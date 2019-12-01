كورونا يجبر شركات صناعة السيارات الألمانية على تعليق الإنتاج

قال الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن اليوم الثلاثاء (17 مارس/آذار) إن المجموعة ستوقف الإنتاج هذا الأسبوع في مصانع بإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا، وتستعد لإغلاق باقي مصانعها في أنحاء أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاغن العملاقة، التي تمتلك علامات أودي وبنتلي وبوجاتي ودوكاتي ولامبورجيني وبورشه وسيات وسكودا، إن الضبابية حيال تداعيات الوباء تعني أنه من المستحيل إعطاء أية توقعات بشأن أدائها هذا العام.

وخلص مجلس بفولكسفاغن إلى أنه يستحيل على العمال بمصانعها الحفاظ على مسافة آمنة عن بعضهم البعض لمنع العدوى، وأوصى بوقف للإنتاج اعتبارا من يوم الجمعة.

وقالت مجموعة فولكسفاغن أيضا إن أرباحها التشغيلية للعام بأكمله ارتفعت 22 بالمئة إلى 16.9 مليار يورو (18.5 مليار دولار) بفضل مبيعات قوية للسيارات ذات هامش الربح الأعلى وهبوط تكاليف الديزل، لتخالف اتجاها نزوليا تعانيه الصناعة ويؤثر على شركات منافسة. جاءت الأرباح بدعم من علاماتها فولكسفاغن وبورشه وسيات وسكودا التي زادت الأرباح الناجمة عنها، إلى جانب عودة علامتها للسيارات الرياضية الفارهة بنتلي للربحية.

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة حافلة الأحلام تمكنك الحافلة الصغيرة من السفر إلى وجهة أحلامك لقضاء عطلة سعيدة بأقل التكاليف، حيث إنها تمكنك من توفير مصاريف الإقامة. ورغم انتشار سيارات السكن المتنقل من مختلف الشركات، إلا أن حافلة فولكسفاغن تعد "الأب الروحي" لهذه الحافلات منذ بداية تصنيعها في 1950، وهي تجعل للرحلة مذاقاً اخر.

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة حافلة المغامرين من يتمتعون بحس المغامرة يمكنهم اكتشاف العالم بحافلة فولكسفاغن. هذه الطريقة غير التقليدية في السفر محبوبة جداً لدى أجيال من المغامرين الذين تنقلوا بها حول العالم. ولا يقتصر الأمرعلى المسافات البعيدة فقط، فحتى للرحلات الداخلية مازالت حافلة فولكسفاغن المفضلة لدى الكثيرين. تُظهر الصورة نموذج من أول سلسلة لحافلات الترانسبورتر من فئة "تي-1".

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة سيارة لمختلف المهام لم تكن الترانسبورتر مُخصصة لقضاء أوقات الفراغ في البداية، فهي أيضاً حافلة عمل بامتياز. سواء تم استعمالها في النقل أو الشحن، وتستوعب جميع التعديلات المرغوب فيها لتصبح ملائمة لأي غرض كان.

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة سيارة لكل طقس اثبتت حافلة فولكسفاغن جودتها وصلابتها كسيارة لاستخدامات العمل مثل النقل والشحن حتى في ظل أصعب الظروف المناخية. وصارت السيارة بذلك رمزاً للمعجزة الاقتصادية الألمانية في خمسينات القرن الماضي وستيناته، فكانت لا غنى عنها بالنسبة لكثير من الحرفيين حينها، حيث إنها ايضاً لم تكن أغلى كثيراً من سيارة فولكسفاغن بيتل (المسماة بنوع 1).

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة حافلة الأجواء الرومانسية الحياة ليست للعمل فقط، بل للرومانسية ايضاً مكان في حافلة الترانسبورتر. تتهافت الأغلبية على النموذج الأول من فئة "تي-1"، ونراه كثيراً في الفعاليات أو اللقاءات الرومانسية، مثل الإحتفالات بعيد الحب. النموذج في الصورة من إنتاج 1963 ولكن تم ترميمه ليماثل النموذج الأصلي الذي تميز بزجاج أمامي مقسوم والعديد من النوافذ الصغيرة على جانبي الحافلة وأعلاها.

