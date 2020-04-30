كورونا: ميركل تعلن عن بعض التسهيلات وترجئ البت حتى 6 مايو

كما كان متوقعا فقد تم تأجيل البت بشكل حاسم في إجراءات كورونا خلال الاجتماع الذي عقدته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الـ 16، عبر دائرة الفيديو اليوم الخميس (30 نيسان/ أبريل 2020) إلى السادس من شهر مايو/ أيار المقبل.
لكن في المقابل بدا واضحا من المؤتمر الصحفي الذي عقدته المستشارة ميركل مع رئيس حكومة ولاية بافاريا وعمدة مدينة هامبورغ بعد الاجتماع، أن ألمانيا تتجه نحو المزيد من تخفيف بعض القيود المفروضة منذ منتصف آذار/مارس الماضي للحد من انتشار جائحة كورونا، على أن تحدد حكومات الولايات آليات التنفيذ حسب ظروف كل ولاية.
كما دعت المستشارة ميركل المواطنين الألمان إلى مواصلة العمل بطاقة كاملة لتجنب حدوث أي انتكاسة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد النجاح الذي حققته البلاد في مكافحة الفيروس. وقالت إن على الجميع أن يبقوا منظمين وأن يحافظوا على المسافات الآمنة وأن يتبعوا إجراءات السلامة الصحية.
وأضافت ميركل أنه طالما لا يوجد لقاح أو دواء ضد الفيروس حتى الآن، فإن الحد من الجائحة يظل هو الهدف والاستراتيجية، ويجب العمل على أن يظل النظام الصحي الألماني قادرا على معالجة المصابين بالعدوى. وأعربت عن شكرها لكل من ساهم في النجاحات التي تحققت والتي شارك
فيها المواطنون، وكذلك لجميع من فكروا في كيفية إعادة تشغيل النشاط الاقتصادي.
بيد أن ميركل شددت على أن مسألة السماح بالسفر داخل أوروبا، مع تراجع أزمة كورونا، "ليست مطروحة حاليا على الأجندة"، لكنها في المقابل تحدثت عن خطة للفتح التدريجي للمدارس ورياض الأطفال.
ومن بين التسهيلات التي تم الحديث عنها السماح بإقامة الصلوات الجماعية والقداديس مرة أخرى وذلك بعد حظرها بسبب أزمة كورونا. كما تنوي الحكومة الألمانية إعادة فتح الملاعب المغلقة منذ أسابيع، مع ضرورة أن يلتزم الآباء بمراعاة تجنب أية مرافق مزدحمة والالتزام بقواعد النظافة والرعاية الصحية الأساسية، بحسب مسودة القرار.
أما بالنسبة للفعاليات الكبيرة فتعتزم الحكومة الألمانية التمسك مبدئيا بحظر الفعاليات الكبيرة والذي تم إقراره في إطار مكافحة جائحة كورونا. وتشمل هذه الفعاليات، الاحتفالات الشعبية والرياضية والحفلات الموسيقية وغيرها. ومن المقرر أن يستمر الحظر على هذا الحال حتى 31 آب/أغسطس المقبل.
