كورونا يلغي مهرجان أكتوبر فيست للعام الثاني على التوالي

قررت حكومة ولاية بافاريا عدم إقامة مهرجان أكتوبر فيست الألماني - أكبر مهرجان شعبي للبيرة من نوعه في العالم - هذا العام مجدداً بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين (3 مايو/ أيار 2021) من جلسة داخلية تمت بحضور رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، وعمدة مدينة ميونخ، ديتر راينر.

وكان زودر ورايتر أعربا مؤخراً عن تشككهما حيال إمكانية إقامة المهرجان هذا العام، وصرح زودر بأن مهرجان أكتوبر ليس احتفالاً بافارياً ولكنه حدث عالمي. وكان من المنتظر إقامة المهرجان في الفترة بين 18 ايلول/ سبتمبر حتى الثالث من تشرين أول/ أكتوبر المقبلين.

وأضافت المصادر أن مهرجان هذا العام سيتم إلغاؤه حتى مع احتمال أن يكون قد تم تطعيم عدد كبير من الناس بحلول موعد بدايته، مشيرين إلى أن خطر العدوى يعد كبيراً للغاية بسبب الإشغال الكامل لخيام الجعة والتزاحم في الأزقة.

ووصل عدد زائري المهرجان في السنوات الماضية إلى نحو ستة ملايين شخص من كل أنحاء العالم.

ويمثل الإلغاء المجدد للمهرجان ضربة اقتصادية ليس لأصحاب المطاعم ومنظمي الحفلات الاستعراضية وأصحاب الأكشاك وحدهم ولكن أيضا للفنادق والمطاعم وسائقي سيارات الأجرة ومحلات تجارة التجزئة.

وحسب بيانات مدينة ميونخ، فإن عائدات المهرجان في نسخته عام 2019، كانت قد وصلت إلى قرابة 1،23 مليار يورو.

ع.ح./ع.خ. (د ب أ)