 كورونا يحصد المزيد من الأرواح ويشل الحياة حول العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.03.2020

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أخبار

كورونا يحصد المزيد من الأرواح ويشل الحياة حول العالم

فيما أعلنت بريطانيا عن وفيات جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، سجلت هولندا أكثر من 150 إصابة خلال يوم واحد. وألغت فنلندا الرحلات الجوية للعديد من البلدان، والنرويج وسعت إطار الحجر الصحي، وأوكرانيا تمنع مواطنيها من السفر.

إمراة تضع قناعا واقيا للوقاية من فيروس كورونا في مطار العاصمة الارجنتينية يوينس أيرس

فيروس كورونا مستمر في حصد الرواح حول العالم وشل الحياة اليومية للناس

بريطانيا.. ارتفاع عدد الوفيات

ذكرت وزارة الصحة البريطانية أن عشرة أشخاص ماتوا جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد، لتصل حصيلة الوفيات إلى 21 شخصاً. وقال كبير مسؤولي القطاع الصحي البريطاني، كريس ويتي، إن كل العشرة الذين توفوا كانوا من "الفئات المعرضة للخطر". وأضاف: "أتفهّم أن هذه الزيادة في عدد الوفيات المتصلة بكوفيد-19 سوف تكون مدعاة للقلق بالنسبة للآخرين. ويجب أن يعلم العامة أن كل إجراء نتخذه يرجى منه إنقاذ الحيوات وحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً". ووصلت الحالات المصابة بالفيروس في بريطانيا إلى 1140 حالة.

مختارات

هل يكون عام 2020 الأسوأ لشركات الطيران العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا؟. فإلغاء رحلات وتراجع عدد المسافرين والشحن الجوي قد ينذر بأسوأ أزمة لشركات الطيران في العالم، على الأقل، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009. (04.03.2020)

في حديث مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه لإجراءات رقابية أشد صرامة وتقليص لعبور الحدود الخارجية لمجموعة دول شنغن. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 3661 وتوفي 79. (13.03.2020)

ويواجه الدوري الإنكليزي لكرة القدم خطر التأجيل لفترة أطول بسبب فيروس كورونا المتفشي، والذي أدى لتأجيل المسابقة حتى الرابع من نيسان/ أبريل المقبل. وأوضحت صحيفة الإندبندنت البريطانية السبت (14 مارس/ آذار 2020) نقلاً عن مصادر لم تذكر هويتها أن مباريات الدوري الإنكليزي قد تتأجل لفترة أطول من فترة التأجيل الحالية، والتي تنتهي في الرابع من نيسان/أبريل المقبل.

ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر، التي تردد أنها قريبة الصلة بمجلس الأمن القومي (كوبرا)، قولها: "الاعتقاد بأن البطولة ستستأنف نشاطها في هذا التاريخ أمر ساذج". وأوضحت أن فترة تعليق البطولة قد تمتد إلى أيلول/ سبتمبر المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

هولندا.. 10 حالات وفاة

أعلنت هيئة الصحة العامة الهولندية أن البلاد سجلت 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 959 حالة إصابة. وأعلنت هولندا عن 10 حالات وفاة منذ بدء تفشي المرض.

النرويج.. دعوات لإغلاق الحدود

راجعت النرويج السبت قواعد الحجر الصحي الهادفة إلى منع تفشي فيروس كورونا، ليشمل الأمر الأشخاص القادمين من الدنمارك وإيسلندا. واستثنت البلاد كلاً من فنلندا والسويد من تلك القواعد التي تتطلب من المسافرين إلى النرويج عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من الأعراض المرضية للفيروس.

وذكرت السلطات في بيان أن الأشخاص القادمين من السويد أو فنلندا هم الاستثناء من ذلك. لكن إجراءات العزل الذاتي تطبق أيضاً إذا مكث شخص ما في بلد آخر لمدة 14 يوماً. وفي الوقت نفسه، دعا مسؤولون من شمال النرويج البلاد إلى إغلاق حدودها. وسجلت السلطات الصحية في النرويج 907 حالات إصابة بفيروس كورونا، لكنها لم تسجل وفيات.

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دعوات لإلغاء صلاة الجمعة في ألمانيا، واستعدادات لكابوس سيناريو كورونا الإيطالي...

فنلندا.. إلغاء الرحلات الجوية

ألغت الخطوط الجوية الفنلندية رحلاتها الجوية هذا الشهر إلى الدنمارك والنرويج وروسيا وبولندا وبراغ في جمهورية التشيك، للحد من تفشي فيروس كورونا. وذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرغ للأنباء أن إلغاء الرحلات إلى بولندا سيبدأ اعتبارا من غد الأحد. ومن المقرر أن تبدأ الإلغاءات إلى روسيا يوم الاثنين. ويبدأ إلغاء الرحلات إلى الدنمارك والنرويج اعتباراً من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الشهر.

أوكرانيا.. حظر السفر

أعلنت السلطات الأوكرانية السبت منع مواطني البلاد من مغادرتها اعتبارا من 17 آذار/ مارس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ. وقال وزير المواصلات أثناء حديثه عن حظر السفر إن بلاده لن تحظر نقل البضائع.

الفلبين.. حظر التجول في العاصمة

قررت سلطات الفلبين السبت إغلاق منطقة مانيلا الكبرى لمدة شهر، وهي منطقة يقطنها 12 مليون نسمة، فيما كثفت السلطات معركتها الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ. وقال سلفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس رودريغو دوتيرتي، إن الرئيس بصدد اتخاذ قرار بشأن اقتراح فرض حظر التجوال في منطقة العاصمة. وجاء تصريح بانيلو بعد ساعات من تصريح خوسيه أرتورو جارسيا جونيور، المدير العام لهيئة تنمية مانيلا الكبرى، بأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غد الأحد من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً، حتى 14 نيسان/ أبريل.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 111 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس ثماني حالات.

ع.ج/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

    القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.

  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


مختارات

في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

فيروس كورونا المستجد يهدد الحياة اليومية للبشر. والمسافرون هم الأكثر تأثرا مثل الناس الذين يعملون في قطاع السياحة. ويعيش 10 في المائة من العاملين في العالم من عائدات قطاع السياحة. فما مصير هذا القطاع في زمن الكورونا؟ (10.03.2020)  

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