أ.ح/ع.ش (د ب أ، رويترز)
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
تدهور في الأرباح
أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات تراجعاً بنسبة 78 بالمئة في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري ليقتصر ربحها على 617 مليون يورو فقط. وصرح المدير المالي للشركة هارالد فيلهلم أن دايملر تعطي الأولوية الآن لتوفير السيولة النقدية. كما قامت دايملر بشطب جميع توقعاتها للعام الجاري، حيث أنه صار من الصعب التكهن بالطلب العالمي بسبب أزمة كورونا.تدهور في الأرباح
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
انخفاض في المبيعات
شهدت مبيعات دايملر للشاحنات على وجه الخصوص تراجعاً في نسبة المبيعات بلغ في الربع الأول من هذا العام 20 بالمئة. خلال المدة الزمنية نفسها تراجعت مبيعات شركة مرسيدس بنز التابعة لمجموعة دايملر في كافة أنحاء العالم بنسبة 15 بالمئة. هذا ولم تغلق مصانع ومعارض السيارات بشكل كامل إلا في شهر مارس/آذار
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
توقف ثم عمل جزئي
منذ أيام قليلة وبعد توقف دام أربعة أسابيع، استأنفت دايملر العمل في أجزاء كبيرة من مصانعها. ومنذ 6 أبريل/نيسان قلصت دايملر ساعات العمل، والذي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر نيسان/أبريل الجاري. يمس هذا القرار حوالي 80 بالمئة من 170 ألف عامل لدى الشركة في ألمانيا، ولكن بدرجات متفاوتة.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
البشائر الأولى
بدأت الأوضاع تتحسن تدريجياً في سوق السيارات بالصين (في الصورة عمال بمصنع سيارات دونجفنج هوندا أثناء الاستراحة). وكانت المبيعات هناك شهدت تراجعاً بنسبة 48 بالمئة في شهر مارس/آذار بعد أن كانت وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة في شهر فبراير/شباط. تعمل حالياً جميع معامل دايملر في الصين بشكل كامل.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
الإقلاع من جديد
يعود العمل أيضاً تدريجياً في مصانع فولكسفاغن، وعلى ما يبدو كانت البداية بمدينة تسفيكاو بولاية ساكسونيا. فبعد توقف دام أكثر من خمسة أسابيع بسبب أزمة كورونا بدأت خطوط الإنتاج بالعمل من جديد. وتم البدء في هذا المصنع بتصنيع السيارة الكهربائية نموذج ID3 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي السيارة التي تعول عليها فولكسفاغن كثيرا في المستقبل. كما بدأ العمل في مصنع المحركات في مدينة كيمنتس بنفس الولاية.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
معايير نظافة صارمة
تتخذ شركة فولكسفاغن من مدينة فولفسبورغ بولاية ساكسونيا السفلى مقراً رئيسياً لها، ويبدأ العمل هناك مرة أخرى في 27 أبريل/نيسان. وينطبق ذلك أيضاً على مصانع فولكسفاغن في مدينتي إيمدن وهانوفر بنفس الولاية. وسوف تقوم فولكسفاغن بتطبيق معايير نظافة صارمة وفواصل زمنية أقصر بين عمليات التنظيف. كما سيتعين على العاملين ارتداء الكمامات الواقية في الأقسام التي سيصعب فيها الحفاظ على مسافة متر ونصف بين العمال.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
تبخر السيولة
لم تسلم رينو الفرنسية هي الأخرى من تبعات أزمة كورونا، حيث سجلت تراجعاً في المبيعات بلغ أكثر من الربع خلال الثلاث الشهور الأولى من العام الجاري، في حين انخفضت العائدات بنسبة 20 بالمئة تقريباً. وأعلنت الشركة الفرنسية أن احتياطي النقد السائل لديها انخفض بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 10،3 مليار يورو.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
مفاوضات مع النقابات
لم يختلف الأمر لدى شركة PSA الفرنسية المنافسة والمنتجة لسيارات بيجو وسيتروين. فقد انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 29 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 627 ألف مركبة. وستبدأ PSA هي الأخرى استئناف العمل بمصانعها الأوروبية بعد أن تتوصل لاتفاق على جدول مواعيد وإجراءات الحماية الصحية مع ممثلي العاملين لديها.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
في عين العاصفة
أما في إيطاليا، وهي مركز الوباء في أوروبا، سيسمح للمصانع باستئناف العمل بدءاً من 4 مايو/أيار. وينطبق ذلك على مصانع فيات كرايسلر أيضاً، والتي أصيبت بأضرار جسيمة جراء أزمة كورونا بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 76 بالمئة في شهر مارس/آذار. وتظهر فداحة تلك الخسارة عند مقارنة ذلك الرقم بنسبة تراجع جميع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنفس الشهر والتي بلغت 55 بالمئة. ترجمة سلمى حامد