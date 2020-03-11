 كوستا يتذرع بكورونا للهرب من الصحفيين! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.03.2020

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رياضة

كوستا يتذرع بكورونا للهرب من الصحفيين!

بعدما حجز أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل للدور المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، تذرع مهاجم الفريق دييغو كوستا بفيروس كورونا للهرب من أسئلة الصحفيين. مزحة كوستا جرت عليه انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مزحة كوستا جرت عليه انتقادات واسعة.

يشتهر دييغو كوستا بمزاجه المتقلب.

لم يجد مهاجم أتلتيكو مدريد دييغو كوستا من طريقة، للهروب من أسئلة الصحفيين سوى التذرع بفيروس كورونا، الذي يجتاح العالم منذ أسابيع مُسبباً حالة من الهلع الكبير، ومُخلفاً عدة ضحايا، في مناطق متفرقة حول العالم

فبعدما هزم أتلتيكو مدريد خصمه ليفربول بـ 3-2، وجرده من لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، انتظر الصحفيون نجوم أتلتيكو مدريد، من أجل معرفة شعورهم بعد حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

وأمام تجمع رجال الصحافة وانتظارهم بفارغ الصبر بعض تصريحات نجوم "الروخيبلانكوس"، تذرع مهاجم أتلتيكو مدريد دييغو كوستا بفيروس كورونا للهرب من أسئلة الصحفيين،  و تظاهر كوستا بالسعال للمرور بسرعة من بين الصحفيين، حسب ما أورد موقع "سبورت" الفرنسي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مزحة دييغو كوستا، جرت عليه انتقادات كبيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد تصنيف فيروس كورونا "وباء عالمياً"، حسب منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن دييغو كوستا (31 عاماً)، يشتهر بمزاجه المتقلب، ودخوله في "معارك" كلامية مع أكثر من لاعب فوق المستطيل الأخضر، سواء مع فريقه السابق تشيلسي أو الحالي أتلتيكو مدريد. وكان دييغو كوستا قد عبر عن غضبه الشديد بعد استبداله في لقاء أتلتيكو مدريد الأخير أمام ليفربول.

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


 

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باتت ووهان موجودة وسط أوروبا أيضا، فعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال إيطاليا يزداد بسرعة، ما دفع السلطات إلى إغلاق بلدات وإلغاء كرنفال البندقية واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض الذي يزاد الخوف من اتساع رقعته. (26.02.2020)  

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