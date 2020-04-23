كورونا.. ميركل تعلن تمديد الإغلاق الجزئي حتى العاشر من يناير

بعد خمس ساعات من المشاورات عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأربعاء (الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2020) عن تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلادحتى العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل، وقالت ميركل إن "الوضع سيبقى مبدئيا كما هو الآن".





وتريد المجموعة الاجتماع مرة أخرى في الرابع من يناير/ كانون الثاني لمناقشة كيفية المضي قدما في هذا الأمر.

وكان الإغلاق الجزئي، الذي كان ساري المفعول منذ نوفمبر/ تشرين الثاني قد تم تمديده الأسبوع الماضي حتى الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكدت المستشارة الألمانية أن الهدف من هذه التدابير مازال هو خفض معدل الإصابة لمدة 7 أيام إلى أقل من 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون أسبوع. وقالت "في المتوسط نحن بعيدون جدا عن ذلك". مضيفة أنه حاليا "نبكي كل يوم وفاة عدد كبير جدا من الضحايا".

وضع "غير مقبول"

من جانبه قال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر: "لا يمكننا قبول مثل هذا الوضع". وأضاف " تمديد الإغلاق حتى 10 يناير ضروري وصحيح ". وتوقع زودر احتمال أنه ستكون هناك إجراءات أكثر صرامة، وقال اعتمادا على تطور الوباء، سيتوجب النظر في "التعامل بشكل قوي وفي منتهى الوضوح والتناسق في بعض الأماكن.

وتشمل إجراءات مكافحة كورونا قيودا صارمة على الاتصال وإغلاق المطاعم والمرافق الرياضية والثقافية وتقييد السفر.

استعدادات على قدم وساق لتوزيع اللقاح

وتريد الولايات الألمانية أيضا الاستعداد لبداية مبكرة للتطعيم ضد كورونا. وقالت ميركل إن الموافقات الأولى للقاحات في الاتحاد الأوروبي قد تأتي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، ولذلك من المهم أن تكون الاستعدادات متطورة.

وتُبذَل جهود كبيرة في الولايات الاتحادية لإنشاء مراكز تطعيم إقليمية مخطط لها. بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تصدر لجنة التطعيم الدائمة "تحديدا دقيقا" للاشتراطات الخاصة بتسلسل التطعيمات. وأوضحت ميركل أنه بناء على هذا الأساس، ستصدر وزارة الصحة الاتحادية مرسوما بهذا الشأن.

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لأول مرة نحو 500 في يوم

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات الصادرة اليوم الأربعاء، فإن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 487 حالة وفاة بكورونا في غضون 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية لوفيات كوفيد19- منذ بدء الجائحة. بيد أن موقع قناة NTV الألمانية ذكر أن عدد حالات الوفاة في ألمانيا جراء فيروس كورونا ارتفع غلى 512 حالة في يوم واحد.

كما تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، ورغم التراجع الطفيف الذي تم تسجيله مؤخرا فإن الإغلاق الجزئي لم يحقق التأثير المرجو منه حتى الآن.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا تخطت المليون إصابة. كم زاد عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى ما يزيد عن 17 ألفا فيما تعافى من مرض "كوفيد19- " الذي يسببه الفيروس نحو 770 ألف شخص.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)