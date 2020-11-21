كورونا وتداعياته الاقتصادية يهيمنان على قمة العشرين في السعودية

تنعقد قمة أغنى دول العالم المعروفة بقمة العشرين في الرياض بشكل افتراضي على مدى يومين، في ظل رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ووسط انتقادات لما يعتبره نشطاء استجابة غير كافية من قبل المجموعة لأسوأ ركود اقتصادي منذ عقود.

وسيلتقي زعماء العالم بينما تتكثّف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد كوفيد-19على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة مؤخراً، فيما تتوالى الدعوات لدول مجموعة العشرين لسد العجز في صندوق خاص بتمويل هذه الجهود.

وستكون أعمال القمة مصغّرة ومختصرة مقارنة بما كانت عليه في السابق إذ إنها كانت تشكّل عادة فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على أن تنحصر هذه المرة في جلسات عبر الإنترنت.

وسيترأس العاهل السعودي الملك سلمان بين عبد العزيز القمة التي أدرجت التغير المناخي على جدول أعمالها كبند رئيسي. ومن المقرّر أن يتحدّث العديد من الزعماء ومن بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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تحديات اقتصادية

ويقول المنظمون إن دول مجموعة العشرين ضخّت 11 تريليون دولار "لحماية" الاقتصاد العالمي وساهمت بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة وباء كورونا المستجد الذي أصاب نحو 55 مليون شخص على مستوى العالم وخلف نحو 1,3 مليون حالة وفاة.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس أنينكمش الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 4,5 في المئة هذا العام. وقد أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن قمة مجموعة العشرين ستسعى إلى "تعزيز التعاون الدولي لدعم تعافي الاقتصاد العالمي".

لكنّ قادة مجموعة العشرين يواجهون ضغوطاً متزايدة لمساعدة الدول النامية على عدم التخلف عن سداد ديونها. وقد أعلن وزراء مالية المجموعة الأسبوع الماضي عن "إطار عمل مشترك" لخطة إعادة هيكلة ديون البلدان التي اجتاحها الفيروس، لكن نشطاء ومسؤولين وصفوا الإجراء بأنه غير كاف.

وفي رسالة إلى زعماء مجموعة العشرين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الاسبوع إلى اتخاذ "إجراءات أكثر جرأة"، مشدّداً على "الحاجة إلى العمل المزيد لتخفيف الديون".

كما حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الخميس من أنّه "في حين بات الحل الطبي للأزمة يلوح في الأفق"، يبقى الانتعاش الاقتصادي "عرضة لانتكاسات".

ماذا عن الملف الحقوقي في السعودية؟

ومن المفترض أن يتواجد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المملكة خلال أعمال القمة. كما سيشارك ترامب في أعمال القمة لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتحدث إلى جانب زعماء هنّأ كثير منهم منافسه الفائز بالانتخابات الرئاسية جو بايدن، علما أنّه شارك الجمعة في قمة آسيا والمحيط الهادئ.

وعشية افتتاح أعمال القمة، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أملها في تجديد الولايات المتحدة التزامها بالنهج التعددي، ولا سيما في مكافحة الوباء والتغير المناخي، بعد تسلم الرئيس الديموقراطي المنتخب السلطة.

إلى جانب ذلك، يلقي سجل حقوق الإنسان في السعودية بظلاله على الحدث بعدما أطلق نشطاء وعائلات سجناء حملات مكثّفة لتسليط الضوء على هذا الموضوع في المملكة. ومن بين هؤلاء أشقاء الناشطة المسجونة لجين الهذلول المضربة عن الطعام.

لكن مسؤولين غربيين أشاروا إلى أن مسألة حقوق الإنسان لن تُناقش في القمة التي عادة ما تركّز على التحدّيات العالمية، مضيفين أنهم يفضّلون بدلاً من ذلك الحوارات الثنائية لإثارة القضية مع الحكومة السعودية.

إ.ع/خ.س (أ ف ب)