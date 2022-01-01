 كوريا الشمالية تجري ثاني اختبار صاروخي في أقل من أسبوع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.01.2022

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كوريا الشمالية تجري ثاني اختبار صاروخي في أقل من أسبوع

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه البحر "صاروخا بالستيّا" وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت، فيما يخشى من تهديد استقرار المنطقة.

أطلقت كوريا الشمالية قبل أقل من أسبوع صاروخا أسرع من الصوت

أطلقت كوريا الشمالية قبل أقل من أسبوع صاروخا أسرع من الصوت

أطلقت كوريا الشمالية فيما يبدو صاروخا باليستيا اليوم الثلاثاء (11 كانون الثاني/يناير 2022) للمرة الثانية في أقل من أسبوع مما أثار انتقادات من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة حيث قال مسؤولون إن تكرار اختبار الصواريخ يهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

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في بلد غامض، يبقى غياب الرئيس الذي يملك سلطة مطلقة، أمرا شديد الحساسية، فالسؤال عن هوية من قد يخلفه في حالة وقوع طارئ يفتح البلد أمام سيناريوهات لم يمر بها منذ إنشائه.

لم تحدث العلاقات "الطيبة" بين كيم يونغ أون ودونالد ترامب الاختراقة الموعودة، فبعد عامين على قمة سنغافورة، كوريا الشمالية تهاجم الولايات المتحدة وتتهمها بـ"النفاق".

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن ما يُشتبه بأنه إطلاق صاروخ باليستي رُصد في نحو الساعة 7:27 صباحا بالتوقيت المحلي (2227 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين) من منطقة داخلية بكوريا الشمالية صوب المحيط قبالة ساحلها الشرقي.

وقال القصر الرئاسي (البيت الأزرق) في بيان إن مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي عقد اجتماعا طارئا أبدى فيه الأعضاء أسفهم الشديد لأن الإطلاق يأتي في وقت يعتبر فيه استقرار المنطقة أمرا في غاية الأهمية وحثوا كوريا الشمالية على استئناف الحوار والتعاون.

وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي إنها على علم بالإطلاق وتنسق مع الشركاء والحلفاء. وأضافت القيادة في بيان "رغم أن تقييمنا أظهر أن هذا الحدث لا يشكل تهديدا فوريا على الأمريكيين أو على الأراضي الأمريكية أو على حلفائنا، فإن إطلاق الصاروخ يلقي الضوء على الأثر المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروع لكوريا الشمالية".

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنه إذا كان الصاروخ اتبع المسار الطبيعي للصواريخ الباليستية سيكون قد قطع مسافة أقل من 700 كيلومتر مثل الصاروخ الذي أطلق في الفترة الأخيرة.

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت قبل أقل من أسبوع صاروخا أسرع من الصوت قائلة إنه أصاب هدفه بنجاح، وذلك فيما تسعى إلى امتلاك قدرات عسكرية متطورة.

خ.س/ع. أج ( رويترز، أ ف ب)

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