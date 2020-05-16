كورونا يحرم مدرب بايرن ميونيخ من أولاده وأحفاده

قال هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن أزمة كورونا جعلته يفتقد جزءا من عائلته بشكل قوي. وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورته ألغيماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (16 مايو/ ايار 2020)، قال فليك" الشيء الأصعب أنني افتقدت الالتقاء مع عائلتي".

وأوضح فليك" زوجتي هنا طوال الوقت، لكنني لم أر أولادي وأحفادي بشكل مباشر منذ عشرة أسابيع، فقد كان هناك حظر سفر في بافاريا". وأضاف فليك أن الاتصال عبر الفيديو ليس بديلا :" فالوقت على تطبيق فيس تايم جميل وجيد ولكنني افتقدت بشدة الالتقاء مع الأبناء والأحفاد".

من جهة أخرى وبعد توقف عجلة "البوندسليغا" عن الدوران لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، يستأنف بايرن ميونيخ الأحد حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم أمام فريق يونيون برلين العنيد.

وكان بايرن ميونخ، يتصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بوروسيا دورتموند، عندما توقف الدوري في منتصف آذار/مارس، وبعد أن حقق الفريق سبع انتصارات وتعادلا وحيدا بعد إنتهاء العطلة الشتوية، كان الفريق يسير بشكل جيد للتتويج بلقب الدوري الثامن على التوالي. ولو كان الفريق قد تمكن من تحقيق هذا في الظروف العادية، لكان قد حقق اللقب واحتفل بالجعة كما هو معتاد، اليوم السبت، والذي كان سيشهد مباريات آخر جولة.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ أصغر مدير في تاريخ "البوندسليغا" اعتزل أولي هونيس عالم الساحرة المستديرة بعمر لم يتجاوز السابعة وعشرين سنة، وذلك بسبب إصابة قوية في الركبة. وفاز أولي هونيس كلاعب بكأس العالم سنة 1974 مع منتخب ألمانيا الغربية. وأصبح هونيس أصغر مدير للنادي في تاريخ البوندسليغا، حيث عينه رئيس بايرن ميونيخ آنذاك ويلي هوفمان في ذلك المنصب المهم في الفريق.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ موهبة إدارية منذ الصغر حتى أثناء فترة لعبه فوق المستطيل الأخضر، أثبت أولي هونيس موهبته الإدارية، فقد ساهم سنة 1978 في حصول بايرن ميونيخ على اتفاقية رعاية مع شركة في مسقط رأسه مدينة أولم، التي تقع في ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ أول صفقة كبيرة عندما تولى أولي هونيس منصب مدير نادي بايرن ميونيخ، كان يتحتم على النادي دفع ديون بلغت قيمتها سبعة ملايين مارك ألماني (العملة آنذاك). وقال هونيس عن تلك المرحلة "الشيء الأهم كان هو جعل بايرن ميونيخ بلا ديون". وانتعشت خزائن النادي البافاري بمبلغ 11 مليون مارك بعدما نجح أولي هونيس في بيع النجم كارل هاينز رومينيغه، ما ساعد مدير بايرن ميونيخ في تسديد ديون الفريق كاملة.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ العدو اللدود ليميك كان ويلي ليميك (يمين الصورة) عدو أولي هونيس اللدود، فقد أطلق ليمك، الذي كان يشغل منصب مدير فريق فيردر بريمن في منتصف فترة الثمانينيات عدة تصريحات قوية ضد هونيس على غرار "الغطرسة التي لا يمكن تجاوزها"، في حين رد عليه هونيس بـ "المُحرض".

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ شجار مع داوم من الأمور الحافلة أيضاً في مسيرة أولي هونيس هو شجاره مع مدرب فريق كولونيا كريستوف داوم، ففي برنامج رياضي كان يُذاع على القناة الألمانية الثانية، قال أولي هونيس وهو ينظر إلى ديكور الاستوديو "أنت تُبالغ في تقدير نفسك، يجب أن تنظر إلى فوق وترى أنّ هذه كرة وليست هالة". بينما رد عليه داوم قائلاً "حتى أصل إلى مقياس المبالغة (الذي تتحدث عنه)، يجب أن يكون عمري مائة سنة".

