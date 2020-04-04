 كورونا واللاجئون ـ الفيروس يقرر السياسة ويُوقف ابتزاز أردوغان | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

كورونا واللاجئون ـ الفيروس يقرر السياسة ويُوقف ابتزاز أردوغان

فيروس كورونا يتحكم حاليا في سياسة اللاجئين في اليونان. وفي الوقت الذي أُجبر فيه اردوغان على وقف محاولة الابتزاز على الحدود، تستغل أثينا الفيروس لفرض سياسة لجوئها الذاتية.

اليونان، مجمع موريا لإيواء اللاجئين، اعضاء فريق Team Humanityy)

حسب تقارير إعلامية ينطلق منها أيضا جهاز المخابرات الألمانية من أن أنقرة هي التي أدارت عملية تحشيد طالبي اللجوء على الحدود مع اليونان عمداً.

"يسود الهدوءالآن و"المهاجرون غير الشرعيين"عادوا أدراجهم"، يقول سترافروس تساماليديس، الشخصية القائدة في القرية في كاستانيس. هذه القرية الصغيرة على الحدود اليونانية التركية كانت في صلب اهتمام الرأي العام العالمي إلى حين تفشي كورونا. وبعدما فتحت تركيا في نهاية شباط/ فبراير الحدود في اتجاه اليونان، تزاحم آلاف اللاجئين طوال أسابيع خلف السياج الحدودي على أمل العبور إلى أوروبا. والآن عاد الهدوء في البقعة الخالية بين أوروبا وتركيا. "أحرقوا الخيم"، يذكر تساماليديس الذي تساءل:" لماذا أبعدوا مرة واحدة المهاجرين، هذا لا نعرفه. إما بسبب كورونا أو أن اردوغان أُصيب بالتعب وأراد تغيير الموقف".

جهاز المخابرات الألمانية يتحدث عن عملية مفبركة

كاستانيس قرية هادئة. والسياح الأتراك يأتون يوميا عبر الحدود للأكل أو شرب الكحول الذي بات مكلفا تحت نظام اردوغان. ويرى تسماليديس العلاقات بين البلدين في أزمة خانقة: "سيكون من الصعب بعد هذه الخلافات الشديدة العودة إلى حياة يومية معتادة. لكن بالطبع أصدقاءنا على الجانب الآخر يظلون أصدقاءنا. ليس لدينا مشاكل مع الناس".

مخيم موريا: الناس يخشون حاليا تفشي فيروس كورونا

مخيم موريا: الناس يخشون حاليا تفشي فيروس كورونا

على ما يبدو كانت الشكوك على الجانب اليوناني تحوم حقيقة حول التدفق المفاجئ للاجئين على الحدود اليونانية. وحسب تقارير إعلامية، ينطلق منها أيضا جهاز المخابرات الألمانية من أن أنقرة هي التي أدارت العملية عن قصد. وعلى متن الحافلات التي نُقل بها الآن اللاجئون تم إحضارهم بها إلى أدرنة في الجانب التركي من الحدود. وفي اتجاه الشمال على الجانب البلغاري لا يمكن رؤية شيء. فاردوغان يستهدف اليونان وكان يأمل في أن تهيج المشاعر الوطنية اليونانية ويطرأ تصعيد على الوضع الحرج في الجزر.

مختارات

ومخططه يرمي إلى ابتزاز أوروبا عندما يتهم الكتلة الأوروبية بالفشل في سياسة اللجوء. وهدفه هو فرض تدخل حلف الناتو لإقحام الحلف في الحرب في سوريا. وحصلت توترات بين الجيشين التركي واليوناني. لكن كورونا بعثر الأوراق والصحافة العالمية انسحبت ووجب على الرئيس التركي الان الاعتراف بالهزيمة. فالفيروس جاء بالحل على الحدود التركية اليونانية على الأقل في الوقت الحاضر.

لا انفراج في الجزر

في تركيا يوجد رسميا نحو 4 ملايين لاجئ، ومن الناحية غير الرسمية أكثر. وفي اليونان يوجد حسب تصريحات الحكومة حاليا نحو 100.000 طالب لجوء، 41.000 منهم في جزر ليسبوس وساموس وكيوس وليروس وكوس. وواحدة منهم هي سمية البالغة من العمر 20 عاما من أفغانستان التي تعيش في مخيم موريا في سكن مقاوم لتقلبات الطقس. والقليلون لهم هذا الرخاء الحزين. وحول المخيم تكونت مدينة خيم مأساوية وسط مابات يُسمى بالأدغال. وهنا يعيش الجزء الأكبر من نحو 21.000 لاجئ في ليسبوس في خيم وأكواخ من الكرتون:" الطقس بارد جدا هذه اللحظة. الحياة قاسية، وهطل مطر كثير"، تصف سمية الوضع. وحاليا يخشى الكثيرون الفيروس:" قلما نتوفر على ماء واللاجئون هنا لا يعرفون ماذا يحصل. هل يتعرض شخص للعدوى بالفيروس؟ أنا قلقة". لكن سمية تريد تقديم المساعدة وتدعم كمتطوعة منظمة الإغاثة الدنماركية Team Humanity وهي توزع الأكل والملابس. وحالياً يدور الحديث  هنا أيضا عن كورونا. ومن إنتاج محلي يتم خياطة كمامات وتوزيعها في المخيم.

