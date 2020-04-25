 كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من إصدار ″وثائق مناعة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.04.2020

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أخبار

كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من إصدار "وثائق مناعة"

بددت منظمة الصحة العالمية آمال الذين كانوا يراهنون على مناعة محتملة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا؛ إذ أبدت تحفظات على فكرة إصدار "جوازات مرور مناعية"، معتبرة أنها يمكن أن تشجع الانتشار المستمر للمرض.

صورة رمزية

منظمة الصحة العالمية تحذر من إصدار وثائق مناعة للأشخاص الذين تعافوا من كورونا.

 فيما تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت (25 نيسان/أبريل 2020)في كل أنحاء العالم 200 ألف شخص، أبدت منظمة الصحة العالمية تحفظات على فكرة إصدار "جوازات مرور مناعية" عرضتها بعض الدول لمواكبة رفع إجراءات العزل، معتبرة أنها يمكن أن تشجع الانتشار المستمر للمرض.

مختارات

وبددت منظمة الصحة العالمية السبت آمال الذين كانوا يراهنون على مناعة محتملة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا، فيما تضع بعض الدول برامج لإجراء فحوصات الأجسام المضادة بهدف البدء برفع اجراءات العزل.

وحذرت المنظمة من أنه "ليس هناك حالياً أي إثبات على أن الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة باتت لديهم مناعة تقيهم من الإصابة به مرة ثانية". وقالت إنه "حتى 24 نيسان/أبريل2020، لم تقم أي دراسة بتقييم ما إذا كان وجود أجسام مضادة لفيروس سارس-كوف-2 يمنح مناعة ضد العدوى لاحقاً بهذا الفيروس لدى البشر".

وقد طرحت بعض الحكومات فكرة إصدار وثائق تثبت حصانة بعض الأفراد على أساس اختبارات مصلية تكشف عن وجود أجسام مضادة في الدم، وذلك للسماح لها بإنهاء العزل وبعودة هؤلاء إلى العمل واستئناف النشاط الاقتصادي.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من "التراخي" في الإجراءات لأن التهديد بموجة ثانية للوباء لا يزال قائماً. لكن التغلب على هذا الوباء الذي أرغم نصف سكان العالم على الانزواء في منازلهم وأغرق الاقتصاد في ركود لا سابق له، يتطلب وفق الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بذل "أكبر جهد" عرفه التاريخ في مجال الصحة العامة.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    رحلة جماعية للماعز البري

    يتميز الماعز الكشميري البري عادة بالخجل، لكن في ظل غياب البشر تجرأ هذا القطيع ببلدة لاندودنو الساحلية في ويلز على التجول بدون خوف في كل مكان. كان محرر الفيديو أندرو ستوارت نشر مقطعاً للماعز على موقع تويتر، وهو ما وضعها في مصاف المشاهير على منصة التواصل الاجتماعي المحبوبة. وقال ستوارت تعليقاً على المشهد: "لا يوجد أحد هنا يخيفها (قطيع الماعز)، فهي في قمة الاسترخاء وتأكل كل ما تجده أمامها."

  • Japan Hirsche versammeln sich vor einem Souvenirladen in nara (picture-alliance/AP Photo/J. C. Hong)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    أين الحلوى؟

    كانت هذه الغزلان اللطيفة في مدينة نارا اليابانية تعد قديماً "رسلاً للآلهة"، وهي الآن عامل جذب سياحي قوي للمدينة، ويصل عددها للآلاف. كان لدى الغزلان حرية التجول في الحديقة المركزية لنارا حتى قبل ظهور كورونا، حيث يسمح للسائحين إطعامها كعك خالي من السكر. أما في ظل غياب السياح، انطلقت بعض الغزلان الفضولية للبحث عن الكعك في متاجر ومطاعم المدينة.

  • Thailand Ausbruch der Coronavirus - Affen (Reuters/S. Z. Tun)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    ثورة القرود

    ليست جميع القرود في مدينة لوببوري بتايلاند هادئة مثل التي نراها في هذه الصورة. فالقرود هناك تحصل على طعامها غالباً من الزوار. وأدى انخفاض أعداد السياح بتايلاند إلى نقص في الطعام المُقدم للقرود، مما دفع الحيوانات الجائعة إلى اجتياح شوارع المدينة، بل واندلعت معارك بين مجموعات قرود متصارعة على الطعام أمام أبواب المعابد التاريخية.

  • Chile Ein Puma wurde gefangen (AFP/A. Pina)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    غابة في المدينة؟

    تسلل هذا الأسد الجبلي (Puma) ذو العام الواحد الى العاصمة التشيلية سانتياغو الخالية بحذر، وتبعه بعدها أسدان آخران. تعيش هذه الأسود عادة في جبال الإنديز القريبة، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت رحلاتها إلى العاصمة التي يسكنها 6 مليون نسمة والذين يلتزمون حالياً يإجراءت حظر التجول.

  • Indien Streunende Hunde versammeln sich vor dem verlassenen internationalen Flughafen Netaji Subhash Chandra Bose (AFP/D. Sarkar)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    نزهة في المطار

    تبدو السعادة الغامرة على وجه هذا الكلب في مدينة كلكتا شرق الهند، حيث أدى توقف معظم الرحلات في البلاد إلى تجول مجموعات الكلاب الضالة، والتي تنتشر بكثرة في الهند، عند بوابة الوصول لمطار كلكتا دون إزعاج. يُذكر أنه تطبق حالياً إجراءات حظر التجول على جميع سكان البلاد البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة (17 بالمئة من سكان العالم).

  • Türkei Katzen auf den Straßen von Istanbul (picture-alliance/NurPhoto/E. Demirtas)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    مغامرات في الشوارع

    تنتشر القطط والكلاب الضالة في الشوارع بمدينة إسطنبول التركية أيضاً، فبجانب سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة يوجد نحو مئتي ألف حيوان ضال، وتقوم السلطات المحلية بتزويدها بالطعام والعناية الطبية. بحسب نشطاء حقوق الحيوان، تسببت الإشاعات المنتشرة عن نقل الحيوانات المنزلية لفيروس كورونا للإنسان في تخلص عدد كبير من الأشخاص من حيواناتهم الأليفة، مما زاد من أعدادهم في الشوارع بشكل ملحوظ.

  • Italien Ein Seevogel schwimmt über klarere Gewässer (AFP/A. Pattaro)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    استرخاء طيور البندقية

    تُعد مدينة البندقية في إيطاليا من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولكنها اليوم تشهد هدوءاً غير معهود. فبسبب إجراءات الإغلاق العام المفروضة في الدولة، خلت المدينة تقريباً من البشر، وظهرت الطيور البحرية مرة أخرى وهي تعوم بهدوء واسترخاء. وتسبب توقف حركة القوارب في القنوات المائية للمدينة في وضوح المياه مرة أخرى وظهور أعداد كبيرة من الأسماك في القاع.

  • Pinguin meets Beluga Wal Shedd Aquarium Chicago USA (Shedd Aquarium/Alicia Atkins)

    في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا

    زيارة عند الجيران

    أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية البؤرة الجديدة لجائحة كورونا، وهو ما تسبب في فرض حظر التجول تدريجياً في البلاد. وفي ظل غياب الزوار لحوض أسماك "شيد" المغلق حتى آخر إبريل/نيسان بمدينة شيكاغو، أراد هذا البطريق الفضولي القيام بمغامرة في المكان وزيارة جاره الحوت الأبيض لإلقاء التحية. نص: كريستيان مارتن كوبلر/ترجمة: س.ح


 

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