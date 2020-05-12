 كورونا- ووهان ستفحص كل السكان وقتلى في حريق بمسشتفى في روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.05.2020

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كورونا- ووهان ستفحص كل السكان وقتلى في حريق بمسشتفى في روسيا

قتل خمسة مصابين بفيروس كورونا جراء حريق اندلع في مستشفى في روسيا، فيما تشاورت ميركل مع ماكرون حول تخفيف الرقابة على الحدود. ومدينة ووهان الصينية بؤرة انطلاق الوباء تسعى لفحص جميع سكانها.

أحد موظفي الصحة يفحص مواطنا في مدينة ووهان الصينية بتاريخ 07.04.2020

مدينة ووهان بؤرة انطلاق وباء كورونا ستفحص كل سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة!

أفاد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء (12 أيار/ مايو 2020) أن خمسة أشخاص قضوا جراء حريق في مستشفى يعالج فيه مرضى كورونا بمدينة سان بطرسبورغ، وأُجلي 150 آخرين، في حصيلة أكدها رئيس الفرع المحلي للجنة التحقيق الروسية سيرغي ليتفينكو لوسائل إعلامية. وقال افيل دانيلوف مدعي عام منطقة فيبورغ حيث يقع المستشفى إن "الأشخاص الذين تُوفوا كانوا مرضى في قسم الإنعاش". وأشار إلى أن أربعة من بين الضحايا الخمس كانوا في الغرفة نفسها. وبحسب وكالة تاس، اندلع الحريق في مستشفى القديس غاورغيوس الذي كان يخضع لإعادة تأهيل من أجل استقبال مرضى كوفيد-19.   وحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز بلغ مجمل الإصابات في روسيا 232243 إصابة حتى بعد ظهر اليوم بتوقيت غرب أوروبا.

مختارات

وأعلنت روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 10899 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يجعل العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد يتجاوز مثيله في بريطانيا ويصل إلى 232243 وهي ثاني أكبر حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة (مليون و347936 إصابة).

ثبات منحنى الإصابات في ألمانيا

وفي ألمانيا ذكر معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن معدل انتشار العدوى في ألمانيا، المعروف باسم "معدل الاستنساخ" قد يظل عند 1 خلال الأيام المقبلة. وقال نائب رئيس المعهد لارس شاده في برلين إن السبب في ذلك هو أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بالكاد يتقلص ويقترب من منطقة ثبات العدد في المنحنى. وبلغ مجمل الإصابات في هذا البلد 172.626 إصابة والوفيات 7661 حالة وفاة وتعافي 147200 مصابن حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى ساعة نشر هذا الخبر.

في سياق متصل كشف تقرير صحفي أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشاورا بشأن تخفيف الضوابط على حركة المرور عبر الحدود الألمانية-الفرنسية في ظل أزمة كورونا. ويسعى الزعيمان للتوصل لحل يسري على مواطني كلا البلدين على نحو متساو، بل ويتجاوز بلديهما في أفضل الأحوال أيضا.

فحص جميع سكان ووهان!

ووافقت الحكومة الإيطالية على السماح للمناطق بأن تقرر بنفسها ما إذا كانت المرحلة التالية من رفع تدابير الإغلاق المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا يمكن أن تحدث يوم 18 أيار/مايو، قبل أسبوعين من الموعد المقرر لها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لاستامبا". وبلغ مجمل الإصابات في هذا البلد 219.814 إصابة حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز لهذا اليوم.

وفي الولايات المتحدة، يدلي كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي بإفادة أمام مجلس الشيوخ اليوم، وسط انتقادات حادة من الديمقراطيين لطريقة تعامل البيت الأبيض مع جائحة كورونا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنه سيسمح لفاوتشي بالإدلاء بإفادته أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ولكن ليس أمام أي لجنة من لجان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي.

وفي الصين تنوي مدينة ووهان، البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19، فحص جميع سكانها، حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وسائل إعلام. ونشرت صحيفة "ذي بيبر" الإلكترونية تعميما صادراً عن البلدية يمنح كل منطقة من قطاعات المدينة الثلاثة عشر، ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، مهلة عشرة أيام لتهيئة فحص سكانها. وأشار التعميم إلى أن هذا الفحص سيتم باستخدام الحمض النووي. ولم يتم بوضوح تحديد الموعد النهائي لاختبار السكان بالكامل. وحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز بلغ مجمل الإصابات في هذا البلد 84.011 إصابة.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن بعض العلاجات تحد فيما يبدو من شراسة أو فترة الإصابة بمرض كوفيد-19 التنفسي، وإنها تركز على معرفة المزيد بشأن أربعة أو خمسة من أبرز سبل العلاج الواعدة. وحسب حصيلة أعلنها موقع جامعة جونز هوبكنز بعد ظهر اليوم بتوقيت غرب أوروبا فإن مجمل الإصابات المسجلة في العالم بلغ4.197.142 إصابة، توفي منهم 286669 شخص وتعافى حوالي 1,5 مليون مصاب بالفيروس.

