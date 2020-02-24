كورونا يصل الكويت والبحرين.. وارتفاع ضحايا الفيروس عبر العالم

أكدت الفحوصات الأولية التي أُجريت في الكويت لقادمين من مدينة مشهد الإيرانية وجود " ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة" حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين (24 فبراير/شباط 2020). وذكرت الوزارة أن الحالات الثلاث، وهي الأولى في الكويت، كانت بين 700 شخص تم إجلاؤهم من مدينة مشهد الأسبوع الماضي.

ويتعلق الأمر بمواطن يحمل الجنسية الكويتية يبلغ من العمر 53 عامًا، والثانية لمواطن سعودي (61 عامًا)، إلّا أن حالتهما الصحية طبيعية ولم تظهر عليهما أعراض المرض، حسب المصدر. بينما توجد حالة ثالثة من غير محددي الجنسية (21 عاما)، ظهرت عليها بوادر أولية للمرض.

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظرا على دخول جميع السفن من الجمهورية الاسلامية. كما أوقفت السلطات رحلات الطيران، باستثناء رحلات خاصة بنقل المواطنين المتواجدين في إيران.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطن بحريني قادم من إيران، "حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه وتم نقله فورًا للعلاج والعزل" في مركز صحي. كما قامت السلطات باتخاذ التدابير "الضرورية لمن خالطهم المريض"، حيث تم استدعاء هؤلاء وعددهم غير معروف لتطبيق "إجراءات العزل المعتمدة عليهم".

ويسود القلق في الدول المجاورة لإيران، فقد حظر العراق والكويت السفر من وإلى إيران بعد وفاة أربعة أشخاص بفيروس كورونا المستجد في الجمهورية الاسلامية التي يزور ملايين من مواطنيها العراق سنويا وتتدفق بضائعها على الدولة الجارة. وتسبّبت الوفيات بحالة من الذعر في العراق الذي يعاني من شبه انهيار في قطاعه الصحي، خشية انتقال الفيروس إليه بعدما تسبّب في وفاة أربعة أشخاص في إيران من بين 18 مصابا بالفيروس.

وانضمت البحرين والكويت بذلك لدول عربية أخرى وصلتها حالات مصابة بالفيروس، هي الإمارات التي سجلت حالتين جديدتين، ليصير العدد الإجمالي بها 13 حالة. وهناك كذلك لبنان ومصر بواقع حالة لكل واحدة، دون تسجيل حالات جديدة، وذلك حسب آخر تحديث للأرقام التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية ليلة أمس الاثنين.

ووفق التحديث ذاته، فإن عدد الإصابات في العالم يصل 78811 حالة، 1017 سُجلت في آخر 24 ساعة قبل نشر التحديث. وجلّ الإصابات عبر العالم توجد في الصين التي سجلت لوحدها 77042 حالة، توفي منها 2445، منها 97 في آخر 24 ساعة حسب تقرير المنظمة، قبل أن تعلن الصين صباح اليوم أن عدد الوفيات قفز إلى 150.

وخارج الصين، يقدر عدد الحالات المصابة بـ1769 في 28 بلدا،367 منها سجلت في آخر تحديث. كما بلغ عدد الوفيات 17، ست منها جديدة، وفق التقرير ذاته.

إ.ع/ع.م (رويترز، أ ف ب، منظمة الصحة العالمية)