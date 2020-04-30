كورونا: ميركل تعلن عن بعض التسهيلات وترجئ البت حتى 6 مايو

كما كان متوقعا فقد تم تأجيل البت بشكل حاسم في إجراءات كورونا خلال الاجتماع الذي عقدته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الـ 16، عبر دائرة الفيديو اليوم الخميس (30 نيسان/ أبريل 2020) إلى السادس من شهر مايو/ أيار المقبل.

لكن في المقابل بدا واضحا من المؤتمر الصحفي الذي عقدته المستشارة ميركل مع رئيس حكومة ولاية بافاريا وعمدة مدينة هامبورغ بعد الاجتماع، أن ألمانيا تتجه نحو المزيد من تخفيف بعض القيود المفروضة منذ منتصف آذار/مارس الماضي للحد من انتشار جائحة كورونا، على أن تحدد حكومات الولايات آليات التنفيذ حسب ظروف كل ولاية.

كما دعت المستشارة ميركل المواطنين الألمان إلى مواصلة العمل بطاقة كاملة لتجنب حدوث أي انتكاسة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد النجاح الذي حققته البلاد في مكافحة الفيروس. وقالت إن على الجميع أن يبقوا منظمين وأن يحافظوا على المسافات الآمنة وأن يتبعوا إجراءات السلامة الصحية.

وأضافت ميركل أنه طالما لا يوجد لقاح أو دواء ضد الفيروس حتى الآن، فإن الحد من الجائحة يظل هو الهدف والاستراتيجية، ويجب العمل على أن يظل النظام الصحي الألماني قادرا على معالجة المصابين بالعدوى. وأعربت عن شكرها لكل من ساهم في النجاحات التي تحققت والتي شارك

فيها المواطنون، وكذلك لجميع من فكروا في كيفية إعادة تشغيل النشاط الاقتصادي.

بيد أن ميركل شددت على أن مسألة السماح بالسفر داخل أوروبا، مع تراجع أزمة كورونا، "ليست مطروحة حاليا على الأجندة"، لكنها في المقابل تحدثت عن خطة للفتح التدريجي للمدارس ورياض الأطفال.

ومن بين التسهيلات التي تم الحديث عنها السماح بإقامة الصلوات الجماعية والقداديس مرة أخرى وذلك بعد حظرها بسبب أزمة كورونا. كما تنوي الحكومة الألمانية إعادة فتح الملاعب المغلقة منذ أسابيع، مع ضرورة أن يلتزم الآباء بمراعاة تجنب أية مرافق مزدحمة والالتزام بقواعد النظافة والرعاية الصحية الأساسية، بحسب مسودة القرار.

أما بالنسبة للفعاليات الكبيرة فتعتزم الحكومة الألمانية التمسك مبدئيا بحظر الفعاليات الكبيرة والذي تم إقراره في إطار مكافحة جائحة كورونا. وتشمل هذه الفعاليات، الاحتفالات الشعبية والرياضية والحفلات الموسيقية وغيرها. ومن المقرر أن يستمر الحظر على هذا الحال حتى 31 آب/أغسطس المقبل.



أ.ح/ع.ش (د ب أ، رويترز)