م.م/ ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Ein Mann geht in der Dämmerung auf einem Weg, während im Hintergrund Smog und Dunst Hochhäuser und die Städtelandschaft vernebelt.

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تحسن جودة الهواء

    في ظل توقف معظم العمليات الصناعية في العالم، بدأت جودة الهواء في التحسن بشكل ملحوظ، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تراجع نسب تركز غاز ثاني أكسيد النيتروجين في العالم، وهو غاز سام ينبعث بصورة رئيسية من عوادم السيارات والمصانع، وأحد أكبر مسببات تلوث الهواء في العديد من المدن.

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    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

    تسببت أزمة كورونا أيضاً في انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء حول العالم. فبفضل توقف النشاط الاقتصادي بشكل كبير في معظم الدول قلت نسبة انبعاث هذا الغاز كما حدث من قبل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي الصين وحدها قل تركز هذا الغاز في الهواء بنسبة 25 بالمئة بحسب ما نقل موقع "Carbon Brief"، إلا أن هذا الانخفاض من المتوقع أن يكون لفترة مؤقتة حتى عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته مرة أخرى.

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    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    عالم جديد للحيوانات في المدن الخاوية

    بينما انعزل البشر في بيوتهم لمحاولة السيطرة على انتشار كورونا، أصبح المجال مفتوحاً أمام بعض الحيوانات لاكتشاف العالم في غيابهم. فقلة الحركة المرورية في الشوارع أنقذت الحيوانات الصغيرة التي بدأت تستيقظ من سباتها الشتوي مثل القنافذ، من الدهس تحت عجلات السيارات. وليس من المستبعد أن البط يتساءل حالياً عن سبب غياب البشر، فنقص فتات الخبز في الحدائق أدى إلى اضطرارها وطيور أخرى للبحث عن الطعام بنفسها.

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    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    رفع الوعي بشأن تجارة الحيوانات البرية

    يتمنى نشطاء حماية البيئة أن يكون فيروس كورونا سبباً في تقليل تجارة الحيوانات البرية في جميع أنحاء العالم، بعد أن باتت هذه التجارة تهدد العديد من الفصائل بالانقراض. ويرجح علماء أن فيروس كورونا المستجد نشأ في الأصل في أحد أسواق تجارة الحيوانات البرية في ووهان الصينية، التي تعد محوراً للتجارة المشروعة وغير المشروعة لهذه الحيوانات على حد سواء.

  • An Wasserpfählen festgemachte Gondeln liegen auf dem klaren Wasser eines der beliebten Kanäle Venedigs

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    نظافة المياه

    نظافة المياه بعد أيام من إعلان إيطاليا إجراءات الإغلاق التام، انتشرت صور القنوات المائية من مدينة البندقية، حيث ظهرت المياه نقية دون شوائب للمرة الأولى. يرجع السبب في ذلك إلى قلة حركة المراكب السياحية بعد أن توقف تحريكها للرواسب في مياه المدينة. كما أن قلة سفن النقل في البحار أعطى مجالاً للكائنات البحرية مثل الحيتان للعوم بهدوء وبدون إزعاج.

  • Kunststoffabfälle sind in gelben Müll-Säcken aufgetürmt.

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    زيادة المخلفات البلاستيكية

    لم تكن جميع التغييرات البيئية في الفترة الأخيرة إيجابية، فأحد الآثار السلبية للجائحة زيادة المخلفات البلاستيكية بشكل كبير، بداية من القفازات الطبية ومروراً بالعبوات. يرجع السبب في ذلك إلى اتجاه الناس للوجبات الغذائية المغلفة والمعبأة في الوقت الحالي. حتى المقاهي التي كانت تشجع إحضار الزبائن لأكوابهم توفيراً للأكواب البلاستيكية المضرة بالبيئة أوقفت هذه الخدمة خوفاً من انتشار العدوى.

  • Schüler protestieren für das Klima und halten Schilder in die Höhe. Auf einem bemalten Pappschild ist zu lesen: Es gibt keinen Planeten B

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تجاهل أزمة المناخ

    كانت قضية التغير المناخي مطروحة بقوة على الساحة قبل ظهور فيروس كورونا، إلا أنها اختفت منذ بدء الجائحة. لا يعني ذلك أنها صارت أقل أهمية، إذ يحذر الخبراء من تأخير القرارات المهمة المتعلقة بالبيئة، رغم تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي للعام المقبل. وبالرغم من انخفاض الانبعاثات الحرارية منذ بداية أزمة كورونا، إلا أنه من المستبعد أن يكون لهذا التحسن الأثر القوي على المدى البعيد.


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