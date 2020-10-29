كورونا.. 100 ألف إصابة جديدة في أمريكا ورقم قياسي آخر في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منذ بدء الجائحة. وأعلن المعهد في تقريره اليوم السبت (31 أكتوبر/تشرين الأول 2020) أن عدد الإصابات اليومية الجديدة في ألمانيا بلغ 19 ألفا و59 حالة.

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة القيم الحالية إلا على نحو مقيد مع تلك التي تم تسجيلها خلال الربيع الماضي، لأنه يتم الآن إجراء المزيد من الاختبارات بشكل ملحوظ - وبالتالي يتم اكتشاف المزيد من الإصابات. وكان عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس الجمعة قياسيا أيضا، حيث بلغ 18 ألفا و681 حالة.

وبلغت الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 14 ألفا و714 حالة. وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قد حذرت في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي من احتمال تسجيل 19200 إصابة جديدة يوميا بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).

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وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة في ألمانيا حتى صباح اليوم السبت الجمعة 518 ألفا و753 إصابة، وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 10 آلاف و452 حالة، بزيادة قدرها 103 حالات مقارنة بأمس الجمعة. وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1.06، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.

أمريكا.. المستشفيات على وشك بلوغ أقصى طاقتها

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا على نحو جعل المستشفيات على وشك بلوغ أقصى طاقتها ورفع عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس الجمعة لرقم قياسي عالمي للحالات اليومية بلغ 100 ألف حالة، قبل أربعة أيام فقط من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

مشاهدة الفيديو 02:22 شارك الانتخابات الأمريكية ووباء كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3kOS5 كورونا قد يحسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالولايات المتحدة حتى يوم الجمعة تسعة ملايين، وهو ما يمثل نحو ثلاثة في المئة من عدد السكان، وتوفي ما يقرب من 229 ألفا بالمرض منذ تفشي الجائحة في أوائل العام الحالي، وفقا لإحصاء رويترز الذي تستند فيه للبيانات المعلنة.

وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد المرحلة الأخيرة من حملة رئاسية صاخبة هيمنت عليها جائحة فيروس كورونا، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية يوم الجمعة تسجيل 100233 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في الأربع والعشرين ساعة السابقة.

وبالرقم المسجل يوم الجمعة تكون الولايات المتحدة قد بلغت مستوى قياسيا آخر للإصابات الجديدة لخامس مرة في الأيام العشرة الماضية، متجاوزة الرقم السابق البالغ 91248 المسجل في اليوم السابق.

عالميا أظهر إحصاء لرويترز أن أكثرمن 45.24 مليون أصيبوا بالفيروس في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن كوفيد 19 إلى مليون و183788 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.



ع.ج.م/ع.ش (د ب أ، رويترز)