كوستا يتذرع بكورونا للهرب من الصحفيين!

لم يجد مهاجم أتلتيكو مدريد دييغو كوستا من طريقة، للهروب من أسئلة الصحفيين سوى التذرع بفيروس كورونا، الذي يجتاح العالم منذ أسابيع مُسبباً حالة من الهلع الكبير، ومُخلفاً عدة ضحايا، في مناطق متفرقة حول العالم

فبعدما هزم أتلتيكو مدريد خصمه ليفربول بـ 3-2، وجرده من لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، انتظر الصحفيون نجوم أتلتيكو مدريد، من أجل معرفة شعورهم بعد حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

وأمام تجمع رجال الصحافة وانتظارهم بفارغ الصبر بعض تصريحات نجوم "الروخيبلانكوس"، تذرع مهاجم أتلتيكو مدريد دييغو كوستا بفيروس كورونا للهرب من أسئلة الصحفيين، و تظاهر كوستا بالسعال للمرور بسرعة من بين الصحفيين، حسب ما أورد موقع "سبورت" الفرنسي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مزحة دييغو كوستا، جرت عليه انتقادات كبيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد تصنيف فيروس كورونا "وباء عالمياً"، حسب منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن دييغو كوستا (31 عاماً)، يشتهر بمزاجه المتقلب، ودخوله في "معارك" كلامية مع أكثر من لاعب فوق المستطيل الأخضر، سواء مع فريقه السابق تشيلسي أو الحالي أتلتيكو مدريد. وكان دييغو كوستا قد عبر عن غضبه الشديد بعد استبداله في لقاء أتلتيكو مدريد الأخير أمام ليفربول.