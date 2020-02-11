 كورونا يقتل 242 شخصا في يوم واحد في قفزة قياسية جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.02.2020

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أخبار

كورونا يقتل 242 شخصا في يوم واحد في قفزة قياسية جديدة

أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1310 حالات على الأقل. وعدد الإصابات المؤكدة يقفز إلى أكثر من ستين ألف شخص.

China Coronavirus: Zahl der Infizierten steigt sprunghaft (Getty Images/Str)

قفز عدد الوفيات وحالات الاصابة الناجمة عنفيروس كورونا المستجدفي الصين الخميس بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي إضافة الى 15 الف إصابة جديدة.  وبعد إعلان السلطات عن الحصيلة المعدّلة، بلغ عدد المتوفين 1.355 شخصا على الأقل والمصابين نحو 60 ألفا. وفي تحديثها اليومي، أكدت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي حدوث 14.840 إصابة جديدة في هذه المقاطعة في وسط الصين التي شكلت البؤرة التي بدأ منها انتشار الفيروس.

 وتأتي هذه القفزة في الحصيلة مع إعلان مسؤولين محليين إعادة تغيير طريقة تشخيص حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19".  وفي بيان قالت لجنة الصحة في هوبي أنها ستضم من الآن فصاعدا الى سجل الإصابات الرسمية حالات تم "تشخيصها عياديا".

 وهذا يعني أن صور الرئتين في حالات محتملة يمكن اعتبارها كافية لتشخيص الإصابة بالفيروس، بدلا من فحوص الحمض النووي. وأضافت أن التصنيف الجديد أضاف 13.332 حالة إصابة وأكثر بقليل من نصف حصيلة الوفيات الجديدة.

 وأشارت لجنة الصحة في هوبي الى أن هذا التغيير يعني أنه بات بإمكان المرضي الحصول على علاج "في أسرع وقت ممكن"، كما أنه يجعل التصنيف "متوافقا" مع تصنيفات مستخدمة في مقاطعات اخرى. وقالت إنها قامت بهذا التغيير "مع تعمّق فهمنا لمرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ومع تراكم خبراتنا في التشخيص والعلاج".

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السلطات الصينية تلجأ إلى إسكات منتقدي تفشي فيروس كورونا

وذكرت تقارير لوسائل إعلام رسمية أن السلطات أقالت جيانغ تشاو ليانغ أمين لجنة الحزب الشيوعي الحاكم في إقليم هوبي وما كوه شيانغ رئيس لجنة الحزب في ووهان عاصمة الإقليم. ولم تذكر هذه التقارير سبب الإقالة لكنهما أكبر مسؤولين يجري عزلهما حتى الآن منذ بدء تفشي فيروس كورونا في ووهان في نهاية العام الماضي.

وفقد عشرات من مسؤولي الصحة في أنحاء البلاد وظائفهم بعد فشلهم في احتواء انتشار الوباء الذي يعتقد أنه نشأ في سوق للمأكولات البحرية في ووهان التي تشهد تجارة غير قانونية في الحيوانات البرية.

تأتي الزيادة في الوفيات بعد يوم من إعلان الصين تسجيل أقل عدد من الإصابات في أسبوعين وهو ما عزز تكهنات أكبر مستشار صحي صيني بأن الوباء قد ينتهي بحلول أبريل/ نيسان.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات العدوى في الصين استقر لكن من السابق لأوانه القول إن الوباء يتباطأ. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية في جنيف "هذا التفشي قد يذهب في أي من الاتجاهين". ويقول خبراء إنه قد يكون من غير الممكن إنتاج لقاح قبل شهور.

  • China Coronavirus l Notfall-Krankenhaus in Wuhan - erste Patienten werden verlegt (picture alliance/Xinhua/X. Yijiu)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    بدأ مستشفى ميداني جديد في الصين باستقبال مرضى فيروس كورونا القاتل في ووهان الصينية، بهدف تخفيف الضغط عن المستشفيات المكتظة في هذه المدينة الصينية التي بدأ منها تفشي الفيروس. وكانت السلطات الصينية قد أعلنت عن تشييد المستشفى في فترة قياسية لم تتجاوز عشرة أيام.

