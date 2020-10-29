كورونا.. 100 ألف إصابة جديدة في أمريكا ورقم قياسي آخر في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منذ بدء الجائحة. وأعلن المعهد في تقريره اليوم السبت (31 أكتوبر/تشرين الأول 2020) أن عدد الإصابات اليومية الجديدة في ألمانيا بلغ 19 ألفا و59 حالة.
ومع ذلك، لا يمكن مقارنة القيم الحالية إلا على نحو مقيد مع تلك التي تم تسجيلها خلال الربيع الماضي، لأنه يتم الآن إجراء المزيد من الاختبارات بشكل ملحوظ - وبالتالي يتم اكتشاف المزيد من الإصابات. وكان عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس الجمعة قياسيا أيضا، حيث بلغ 18 ألفا و681 حالة.
وبلغت الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 14 ألفا و714 حالة. وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قد حذرت في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي من احتمال تسجيل 19200 إصابة جديدة يوميا بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة في ألمانيا حتى صباح اليوم السبت الجمعة 518 ألفا و753 إصابة، وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 10 آلاف و452 حالة، بزيادة قدرها 103 حالات مقارنة بأمس الجمعة. وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1.06، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.
أمريكا.. المستشفيات على وشك بلوغ أقصى طاقتها
تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا على نحو جعل المستشفيات على وشك بلوغ أقصى طاقتها ورفع عدد الإصابات الجديدة المسجلة أمس الجمعة لرقم قياسي عالمي للحالات اليومية بلغ 100 ألف حالة، قبل أربعة أيام فقط من انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالولايات المتحدة حتى يوم الجمعة تسعة ملايين، وهو ما يمثل نحو ثلاثة في المئة من عدد السكان، وتوفي ما يقرب من 229 ألفا بالمرض منذ تفشي الجائحة في أوائل العام الحالي، وفقا لإحصاء رويترز الذي تستند فيه للبيانات المعلنة.
وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد المرحلة الأخيرة من حملة رئاسية صاخبة هيمنت عليها جائحة فيروس كورونا، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية يوم الجمعة تسجيل 100233 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في الأربع والعشرين ساعة السابقة.
وبالرقم المسجل يوم الجمعة تكون الولايات المتحدة قد بلغت مستوى قياسيا آخر للإصابات الجديدة لخامس مرة في الأيام العشرة الماضية، متجاوزة الرقم السابق البالغ 91248 المسجل في اليوم السابق.
عالميا أظهر إحصاء لرويترز أن أكثرمن 45.24 مليون أصيبوا بالفيروس في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن كوفيد 19 إلى مليون و183788 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
ع.ج.م/ع.ش (د ب أ، رويترز)
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أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
ترامب هو ترامب
بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.
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أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
استغلال إصابته سياسياً؟
في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.
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أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
بوريس جونسون
في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.
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أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
جايير بولسونارو
في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.
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أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
سيلفيو برلسكوني
في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.
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أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
زوجة ترودو
شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.
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أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
ميشيل بارنييه
أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.
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أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا
ألكسندر لوكاشينكو؟
في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.