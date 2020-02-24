 كورونا يضرب مزيدا من الدول وتحذيرات من خروجه عن نطاق السيطرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.02.2020

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أخبار

كورونا يضرب مزيدا من الدول وتحذيرات من خروجه عن نطاق السيطرة

اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا المستجد مع تخطي الحصيلة الإجمالية للإصابات في كوريا الجنوبية الألف، فيما ارتفع عدد الوفيات في إيران ورُصدت إصابات في دول لم يكن قد وصلها الفيروس ما استدعى تحذيرات شديدة.

فيروس كورونا.. رُصدت إصابات جديدة في دول لم يكن قد وصلها الفيروس

فيروس كورونا.. رُصدت إصابات جديدة في دول لم يكن قد وصلها الفيروس

انتشر فيروس كورونا المستجد بسرعة في أجزاء من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، رغم تراجع عدد الوفيات والإصابات الجديدة في بؤرة الوباء في الصين. وعُزلت مدن وبلدات في مسعى لمنع انتشار العدوى، فيما فرضت إجراءات حجر على فنادق في جزر الكناري والنمسا أمس الثلاثاء للاشتباه بإصابات.

كما أعلنت وزارة الصحة اليونانية اليوم الأربعاء (26 فبراير/ شباط)، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد وهي امرأة تبلغ 38 عاماً سافرت مؤخراً إلى إيطاليا. وأوضح المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيورداس في مؤتمر صحافي نقلته وسائل إعلام محلية، أن المصابة "بحالة صحية جيّدة" وهي تعالج في مستشفى في سالونيكي، ثاني المدن اليونانية، في شمال البلاد.

أربع وفايات جديدة في إيران

وأعلنت إيران عن تسجيل أربع وفيات جديدة من بين 44 حالة جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة والإصابات إلى 139، فيما أعلن نائب وزير الصحة إيراج حريرجي أنه أصيب بالفيروس.

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء الولايات المتحدة بمحاولة إشاعة "الهلع" في إيران بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 19 شخصاً في الجمهورية الإسلامية، في أكبر حصيلة وفيات بعد الصين. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور تسجيل أربع وفيات جديدة لدى مصابين بالفيروس من بين 44 إصابة جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة.

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مسائية DW: تسارع انتشار كورونا.. هل يخرج الفيروس عن السيطرة؟

دول غير مستعدة لاحتواء الفيروس

وفي مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، رحب بروس آيلوورد الخبير الذي ترأس بعثة خبراء إلى الصين، بإجراءات العزل الكبيرة التي اتخذتها السلطات هناك. لكنه قال للصحافيين إن دولا أخرى "ببساطة غير مستعدة" لاحتواء الفيروس. وقال آيلوورد "عليكم أن تكونوا مستعدين للتعامل مع الفيروس على نطاق أوسع ... ويجب أن يحصل ذلك بسرعة".

مختارات

أخذ فيروس كورونا ينتشر بوتيرة أسرع في عدة دول شرق أوسطية، فقد ارتفع عدد الوفيات والإصابات في كل من إيران والعراق والكويت والبحرين، فيما فرضت هذه الدول ودول أخرى في المنطقة إجراءات للحد من انتقال الفيروس من دول أخرى. (25.02.2020)

سجلت ألمانيا حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لأول مرة في ولايتي بادن فورتمبرغ وشمال الراين ويستفاليا. وبحسب بيانات السلطات، فإن حالة المصاب في ولاية شمال الراين ويستفاليا حرجة. (26.02.2020)

أودى الفيروس بحياة 2715 شخصا وأصاب أكثر من 78 ألفا في الصين. وأُفيد عن 52 وفيات الأربعاء -- وهي أدنى حصيلة يومية منذ ثلاثة أسابيع -- لم يكن أي منها خارج بؤرة المرض في مقاطعة هوباي. وأفادت اللجنة الوطنية للصحة عن تراجع عدد الإصابات الجديدة إلى 406، خمس منها فقط خارج هوباي، وهي حصيلة ستعزز الثقة بأن سائر أنحاء البلاد بصدد احتواء الوباء.

