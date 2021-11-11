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كورونا

في يناير 2020 انتشر فيروس كورونا في ووهان الصينية ووصل خلال أقل من ثلاثة أشهر إلى جميع دول العالم تقريبا. وحتى الآن لا يوجد عقار طبي يقضي على الفيروس ويمنع انتشاره. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس وباء عالمي.

مرض تاجي يسببه فيروس كورونا الذي يهدد الشخص المصاب بالموت خلال فترة قصيرة. وينتشر الفيروس عن طريق التنفس، ومن أعراضه الحمى والسعال وصعوبة التنفس بشكل قد يؤدي إلى الوفاة. وهناك تشابه بين هذا الفيروس الجديد وفيروس السارس الذي تسبب سابقاً في وفاة مئات الأشخاص وإصابة الآلاف حسب منظمة الصحة العالمية.

Eine Jeckin feiert mit medizinischer Maske und Kostüm beim Auftakt der Karnevalssession auf dem Heumarkt. Der 11.11. wird dieses Jahr wieder unter Corona-Bedingungen in Präsenz gefeiert. Allerdings gilt das in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf nur für Geimpfte und Genesene. +++ dpa-Bildfunk +++

رغم إصابات كورونا القياسية.. احتفالات الكرنفال تنطلق في موعدها 11.11.2021

بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، عاد موسم الكرنفال لإقامة فعالياته في مدن ألمانية وفق قواعد صحية مشددة. يأتي ذلك والإصابات تعاود ارتفاعها بشكل قياسي بل إن "أمير" الكرنفال نفسه مصاب.

Auf der Covid-Station, einem Bereich der Operativen Intensivstation vom Universitätsklinikum Leipzig, steht eine Physiotherapeutin am Bett einer Patientin. Auf der Intensivstation wächst seit Tagen die Zahl der Corona-Erkrankten mit schweren Verläufen, darunter immer mehr jüngere Patenten zwischen 30 und 60 Jahren. | +++ dpa-Bildfunk +++

أكثر من 50 ألف إصابة..ألمانيا في مواجهة عودة قوية لفيروس كورونا 11.11.2021

قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا إذ تجاوزت الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة خلال 24 ساعة. المستشارة المنتهية ولايتها ميركل تدعو للتصرف السريع وتؤكد أن الفيروس لا يكترث بالوضع السياسي الرّاهن.
German Chancellor Angela Merkel attends a news conference with Prime Minister of the State of Bavaria, Markus Soeder after a coronavirus disease (COVID-19) vaccination summit of the federal and state governments at the Chancellery in Berlin, Germany May 27, 2021. REUTERS/Annegret Hilse/Pool

ألمانيا: ميركل تدعو إلى محادثات عاجلة لمكافحة انتشار كورونا 10.11.2021

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا اليوم الأربعاء.

A medical worker administers a dose of the Comirnaty Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine to a patient at a vaccination center in Saint-Nazaire, France, November 9, 2021. REUTERS/Stephane Mahe

كيف تختار الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19؟ 10.11.2021

يتساءل الكثيرون اليوم عن طبيعة الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19. هناك من تلقى جرعة واحدة من جونسون آند جونسون وآخرون تلقوا لقاحات مختلفة من جرعتين. فكيف يمكن اختيار الجرعة الثالثة المعززة؟
ERFURT, GERMANY - SEPTEMBER 15: Medical staff member inoculates an elderly patient with a booster inoculation of the Pfizer/BioNTech vaccine against Covid-19 on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. Booster vaccinations, which are an additional vaccination shot given to strengthen an existing full vaccination, are underway across Germany for elderly patients who were among the first to receive shots in the initial vaccine rollout. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

كورونا في ألمانيا ـ ارتفاع غير مسبوق في الإصابات وتوصيات تطعيم جديدة 10.11.2021

سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا، هو الأعلى منذ ظهور الفيروس، كما واصل معدل انتشار الفيروس ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي. والهيئة الاستشارية للقاحات تصدر توصيات جديدة بخصوص التطعيمات.
Fußball: Abschlusstraining Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien im Millerntor-Stadion. Serge Gnabry (l-r), Jamal Musiala, Niklas Süle und Thomas Müller auf dem Platz. +++ dpa-Bildfunk +++

بسبب كورونا ـ 5 لاعبين في المنتخب الألماني في الحجر الصحي 09.11.2021

في ذروته استعداداته للجولتين المتبقيتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر، خمسة لاعبين في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا، والمدرب فليك يستدعي ثلاثة آخرين على الفور.

Im Intensiv- und Überwachungsbereich im Klinikum Südstadt wird eine Patientin von Krankenschwester Steffi medizinisch versorgt. Die Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (KGMV) hat die zukünftige Landesregierung zu mehr Investitionsbereitschaft aufgerufen. +++ dpa-Bildfunk +++

خبراء يكشفون أسباب حدوث إصابات بكورونا بين الحاصلين على اللقاح 09.11.2021

ارتفعت حالات والوفيات والإصابات بمرض "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، لكن المقلق أن هناك تزايد للإصابات بين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس. فما السبب؟
Woman cooking in kitchen, Frau, die in der Kueche kocht | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