الكثير من المتطوعين يدعمون منظمة الإغاثة الدنماركية Team Humanity

الكثير من المتطوعين يدعمون منظمة الإغاثة الدنماركية Team Humanity

كلمات أكثر من إجراءات

وقبل أسبوعين أصدرت أثينا قائمة من 12 نقطة للسلوك في التعامل مع كورونا داخل مؤسسات اللاجئين حيث وجب تعليق الزيارات أو الأنشطة. والسكان مدعوون فقط في حال الضرورة إلى الحركة داخل المخيمات. وشراء الحاجيات اليومية لا يسمح القيام به إلا من طرف عضو من العائلة يتم نقله على متن حافلات الشرطة إلى المتاجر. وانطلاقا من السابعة مساء يسود حظر التجول. كما أن التعليمات الجديدة تمنع على طالبي اللجوء استخدام منافذ المصارف الآلية الموجودة في القرى المحيطة.

والنقطة خمسة في تلك القائمة من التعليمات تدعو الناس إلى الالتزام بقوانين النظافة. وأحد الأطباء اليونانيين من منظمة "أطباء بلا حدود" يتساءل كيف يمكن تحقيق ذلك. "كل شيء ممتلئ عن آخره. إنها ظروف مثالية لانتشار كوفيد 19. ومنذ شهور لا يتم نقل الأزبال. و1300 شخص يقتسمون حنفية ماء واحدة. والكثيرون ليس لهم منفد للماء والكهرباء أو المراحيض".

حسابات سياسية على كاهل اللاجئين؟

والحكومة تلتزم الصمت. وحتى بعد أسئلة متتالية من DW  حول كيفية تنفيذ الإجراءات في المخيم وهل توجد مخططات إجلاء ملموسة وهل تحصل تجارب؟ تم فقط إرسال قائمة التعليمات التي وجب اتباعها في التعامل مع كورونا.

ويعتبر الطبيب اليوناني من أطباء بلا حدود أنّ إجراءات كورونا الصادرة عن الحكومة نفاق، حيث أنها صادرة بالأساس لحماية السكان المحليين وتهمش طالبي اللجوء في المخيمات التي تبقى بدون حماية. وفي جزيرة ليسبوس كلها يوجد خمسة أسرة للعناية المركزة وفي ساموس اثنان فقط. وثلاثة أطباء من وزارة الصحة وجب عليهم في مخيم موريا الاعتناء بـ 20.000 شخص وليس لديهم أدوية أو تجهيزات طبية. ويعتقد الطبيب اليوناني أن الحكومة اليونانية تستغل الفيروس لتنفيذ أجندتها السياسية:"

كمامات مصنوعة يدويا لسكان المخيمات في اليونان

كمامات مصنوعة يدويا لسكان المخيمات في اليونان

 فإذا قالوا حان الوقت الآن للتحلي بالحذر وأنه من الأمان وضع اللاجئين في مراكز مغلقة، فإنهم يحاولون ببساطة فرض هذا المخطط". فإلى هذا الحين قوبلت أثينا بسبب المراكز المغلقة بانتقادات قوية من منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي في بروكسيل وحتى السكان المحليين. وفي الوقت الذي تدوس فيه أنقرة على الفرامل بسبب الفيروس، يبدو أن أثينا تراهن فيما يخص اللاجئين على التصعيد. وإلى حد الآن لم يتم الكشف رسمياً عن حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين. وبالنسبة إلى الطبيب اليوناني يبقى أمر واحد مؤكدا هو أنه "في حال ظهور الفيروس في مخيمات اللاجئين، فإن الكارثة ستكون كبيرة".

روبيرت شفارتس/ م.أ.م

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


مختارات

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

آلاف اللاجئين يتزاحمون على الحدود اليونانية-التركية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سماح بلاده للمهاجرين بالعبور تجاه أوروبا. مأساة اللاجئين على أبواب أوروبا، في صور. (03.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Griechenland | Flüchtlingslager Moria | NGO Team Humanity

مفوضة الهجرة الأوروبية لـ DW: هذه الفئة من اللاجئين لها أولوية 04.04.2020

قبل أن ينتشر وباء كورونا في مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية، يجب التحرك لإجلاء الأشخاص المرضى والأكثر ضعفا من المخيمات. هذا ما أعلنته المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون في مقابلة مع DW.

Coronavirus Südafrika Township Khayelitsha bei Kapstadt Ausgangssperre

مخاوف من خطر كورونا المستجد على اللاجئين وتوطنه في أفريقيا 03.04.2020

صحيح أن وباء كورونا يضرب أوروبا والقارة الأمريكية بشكل حاد، حيث ارتفعت الوفيات مجدداً، إلا أن المخاوف تسير باتجاه أفريقيا بسبب نقص الاستعداد هناك. وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن "الأسوأ لم يأت بعد".

Symbolbild - Abschiebung

ألمانيا: إيقاف الترحيل بسبب كورونا هل يعني تعليق اتفاقية دبلن؟ 28.03.2020

يبدو أن أزمة كورونا طالت نظام اللجوء في ألمانيا. فجميع عمليات الترحيل إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لاتفاقية دبلن، تم إيقافها على الفور حتى إشعار آخر. سياسيون ألمان يطالبون بوقف الترحيل حتى إلى دول المهاجرين الأصلية!

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  