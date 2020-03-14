كورونا يحصد المزيد من الأرواح ويشل الحياة حول العالم

بريطانيا.. ارتفاع عدد الوفيات

ذكرت وزارة الصحة البريطانية أن عشرة أشخاص ماتوا جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد، لتصل حصيلة الوفيات إلى 21 شخصاً. وقال كبير مسؤولي القطاع الصحي البريطاني، كريس ويتي، إن كل العشرة الذين توفوا كانوا من "الفئات المعرضة للخطر". وأضاف: "أتفهّم أن هذه الزيادة في عدد الوفيات المتصلة بكوفيد-19 سوف تكون مدعاة للقلق بالنسبة للآخرين. ويجب أن يعلم العامة أن كل إجراء نتخذه يرجى منه إنقاذ الحيوات وحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً". ووصلت الحالات المصابة بالفيروس في بريطانيا إلى 1140 حالة.

ويواجه الدوري الإنكليزي لكرة القدم خطر التأجيل لفترة أطول بسبب فيروس كورونا المتفشي، والذي أدى لتأجيل المسابقة حتى الرابع من نيسان/ أبريل المقبل. وأوضحت صحيفة الإندبندنت البريطانية السبت (14 مارس/ آذار 2020) نقلاً عن مصادر لم تذكر هويتها أن مباريات الدوري الإنكليزي قد تتأجل لفترة أطول من فترة التأجيل الحالية، والتي تنتهي في الرابع من نيسان/أبريل المقبل.

ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر، التي تردد أنها قريبة الصلة بمجلس الأمن القومي (كوبرا)، قولها: "الاعتقاد بأن البطولة ستستأنف نشاطها في هذا التاريخ أمر ساذج". وأوضحت أن فترة تعليق البطولة قد تمتد إلى أيلول/ سبتمبر المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

هولندا.. 10 حالات وفاة

أعلنت هيئة الصحة العامة الهولندية أن البلاد سجلت 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 959 حالة إصابة. وأعلنت هولندا عن 10 حالات وفاة منذ بدء تفشي المرض.

النرويج.. دعوات لإغلاق الحدود

راجعت النرويج السبت قواعد الحجر الصحي الهادفة إلى منع تفشي فيروس كورونا، ليشمل الأمر الأشخاص القادمين من الدنمارك وإيسلندا. واستثنت البلاد كلاً من فنلندا والسويد من تلك القواعد التي تتطلب من المسافرين إلى النرويج عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من الأعراض المرضية للفيروس.

وذكرت السلطات في بيان أن الأشخاص القادمين من السويد أو فنلندا هم الاستثناء من ذلك. لكن إجراءات العزل الذاتي تطبق أيضاً إذا مكث شخص ما في بلد آخر لمدة 14 يوماً. وفي الوقت نفسه، دعا مسؤولون من شمال النرويج البلاد إلى إغلاق حدودها. وسجلت السلطات الصحية في النرويج 907 حالات إصابة بفيروس كورونا، لكنها لم تسجل وفيات.

مشاهدة الفيديو 01:20 شارك دعوات لإلغاء صلاة الجمعة في ألمانيا، واستعدادات لكابوس سيناريو كورونا الإيطالي... إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ZPO9 دعوات لإلغاء صلاة الجمعة في ألمانيا، واستعدادات لكابوس سيناريو كورونا الإيطالي...

فنلندا.. إلغاء الرحلات الجوية

ألغت الخطوط الجوية الفنلندية رحلاتها الجوية هذا الشهر إلى الدنمارك والنرويج وروسيا وبولندا وبراغ في جمهورية التشيك، للحد من تفشي فيروس كورونا. وذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرغ للأنباء أن إلغاء الرحلات إلى بولندا سيبدأ اعتبارا من غد الأحد. ومن المقرر أن تبدأ الإلغاءات إلى روسيا يوم الاثنين. ويبدأ إلغاء الرحلات إلى الدنمارك والنرويج اعتباراً من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الشهر.

أوكرانيا.. حظر السفر

أعلنت السلطات الأوكرانية السبت منع مواطني البلاد من مغادرتها اعتبارا من 17 آذار/ مارس، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ. وقال وزير المواصلات أثناء حديثه عن حظر السفر إن بلاده لن تحظر نقل البضائع.

الفلبين.. حظر التجول في العاصمة

قررت سلطات الفلبين السبت إغلاق منطقة مانيلا الكبرى لمدة شهر، وهي منطقة يقطنها 12 مليون نسمة، فيما كثفت السلطات معركتها الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ. وقال سلفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس رودريغو دوتيرتي، إن الرئيس بصدد اتخاذ قرار بشأن اقتراح فرض حظر التجوال في منطقة العاصمة. وجاء تصريح بانيلو بعد ساعات من تصريح خوسيه أرتورو جارسيا جونيور، المدير العام لهيئة تنمية مانيلا الكبرى، بأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غد الأحد من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً، حتى 14 نيسان/ أبريل.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 111 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس ثماني حالات.

ع.ج/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)