقويض الجهود الدولية لبناء علاقات، متدهورة أصلا، بين أطراف النزاع في كوسوفو. وزير الخارجية الأميريكة أنتوني بلينكن عبّر عن استيائه تجاه حكومة رئيس الوزراء ألبين كورتي معتبر أنه تسبب في "تصعيد للتوتر بشكل حاد وغير مبرر" بعد إصراره على تعيين رؤساء بلديات الألبان في المناطق الصربية. واشنطن لم تكتف بالنقد اللفظي، وإنما علّقت أيضا مشاركة كوسوفو في تدريبات عسكرية جارية كخطوة للتعبير عن غضبها تجاه سياسة بريشتينا. من جهته، ذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نفس الاتجاه.

صحيفة "داغينز نيهتر" السويدية (31 مايو أيار) حاولت أخذ العصا من الوسط وكتبت "في اضطرابات كوسوفو هناك محرضون على جانبي خط الصراع. من الصعب الحفاظ على السلام بين أطراف ليس لديها مصلحة في ذلك. وأكدت الصحيفة أن هكذا كان عليه الأمر منذ ربع قرن أي منذ نهاية الحرب اليوغوسلافية". واستطردت اليومية الصادرة في ستوكهولم قائلة: "المتشددون يخربون أي تقدم حذر. نفوذ وقوة الاتحاد الأوروبي يقومان على رغبة كل من كوسوفو وصربيا في الانضمام إلى الاتحاد القاري، لكن أي منهما لن يسمح له بالدخول طالما أنهما يرفضان تطبيع علاقاتهما بطريقة حضارية. ليس لدى كوسوفو مكان آخر تذهب إليه. وبينما يشعر العديد من الصرب بقرابة سلافية مع الروس، فإن بلغراد لا تجني أي فائدة اقتصادية أو سياسية من التحالف مع موسكو. يجب أن يواصل الاتحاد الأوروبي إصراره. في يوم ما ستنتصر الواقعية حتى بين الخصوم الأبديين"، تقول الصحيفة السويدية.

مهام الجيش الألماني في الخارج صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

مهام الجيش الألماني في الخارج لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

مهام الجيش الألماني في الخارج دعم القوات الفرنسية في مالي وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

مهام الجيش الألماني في الخارج مهمتان للقوات الألمانية في مالي هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

مهام الجيش الألماني في الخارج إعادة بناء أفغانستان شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

مهام الجيش الألماني في الخارج مهام قاتلة منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

مهام الجيش الألماني في الخارج حرب كوسوفو أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

مهام الجيش الألماني في الخارج حماية الحدود التركية قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

مهام الجيش الألماني في الخارج الشرق الأوسط تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

مهام الجيش الألماني في الخارج فرقاطات ألمانية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية. الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م



كورتي يسكب الزيت على النار

أصر رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على بقاء الشرطة في الأجزاء الشمالية من البلاد رغم الرفض والاحتجاجات التي تلاقيها من قبل السكان الصرب، في تحد واضح لدعوات حليفه الأمريكي بهذا الصدد. وقبلها تجاهل كورتي دعوات حلفائه الغربيين لإلغاء الانتخابات المحلية التي تسببت في اندلاع الأزمة، مما جعله يبدو كمن يسكب الزيت على النار. وبهذا الشأن نقلت وكالة بلومبرغ (31 مايو أيار) عن كورتي قوله، في مؤتمر "غلوبسيك" للأمن الدولي في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا "طالما كانت هناك هذه المجموعة العنيفة بالخارج مستعدة للهجوم... يجب أن يكون لدينا وحداتنا الخاصة في مباني البلدية". واشنطن دعت أيضا صربيا لسحب قواتها، بعد أن وضعها الرئيس، الكسندر فوتشيتش، في حالة تأهب.

وبالتالي فإن أصابع النقد تتجه أيضا لفوتشيتش الذي تعرض لضغوط داخلية شديدة. فمنذ بداية شهر مايو 2023 والمعارضة الصربية تنظم احتجاجات تحت شعار "صربيا ضد العنف". في أكبر مظاهرات مناهضة لفوتشيتش منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من عقد من الزمان. غير أن أنصار الرئيس يرون أن سبب التوتر في كوسوفو يعود لعوامل وفق ما كتبته صحيفة "تاتس" اليسارية الألمانية (30 مايو) "تجمع وسائل الإعلام الصربية (الموالية للحكومة) على مرجعية نظرية مؤامرة عظيمة: أعداء صربيا يُثيرون التوتر بهدف الإطاحة بفوتشيتش، لأنهم يعرفون أنه لن يعترف أبدًا باستقلال كوسوفو (..) "ومن هم أعداء صربيا؟ (تتساءل الصحيفة) "بالطبع كل من ينتقد فوتشيتش".

حسن زنيند