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة في خدمة القانون من أسباب نجاح حافلة فولكسفاغن إنها متعددة الاستخدامات. فلم يكن هناك جيش غربي لا يستعمل الترانسبورتر في وقت ما. كان من ضمن مستخدميها أيضاً قوات الإطفاء ومصلحة الجمارك إلى جانب مؤسسات محلية أخرى كثيرة. تعرض الصورة نموذج "تي-2" المُستخدمة كحافلة شرطة في مدينة ساو باولو البرازيلية. من الجدير بالذكر أن النموذج من فئة "تى-2" ظل يُصنع في البرازيل حتى 2013.

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة ...وأيضاً ضد القانون الشرطة ليست الجهة الوحيدة التي تفضل استعمال حافلة فولكسفاغن. فبعض المجرمين استعملوها في أنشطة مخالفة للقانون، مثل ما نرى في هذه الصورة لحافلة من النموذج "تى-1"، حيث حاول بعض الأشخاص تهريب كميات من المخدرات داخلها. لحسن الحظ اُحبطت المحاولة وحصلنا على هذه الصورة المعبرة.

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة أسطورتين في مكان واحد النموذج المبين في الصورة يبدو للوهلة الأولى غريباً. لكنها صورة تشهد على التاريخ، فهي تبين الحافلة التي نقلت عشاق الموسيقى إلى مهرجان وودستوك الموسيقي في 1969، وهو المهرجان الذي أصبح فيما بعد من الرموز الثقافية المحورية في المانيا.

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة ملكة المعرض حافلة فولكسفاغن جميلة كما هي عملية. تتألق هذه الحافلة باللون الأزرق في العيد السبعين لإنشاء معرض هانوفر الدولي في 2017. لم تكن الحافلة معروضة فحسب، بل استُخدمت أيضاً في نقل الزوار.

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة شاهدة على العصر تُعد هذه الحافلة رمزاً لحقبة تاريخية مهمة. وهذه ليست مبالغة، ففي متحف "دار التاريخ" في مدينة بون تقف هذه الحافلة شاهدة على فترة الستينات من القرن الماضي كرمز لحقبة شهدت نشأة ظاهرة "الهيبيز" الأمريكية والتي انتقلت حينها أيضاً الى ألمانيا. كانت هذه الحركة الاجتماعية تدعو إلى شيوع الحب والسلام في العالم، وترتبط صورتها في وجدان الكثيرين بشباب بملابس زاهية الألوان يركبون حافلة مثل المبينة في الصورة.

سبعون عاماً على حافلات فولكسفاغن الخفيفة رؤية للمستقبل بُيع حتى الأن أكثر من 13 مليون حافلة ترانسبورتر على مستوى العالم. مع تصنيع الجيل الحالي من فئة الـ "تي-6" قد تنتهي صورة الحافلة اللطيفة والمريحة التي تعودنا عليها. لكن يبقى الأمل، فرئيس شركة فولكسفاغن هيربرت ديس (يسار الصورة) يرى مستقبل الحافلة في الطاقة النظيفة، حيث يمكن أن تُشغل بالكهرباء فيما بعد حماية للبيئة. ديرك كاوفمان/ سلمى حامد



و تسببت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وخفوت النشاط الاقتصادي في كثير من الدول في أضرار بالغة لمبيعات مجموعة "فولكسفاغن" في شباط/فبراير الماضي. وأعلنت المجموعة حينها أن مبيعاتها على مستوى العالم تراجعت في شباط/فبراير الماضي بنسبة 6ر24% إلى 546300 سيارة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وتراجعت مبيعات المجموعة في أهم سوق تصريف لمنتجاتها، الصين، بنسبة 74% إلى 60900 سيارة.

ويجلب عام 2020 المزيد من التكاليف للمجموعة مع استعدادها لدفع تعويضات للمستهلكين الألمان في دعوى قضائية جماعية متعلقة بفضيحة الديزل.

من جانبها تعتزم شركة "أودي" المملوكة لمجموعة "فولكسفاغن" وقف الإنتاج في مصانعها بألمانيا وبلجيكا والمجر والمكسيك اعتبارا من الاثنين المقبل. وأعلنت أودي إنه بسبب التأثير السلبي لوباء كورونا على المبيعات وتزايد عدم اليقين فيما يتعلق بتوريد قطع الغيار، "سيكون هناك توقف في الإنتاج في معظم مواقع مجموعة فولكسفاغن".

كذلك قررت شركة دايملر الألمانية للسيارات اليوم تعليق جزء كبير من إنتاجها في أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلنت الشركة أن القرار سيبدأ خلال الأسبوع الجاري وسيستمر مبدئيا لمدة أسبوعين.

ع.ج.م (رويترز، د ب أ)