خمسة أطعمة عليها الاختفاء من مطبخك! 09.11.2021

كثيرون منّا يعتقدون أن الطريق إلى الجسم السليم والتغذية الصحية متعب ويتطلب مجهودات كبيرة، لكن الحقيقة مختلفة تماما فخطوات بسيطة لها تأثيرات كبيرة على أجسامنا. إليكم بعض هذه الخطوات.
Im Intensiv- und Überwachungsbereich im Klinikum Südstadt wird eine Patientin von Krankenschwester Steffi medizinisch versorgt. Die Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (KGMV) hat die zukünftige Landesregierung zu mehr Investitionsbereitschaft aufgerufen. +++ dpa-Bildfunk +++

أدوية جديدة لكوفيد 19.. آخرها من شركة فايزر 08.11.2021

بعد ميرك، شركة فايزر تقدم دواء علاجيا لمرض كوفيد 19، ليصبح هناك ثلاثة عقاقير واعدة لمعالجة هذا الفيروس القاتل، ما يعني دخول مرحلة مفصلية للقضاء على الوباء. فما هي هذه الأدوية وما هي خصائصها؟

08.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 08.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 201,1. 7-Tage-Fallzahl 167.213. COVID-19-F‰lle 4.782.546. Zugang um 15.513 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 96.558. Zugang um 33 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 08 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 201.1 7 days Number of cases 167 213 COVID 19 cases 4 782 546 Addition of 15 513 compared to the previous day COVID 19 deaths 96 558 Addition of 33 compared to the previous day

كورونا في ألمانيا.. معدل إصابات غير مسبوق وضغوط على غير الملقحين 08.11.2021

رغم التطعيم الكبير الذي اقترب من نسبة 70 % من السكان في ألمانيا، إلّا أن معد الإصابات سجل ارتفاع قياسيا. وفيما يخشى القطاع الطبي من تضاعف الحالات في العناية المركزة، ناشدت السلطات غير المطعمين بالإسراع لتلقي اللقاح.
August 5, 2021, Seattle, Washington, USA: As outbreaks the delta variant of the coronavirus ravage communities, record number of travelers are taking to the skies at SeattleÃ¢â¬â¢s SeaTac International Airport. A mask mandate is still in place for all US airports and on all flights. (Credit Image: Â© Gregg Brekke/ZUMA Press Wire

بشرط التطعيم.. أمريكا تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب 07.11.2021

بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

ميركل حصريا لـDW: سيعتاد الناس على أني لم أعد مستشارة! 07.11.2021

في مقابلة حصرية مع DW تحدثت المستشارة أنغيلا ميركل عن أهم التحديات التي واجهتها في منصبها، وكذلك عن موجة اللجوء إلى بلادها، وجائحة كورونا وتحديات المناخ. وكشفت عن شعورها بعد ترك منصبها وماذا ستفعل بعد ذلك.
Intensivpfleger laufen in der Corona-Intensivstation des Universitätsklinikums Dresden über den Gang während im Vordergrund ein Schild mit der Aufschrift Stop Covid-19 an der Tür zu sehen ist.

ألمانيا- مع ارتفاع الإصابات بكورونا دعوات للعودة إلى الفحص المجاني 07.11.2021

مع ارتفاع متواصل لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفعت الدعوات لعودة لفحص المجاني بعد نحو شهر من وقف الحكومة التمويل بهدف تحفيز الناس على التطعيم. لكن ذلك لم يحدث، بشهادة رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء.
Griechenland - Athen, der griechische Außenminister Nikos Dendias trifft am Montag, 6. September 2021, die lybische Amtskollegin Nadschla al-Mangusch / Najla El Mangoush. Im Bild: Nadschla al-Mangusch / Najla El Mangoush (L) im Porträt anlässlich der Pressekonferenz.

إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل ومنعها من السفر 06.11.2021

أعلن المجلس الرئاسي الليبي إيقاف وزير الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر بسبب "مخالفات إدارية"، مؤكداً صحة وثيقة متداولة على مواقع التواصل تأمر بوقف المنقوش عن العمل بسبب "انفرادها السياسة الخارجية".
Policeman stand in front of protesters during a demonstration of Germany's Querdenker (Lateral Thinkers) movement that emerged as the loudest voice against the government's coronavirus curbs, on November 6, 2021 in Leipzig, eastern Germany. - The movement is attracting a wide mix of people including vaccine sceptics, neo-Nazis and members of the far-right AfD party. (Photo by STRINGER / AFP)

ألمانيا- الآلاف يتظاهرون في لايبزيغ ضد إجراءات كورونا 06.11.2021

بعد عام على تحول مظاهرة لمناهضي إجراءات كورونا في مدينة لايبزيغ الألمانية إلى أعمال عنف، تظاهر الآلاف مجدداً ضد "قيود كورونا" في المدينة. وأعلنت الشرطة عن وقوع إصابات وتوقيف 20 شخصاً.

Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci, die Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech, bedanken sich bei einer im Internet übertragenen Preisverleihung des Axel Springer Awards an das Forscherehepaar. Die Preisträger werden für ihren Unternehmergeist, ihre Innovationskraft und ihr gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein ausgezeichnet. Der Axel Springer Award zeichnet herausragende Persönlichkeiten aus, die in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern, die Kultur prägen und sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. +++ dpa-Bildfunk +++

مؤسسا شركة بيونتك: كورونا ستقل شراسته كلما زاد عدد المطعمين 06.11.2021

تم تكريم أوزليم توريسي وأوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية، عدة مرات بعد تطويرهما أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. DW أجرت هذا الحوار مع العالمين بشأن مستقبل الفيروس واللقاحات.
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