كورونا.. ميركل تجدد التزامها بوعود التطعيم حتى نهاية الصيف

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على إمكانية توفير عرض تطعيم ضد كورونا لكل مواطن بحلول نهاية الصيف المقبل، وذلك على الرغم من الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى بدء حملة التطعيمات في ألمانيا.

وفي أعقاب محادثات قمة بشأن التطعيم (قمة التطعيم)، قالت ميركل مساء اليوم الاثنين (الأول من فبراير/شباط 2021) إن من الممكن الإبقاء على هذا التوقع في ظل التعهدات الراهنة بالتوريد التي قطعتها الشركات المصنعة.

وأوضحت ميركل أنه بحلول نهاية الربع الثالث، أي مع نهاية الصيف، سيتم توفير عرض تطعيم لكل بالغ يرغب في الحصول على اللقاح. وقالت إن هذا الأمر سيحدث حتى في حال اقتصرت إمكانية التطعيم على اللقاحات التي تم التصريح بها حتى الان وهي لقاح بيونتيك وفايزر وموديرنا واسترازينيكا دون الترخيص للقاحات أخرى.

وتابعت المستشارة الألمانية أنه حتى في هذه الحالة أيضا سيكون من الممكن تطعيم كل الـ73 مليون بالغ الموجودين في ألمانيا، مشيرة إلى أنه ليس من المقرر منح التطعيمات للأطفال. واختتمت ميركل تصريحاتها بالقول إنه في حال انضمام شركات أخرى في إنتاج اللقاحات، فإن المعروض منها سيتزايد.

وفي سياق متصل أوضحت المستشارة الألمانية أن التأخر في تسليم اللقاحات ضد فيروس كورونا للاتحاد الأوروبي "أبطأ" من أي مكان آخر، لأن الأوروبيين يرفضون إصدار تصاريح طارئة كما فعل البريطانيون.

وأضافت ميركل، فيما يواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات كبيرة بسبب التأخير في حملة التطعيم التي بدأت بعد عيد الميلاد مباشرة "صحيح أن عمليات التسليم كانت أبطأ في بعض مراحلها لكن هناك أيضا أسبابًا وجيهة وراء بطئها". وأكدت في الوقت نفسه أن المفاوضات مع شركات الأدوية كانت طويلة وشاقة.

المستشارة أنغيلا ميركل وعمدة برلين ميشائيل مولر أثناء مشاركتهما في قمة "التطعيم" عبر تقنية الفيديو.

توافر اللقاح بالعيادات مرهون بزيادة الكمية

وكانت وزارة الصحة الألمانية قد أكدت أن توافر تطعيمات كورونا في العيادات الطبية العادية لن يحدث قبل زيادة توريدات اللقاحات. وجاء ذلك في ورقة معلومات لوزارة الصحة أعدتها لـ"قمة التطعيم" التي عقدتها المستشارة ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم.

ونصت الورقة على أن " الجزء الأهم من التطعيمات" سينتقل إلى العيادات الطبية بمجرد أن يسمح توافر اللقاحات بهذا. ووفقا لأطباء التأمين الصحي، فإن من الممكن لنحو 50 ألف عيادة أن تعطي أكثر من خمسة ملايين جرعة تطعيم كل أسبوع، وذكرت الورقة أن هذا التغيير لن يكون منطقيا إلا إذا توافرت لقاحات مناسبة للنقل والتخزين في العيادات بمقدار لا يقل عن ثلاثة ملايين جرعة أسبوعيا.

يذكر أن اللقاحات يتم إعطاؤها في الوقت الراهن في مراكز التطعيم المحلية التابعة للولايات نظرا لكلفة تبريد لقاح بيونتيك وفايزر.

وذكرت الورقة أن السعة التخزينية لمراكز التطعيم تبلغ حاليا أكثر من 200 ألف جرعة يوميا في أوقات العمل العادية، ومن الممكن أن تكون هناك توسيع لنطاق هذه السعة عند الحاجة.

هـ.د/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)