  • BG Wuhan Krankenhaus (Imago Images/C. Yang)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    وأقبل الصينيون بحماسةٍ كبيرةٍ على بناء هذه المنشأة التي تتسع لنحو ألف سرير، حيث بثت القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت مباشرةً ولمدة 24 ساعة يومياً برامج حول انكباب 4 آلاف عامل مع معدات الحفر لإنهاء العمل في المستشفى الذي يتسع لـ 1000 مريض.

  • China Wuhan | Medizinisches Personal im Huoshenshan-Krankenhaus testet Einrichtungen (picture-alliance/dpa/Xinhua)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    وُضع المستشفى الذي أُطلق عليه اسم "هيوشنشان"، تحت سيطرة الجيش، وهو واحد من مستشفيين مجهزين مسبقاً تقرر تشييدهما بهدف تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية في هذه المدينة الكبيرة التي يقطنها 11 مليون شخص، والتي تواجه تدفقاً غير اعتيادي من المرضى. "هيوشنشان" تعني "جبل إله النار"، وهي شخصية من الأساطير التاوية، قادرة - بحسب الأسطورة - على تخليص الجسم من الفيروس بفضل السخونة التي يصدرها.

  • BG Wuhan Krankenhaus (Getty Images)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    عمل البناؤون ليل نهار لإنهاء تشييد هذا المستشفى، وارتدى جميعهم أقنعة واقية بطلب من السلطات التي أمرت جميع سكان ووهان بفعل ذلك. بعد تهيئة الأرض ووضع قاعدة من الإسمنت ثم مدّ المستشفى بالماء والكهرباء، قاموا بتركيب 400 غرفة باستخدام جدران مسبقة الصنع، وتزويدها بالمعدات الطبية والحمامات.

  • China Wuhan | Coronavirus | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    جرى وصل الموقع بشبكة الجيل الخامس للإنترنت "5 جي" التي تتيح إجراء اتصالات شديدة السرعة والقيام بتشخيصات عبر الفيديو من خلال طاقم خبراء يقوم بتوجيه الفرق الميدانية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (Imago/L. He)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    تحاول السلطات الصينية التغطية على الانتقادات التي تتعرض له سلطات مدينة ووهان لبطئها في إعلان حالة الطوارئ. أما آلة الدعاية الحكومية فقد أثنت على بناء المستشفى باعتباره رمزاً لقدرة التعبئة الاستثنائية التي تتمتع بها الصين لمواجهة الكوارث.

  • BG Wuhan Krankenhausbau (Getty Images)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    كما أمرت الحكومة الصينية ببناء مستشفى ميداني آخر، إذ انطلقت أعمال تشييده في ووهان وسُمي "ليشنشان" (أو جبل إله البرق) الذي يعاقب من يضطهدون الناس بحسب الأسطورة، ويفترض أن يكون قادراً على استقبال أولى المرضى هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يتسع لـ 1600 مريضاً.

  • China Krankenhaus (Getty Images/ChinaFotoPress)

    مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا

    كانت أول ضحية لفيروس كورونا المستجدّ رجلاً تجاوز الستين من العمر ويعاني من تدهور صحته بالأساس، وهو نموذج لجميع الذين قضوا لاحقاً جراء هذا المرض. أودى هذا الوباء الشبيه بوباء سارس منذ أن أعلنت بكين ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر، بـ 490 شخصاً في الصين القارية فيما سجلت أكثر من 24300 إصابة، وفق آخر حصيلة صدرت الأربعاء.


واكتشفت المئات من الإصابات في أكثر من 20 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي، وتوفي شخصان جراء الإصابة بالفيروس خارج الصين واحد في هونغ كونغ والآخر في الفلبين.

وكان أكبر عدد إصابات جماعية خارج الصين على متن سفينة قيد الحجر الصحي قبالة ميناء يوكوهاما الياباني حيث تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة على متنها اليوم الخميس ليرتفع العدد إلى 219 شخصا بين ركابها البالغ عددهم نحو 3700 شخص.

ورست السفينة السياحية (إم.إس وستردام) في كمبوديا بعدما رفضت تايلاند واليابان وتايوان وجوام والفلبين استقبالها خشية وجود مصابين بين الركاب وأفراد الطاقم برغم أن الفحوصات لم تثبت ذلك.

ح.ز / و.ب (رويترز، د.ب. أ، أ.ف.ب)

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