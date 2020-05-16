كورونا.. هذا ما اتفقت عليه ميركل مع الولايات من إجراءات جديدة!

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر) إن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على فرض إجراءات للعزل العام مجدداً، بدءاً من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر للحد من انتشار فيروس كورونا، وأضافت ميركل للصحفيين: "هذه إجراءات صارمة" مضيفة أن السلطات ستراجع القيود خلال أسبوعين إذا تطلب الأمر.



وحذرت ميركل، عقب محادثات مع رؤساء حكومات الولايات للاتفاق على إجراءات للعزل العام جزئياً، إن وضع فيروس كورونا "خطير للغاية" وإن سرعة انتشاره عالية جداً. وتابعت المستشارة: "علينا أن نتحرك فوراً لتفادي حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد".



إغلاق المطاعموحظر الفعاليات الترفيهية

واتفقت ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء على غلق المطاعم اعتباراً من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى نهاية الشهر، وذلك وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مشاركة في المشاورات، وسيتم استثناء توصيل الطلبات إلى المنازل كما سيتم الإبقاء على الكانتينات (المقاصف) مفتوحة.

كما اتفقت الحكومة الاتحادية مع الولايات على حظر الفعاليات التي تخدم الترفيه وأوقات الفراغ على نطاق واسع في الشهر المقبل. ومن المنتظر إغلاق المسارح ودور الأوبرا وقاعات الحفلات الموسيقية

أيضاً اعتباراً من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى نهاية الشهر. كما علمت (د.ب.أ) أن هذه القاعدة ستسري على رياضات أوقات الفراغ ورياضات الهواة باستثناء الرياضات الفردية.

التجمعات: عشرة أشخاص كحد أقصى

كما تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات السيطرة على أعداد الإصابات المتزايدة بشكل كبيرة بفيروس كورونا المستجد عبر تقليص عدد المشاركين في التجمعات في الأماكن العامة بعشرة أشخاص بحد أقصى سواء من منزل واحد أو منزلين على الأكثر.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مشاركة في المشاورات بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات أنه من المنتظر أن يسري هذا الإجراء بشكل ملزم وستتولى السلطات الإدارية فرض عقوبات في حال ارتكاب مخالفات بحق هذه القاعدة.



مباريات بدون جمهور

وأعلنت المستشارة الالمانية إقامة فعاليات رياضة المحترفين بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بدون جمهور، وهو ما يسري أيضاً على مباريات الدوري، كما أعلنت عن حظر فعاليات رياضة الهواة والترفيهية.

مشاهدة الفيديو 02:12 شارك إجراءات أكثر صرامة في ألمانيا للحد من تفشي كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3jzjO ألمانيا: حصيلة قياسية غير مسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا



المدارس والحضانات تبقى مفتوحة

لكن الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات قررت الإبقاء على فتح المدارس والحضانات في الشهر المقبل، وذلك على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

الفنادق تبقى مفتوحة

كما اتفقت ميركل مع رؤساء حكومات الولايات مبدئياً على عدم حظر عروض الإقامة السياحية في داخل البلاد في الشهر المقبل.

محلات تجارة الجملة والتجزئة تبقى مفتوحة

واتفقت ميركل مع رؤساء حكومات الولايات على الإبقاء على فتح محلات تجارة الجملة والتجزئة في الشهر المقبل. وبحسب المعلومات، لن يتم السماح بتواجد أكثر من زبون داخل كل عشرة أمتار مربعة في هذه المحلات، بينما كان مشروع القرار ينص بالأساس على تخصيص 25 متراً مربعاً لكل زبون.

مساعدات للشركات المتضررة

اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية مع الولايات على صرف مساعدات طوارئ للشركات المتضررة من الإغلاقات المؤقتة التي تم إقرارها من أجل الحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي ترتفع على نحو كبير في الوقت الراهن .

حث الشركات على إتاحة العمل من المنزل

وحثت الحكومة الاتحادية والولايات الشركات بشكل ملح على إتاحة العمل لعامليها من المنزل في هذه الفترة طالما أمكن ذلك في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.



م.ع.ح/خ.س (د ب أ ، رويترز)