وخارج الصين تم تسجيل أكثر من 40 وفاة و2700 حالة إصابة. ووصل الوباء إلى عشرات الدول آخرها كان النمسا وكرواتيا وسويسرا، بينما أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا الأربعاء أول حالة وفاة بسبب الفيروس. وتفاقمت تداعيات الوباء أيضا فقد تراجعت بورصات في أنحاء العالم وفرضت قيود على المسافرين وألغيت فعاليات رياضية. ودعت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة الدول "للاستعداد لوباء عالمي محتمل". كما حذرت المنظمة من أن الدول الفقيرة بشكل خاص معرضة للخطر.

ع.ش/و.ب (أ ف ب، د ب أ)

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (picture-alliance/dpa)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أكثر من 17 ألف إصابة

    وتم بناء مستشفى هوشنشان، الذي تمت تسميته على أسم معبود النار في الصين، في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة.

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (Imago/C. Min)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    مستشفى عملاق بني بأقل من أسبوعين

    انتهت الصين من بناء مستشفى جديد لمرضى فيروس كورونا المتحور الجديد في مدينة ووهان وسط البلاد، وقد أنجز بوقت قياسي بلغ عشرة أيام، ومدينة ووهان هي حيث بدأ ظهور الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 361 شخصا في الصين بحسب ما أعلنت السلطات الثاني من فبراير/ شباط 2020.

  • China: Angst vor weiteren Fällen des Coronavirus (Imago/W. Quanchao)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المستشفيات في انذار دائم

    ظهر فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين إلى أكثر من 24 دولة، على الرغم من أن العديد من الحكومات تفرض حظراً غير مسبوق على دخول القادمين من الصين. وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين في الفيليبين.

  • China Coronavirus Wuhan, die verlassene Stadt (Getty Images)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    طرق مهجورة ومدن أشباح

    ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي المعروف بذات الرئة، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، فيما خلت شوارع مدينة ووهان بسبب إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات.

  • Einwohner berichtet aus abgeschotteter Wuhan (DW/L. Yunzhong)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أزمة في الكمامات الواقية

    وشارك متطوعون في الصين في عمل جماعي من أجل تصنيع أقنعة الشاش والإيثانول ومساحيق التعقيم، بعد نفاذها من الأسواق، وذلك للمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وقد احتشد المتطوعون لسد عجز العمالة خلال الفترة الماضية بسبب تعطيلات عيد الربيع.

  • Frankreich Prais | Boeing 737-800 der Royal Air Maroc auf dem Flughafen Paris Charles de Gaulle (picture-alliance/M. Mainka)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المغرب تجلي مواطنيها

    عاد 167 مغربيا إلى المملكة في طائرة نقلتهم من مدينة ووهان الصينية وضمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية التي حطت في مطار بنسليمان (نحو 58 كيلومترا جنوب الرباط) 167 شخصا بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية. فيما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية كانون الثاني/ يناير حتى 29 شباط/ فبراير على خلفية فيروس كورونا المستجد.

  • Algerien Algier | Passagiere aus Algerien, Libyen und Mauretanien Flugzeug nachdem Sie aus China ausgeflogen wurden (picture-alliance/dpa/F. Hamdi)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    اجراءات مشددة في الجزائر

    كما وصلت طائرة جزائرية تقل رعايا من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر الاثنين (الثالث من فبراير 2020) قادمة من الصين، وحطت الطائرة وسط إجراءات رقابية مشددة بالمطار، حيث تم تخصيص طاقم طبي خاص لاستقبال الوافدين.

  • Boeing 737-800 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    عودة مئات المصريين من ووهان

    كما وصل الى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصريا تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر ملاحية. وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومتر شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم اصابة اي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية

  • Royal Jordanian Airlines: Boeing 787 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    الأردن تجلي طلاباً عرباً من ووهان

    وكانت الأردن قد أجلت71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، كما قرر الأردن منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين من دخول أراضي المملكة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. (إعداد: علاء جمعة )

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

مع ارتفاع ضحايا كورونا، تستمر رحلات إجلاء الأجانب من الصين. وفيما يسيطر على البلاد الخوف من الفيروس الذي أصاب أكثر من 17 ألف شخص، أقرت بكين بـقصور في الإجراءات معترفة خلافا للعادة، بأنها تعول على العالم لمواجهة الأزمة. (03.02.2020)  

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