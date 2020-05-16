كورونا.. هذا ما اتفقت عليه ميركل مع الولايات من إجراءات جديدة!

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر) إن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على فرض إجراءات للعزل العام مجدداً، بدءاً من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر للحد من انتشار فيروس كورونا، وأضافت ميركل للصحفيين: "هذه إجراءات صارمة" مضيفة أن السلطات ستراجع القيود خلال أسبوعين إذا تطلب الأمر.
وحذرت ميركل، عقب محادثات مع رؤساء حكومات الولايات للاتفاق على إجراءات للعزل العام جزئياً، إن وضع فيروس كورونا "خطير للغاية" وإن سرعة انتشاره عالية جداً. وتابعت المستشارة: "علينا أن نتحرك فوراً لتفادي حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد".
إغلاق المطاعموحظر الفعاليات الترفيهية
واتفقت ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء على غلق المطاعم اعتباراً من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى نهاية الشهر، وذلك وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مشاركة في المشاورات، وسيتم استثناء توصيل الطلبات إلى المنازل كما سيتم الإبقاء على الكانتينات (المقاصف) مفتوحة.
كما اتفقت الحكومة الاتحادية مع الولايات على حظر الفعاليات التي تخدم الترفيه وأوقات الفراغ على نطاق واسع في الشهر المقبل. ومن المنتظر إغلاق المسارح ودور الأوبرا وقاعات الحفلات الموسيقية
أيضاً اعتباراً من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى نهاية الشهر. كما علمت (د.ب.أ) أن هذه القاعدة ستسري على رياضات أوقات الفراغ ورياضات الهواة باستثناء الرياضات الفردية.
التجمعات: عشرة أشخاص كحد أقصى
كما تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات السيطرة على أعداد الإصابات المتزايدة بشكل كبيرة بفيروس كورونا المستجد عبر تقليص عدد المشاركين في التجمعات في الأماكن العامة بعشرة أشخاص بحد أقصى سواء من منزل واحد أو منزلين على الأكثر.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مشاركة في المشاورات بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات أنه من المنتظر أن يسري هذا الإجراء بشكل ملزم وستتولى السلطات الإدارية فرض عقوبات في حال ارتكاب مخالفات بحق هذه القاعدة.
مباريات بدون جمهور
وأعلنت المستشارة الالمانية إقامة فعاليات رياضة المحترفين بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بدون جمهور، وهو ما يسري أيضاً على مباريات الدوري، كما أعلنت عن حظر فعاليات رياضة الهواة والترفيهية.
المدارس والحضانات تبقى مفتوحة
لكن الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات قررت الإبقاء على فتح المدارس والحضانات في الشهر المقبل، وذلك على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
الفنادق تبقى مفتوحة
كما اتفقت ميركل مع رؤساء حكومات الولايات مبدئياً على عدم حظر عروض الإقامة السياحية في داخل البلاد في الشهر المقبل.
محلات تجارة الجملة والتجزئة تبقى مفتوحة
واتفقت ميركل مع رؤساء حكومات الولايات على الإبقاء على فتح محلات تجارة الجملة والتجزئة في الشهر المقبل. وبحسب المعلومات، لن يتم السماح بتواجد أكثر من زبون داخل كل عشرة أمتار مربعة في هذه المحلات، بينما كان مشروع القرار ينص بالأساس على تخصيص 25 متراً مربعاً لكل زبون.
مساعدات للشركات المتضررة
اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية مع الولايات على صرف مساعدات طوارئ للشركات المتضررة من الإغلاقات المؤقتة التي تم إقرارها من أجل الحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي ترتفع على نحو كبير في الوقت الراهن .
حث الشركات على إتاحة العمل من المنزل
وحثت الحكومة الاتحادية والولايات الشركات بشكل ملح على إتاحة العمل لعامليها من المنزل في هذه الفترة طالما أمكن ذلك في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ ، رويترز)
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
خيام خاوية
للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
منع استهلاك الكحول
تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
ضحية وباء آخر
يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
تسابق الزوار
وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان الجمال والأزياء
مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أزياء ورقصات شعبية
مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
السعادة مع البيرة
شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
البيرة المجانية
التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
فريق بايرن في المهرجان
لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان البيرة
من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
الاستمتاع بالألعاب
فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أكبر مهرجان شعبي
يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.