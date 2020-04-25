كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من إصدار "وثائق مناعة"

فيما تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت (25 نيسان/أبريل 2020)في كل أنحاء العالم 200 ألف شخص، أبدت منظمة الصحة العالمية تحفظات على فكرة إصدار "جوازات مرور مناعية" عرضتها بعض الدول لمواكبة رفع إجراءات العزل، معتبرة أنها يمكن أن تشجع الانتشار المستمر للمرض.

وبددت منظمة الصحة العالمية السبت آمال الذين كانوا يراهنون على مناعة محتملة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا، فيما تضع بعض الدول برامج لإجراء فحوصات الأجسام المضادة بهدف البدء برفع اجراءات العزل.

وحذرت المنظمة من أنه "ليس هناك حالياً أي إثبات على أن الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة باتت لديهم مناعة تقيهم من الإصابة به مرة ثانية". وقالت إنه "حتى 24 نيسان/أبريل2020، لم تقم أي دراسة بتقييم ما إذا كان وجود أجسام مضادة لفيروس سارس-كوف-2 يمنح مناعة ضد العدوى لاحقاً بهذا الفيروس لدى البشر".

وقد طرحت بعض الحكومات فكرة إصدار وثائق تثبت حصانة بعض الأفراد على أساس اختبارات مصلية تكشف عن وجود أجسام مضادة في الدم، وذلك للسماح لها بإنهاء العزل وبعودة هؤلاء إلى العمل واستئناف النشاط الاقتصادي.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من "التراخي" في الإجراءات لأن التهديد بموجة ثانية للوباء لا يزال قائماً. لكن التغلب على هذا الوباء الذي أرغم نصف سكان العالم على الانزواء في منازلهم وأغرق الاقتصاد في ركود لا سابق له، يتطلب وفق الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بذل "أكبر جهد" عرفه التاريخ في مجال الصحة العامة.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)