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ علاقة خاصة مع هاينكس اعترف أولي هونيس أن "الانفصال المبكر عن يوب هاينكس سنة 1991 كان من أسوأ أخطائي". بيد أن هونيس استفاد من الخطأ، وتعاقد مع يوب هاينكس لتولي تدريب بايرن ميونيخ، حيث قاد المدرب الألماني الفريق البافاري إلى الفوز بعدة ألقاب. وتجمع أولي هونيس علاقة صداقة وثيقة مع يوب هاينكس.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ الثلاثية التاريخية ستبقى سنة 2013 خالدة في ذهن أولي هونيس ومشجعي بايرن ميونيخ على حد سواء، إذ قاد المدرب يوب هاينكس الفريق البافاري إلى الفوز بثلاثية تاريخية: لقب الدوري الألماني لكرة القدم، كأس ألمانيا ومسابقة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ يساعد في أوقات الحاجة يُقدم أولي هونيس يد المساعدة قدر استطاعته إلى من يحتاجها، فقد استفادت بعض الفرق الكروية من كرمه على غرار فريق سانت باولي ومنافسه التقليدي بوروسيا دورتموند.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ متقلب المزاج علاقة أولي هونيس مع الجماهير متناقضة نوعاً ما، ففي بعض الأحيان يُقدم نفسه كواحد من القريبين من الجماهير (انظر الصورة)، ويُوزع عليهم النقانق. في حين يصيبه الغضب في أوقات آخرى ويُعبر عن ذلك علنية.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ دموع أثناء أزمة التهرب الضريبي في الاجتماع السنوي العام سنة 2013 لم يشعر أولي هونيس بالخجل من ذرف دموعه أمام الملأ، ففي تلك الفترة كانت التحقيقات جارية مع هونيس بسبب قضية التهرب الضريبي التي تورط فيها، ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة بايرن ميونيخ.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ ثلاث سنوات ونصف في السجن سنة 2014 أُدين أولي هونيس بتهمة التهرب الضريبي (28.5 مليون يورو)، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وقرر هونيس عدم استئناف قرار المحكمة ودخل السجن، وأمضى فيه نصف العقوبة وخرج سنه 2016. وفي نفس السنة أيضاً، أصبح هونيس مرة أخرى رئيساً لبايرن ميونيخ.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ آراء متباينة منذ سنوات، يُشكل أولي هونيس مع الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه رئاسة مزدوجة. ولا يُعبر الشخصان دائماً عن رأي مُوحد، فمثلاً يُعبر هونيس عن دعمه الواضح لمدرب الفريق نيكو كوفاتش، بينما يُوجه رومينيغه انتقادات علنية إلى المدرب الكرواتي الشاب.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ وقت أكثر لسوزان استطاع أولي هونيس تحويل بايرن ميونيخ إلى علامة تجارية عالمية. هكذا لخص المدرب الألماني يوب هاينكس فترة إشراف هونيس على النادي البافاري. وأعلن هونيس في وقت سابق أنه سيرحل على النادي خلال سنتين أو ثلاثة سنوات على أقصى تقدير، حيث سيكون بمقدرته قضاء كثير من الوقت مع زوجته سوزان، التي يرتبط بها منذ سنة 1973.

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ مُحب للغولف تُعد ممارسة الغولف من الهوايات المُفضلة لرئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس، الذي يقول عن هذه الهواية "أعتقد أن لاعبي كرة القدم بمقدورهم أن يكونوا لاعبي غولف من الطراز الجيد"، وأضاف: "أولاً، جميعهم رياضيون للغاية. وثانيا لديهم شعور معين بلمس الكرة، ما يعني أن لديهم ميزة ضرب الكرة دون الحاجة للقيام بتمارين كثيرة". إعداد: شتيفن نيستلر/ر.م الكاتب: مهدوي رضوان



وبدلا من ذلك، يجب أن يثبت الفريق أنه جدير بذلك، ويتعامل مثل الآخرين مع السيناريو الاستثنائي باللعب بدون جمهور في آخر تسع جولات قبل احتمالية الحصول على لقب الدوري يوم 27 حزيران/ يونيو.

وربما تغيرت الظروف ولكن الطموح لم يتغير في النادي، الذي مازال ينافس على لقب كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا. وقال فليك في مؤتمر صحفي أمس الجمعة :"نلعب بدون جمهور. إذا لعبنا، نريد أن نلعب بنجاح، مدينون لهذه للجماهير. مهمتنا هي تقديم كرة قدم جميلة وجذابة، ولكن في نفس الوقت يجب أن نحقق الانتصارات". وأضاف :"تتبقى تسع جولات، موسم قوي، بطولة صغيرة. الكل يعاني من نفس الظروف. كل شيء يبدأ من الصفر نتمنى في النهاية أن نحصد نقاط أكثر من المنافسين".

يشار إلى أن بايرن ميونيخ، استطاع أن يتحول بشكل ملحوظ منذ أن تولى هانزي فليك تدريبه في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما جعل المدافع السابق لبايرن ومساعد مدرب منتخب ألمانيا سابقا، يحصل على عقد جديد حتى 2023 ، خاصة وأن مسؤولي النادي أبدوا ارتياحهم لعمله، ويرغبون في حصد الألقاب نهاية الموسم الحالي.

ر.م/ع.ش (د ب أ)