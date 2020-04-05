كورونا يضرب في أندية مصرية ويربك أجندة الدوري

أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي إصابته بفيروس كورونا. وقال العشري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد 9 يوليوز/ تموز 2020 إنه تعرض للإصابة بالفيروس بجانب ثلاثة أعضاء من الجهاز الفني و13 شخصا آخرين.

وأضاف أن النادي بدأ إجراءات عزل اللاعبين بجانب فض المعسكر المقام في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية. وأوضح "سيكون هناك صعوبة في خوض مباراة حرس الحدود المقبلة، حيث سنطلب من اتحاد الكرة المصري تأجيلها".

وأكد النادي على حسابه بتويتر إصابة 16 شخصا في صفوف جهازه الفني ولاعبيه:

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع حرس الحدود غدا الإثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات المرحلة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويذكر أن المصري خسر صفر / 1 أمام الزمالك يوم الخميس الماضي في أولى مباريات المسابقة عقب استئناف فعالياتها بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري عن ظهور حالة إيجابية واحدة فقط لفيروس كورونا بفريق أسوان عقب المسحة التي خضع لها الفريق قبل يوم واحد.

وقال محمد سلطان في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد اليوم الأحد: "أظهرت المسحة التي خضع لها فريق أسوان عن ظهور حالة إيجابية لأحد أعضاء الفريق".

وأضاف: "طبيب الفريق قام بعزله منذ 5 أيام بعد ظهور بعض الأعراض عليه مؤخرا".

وأوضح:" المسحة التي خضع لها فريق مصر المقاصة أظهرت عن ظهور 3 حالات أعراضهم بسيطة وتم عزلهم بالفعل ليصل العدد إلي 4 حالات إصابة بفيروس كورونا جديدة". وتابع:" لم نناقش حتى الآن أمر حضور الجماهير مباريات نصف نهائي البطولات الافريقية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، بسبب تفشي فيروس كورونا".

م.أ.م/ م. س ( د ب أ)