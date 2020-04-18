كورونا: مليون إصابة في أوروبا وعدد الوفيات في إسبانيا يتراجع

رغم إجراءات الحجر الصحي المتشددة في كثير من البلدان، فإن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا تجاوز على مستوى أوروبا 100.000 حالة وفاة. وكما يتضح من معطيات إحصاء رسمي لوكالة فرانس بريس اليوم الأحد (19 أبريل/نيسان 2020)، فإن ثلثي حالات الوفيات العالمية حتى الآن سجلت في أوروبا. وفي إسبانيا المتأثرة بوجه خاص تم تمديد حظر التجول مرة إضافية. وفي دور العجزة البريطانية توفي على ما يبدو الكثير من الناس خلافا للتوقعات المسجلة إلى حد الآن.

وحتى فيما يخص أعداد الإصابات بالفيروس تبقى أوروبا القارة المتأثرة أكثر بالوباء. فأكثر من 1.15 مليون شخص أصيبوا بالعدوى في أوروبا. والخبراء ينطلقون من عدد مجهول مرتفع، لأنه توجد في العديد من البلدان الأوروبية فقط طاقات محدودة لإجراء الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا.

في غضون ذلك سجلت إسبانيا 410 وفيات بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 565 وفاةً يوم أمس السبت، وذلك في أدنى حصيلة يومية منذ نحو شهر وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليوم . وقال مدير مركز الطوارئ الصحية فرناندو سيمون "إنها المرة الأولى التي نسجل فيها أقل من 500 وفاة منذ أن بدأت الوفيات اليومية بالارتفاع".

وهذه الحصيلة اليومية هي الأدنى التي تسجل منذ 22 آذار/مارس في البلد الثالث الأكثر تضررا بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وايطاليا.

وعزا سيمون انخفاض عدد الوفيات بين السبت والأحد الى تباطؤ تسجيلها خلال عطلة نهاية الأسبوع وأن هذا الانخفاض غالباً ما تتبعه قفزة في الأعداد الثلاثاء. وأضاف "هذا الرقم يدفعنا الى الأمل". وأوضح المسؤول أنه من ناحية الوفيات والاستشفاء والنقل إلى العناية المركزة "البيانات تواصل الانحدار ما يؤكد بوضوح أن انتقال المرض قد تراجع بشكل كبير".

وصرح وزير الصحة سلفادور ايلا أن هذه الارقام تؤكد أن اسبانيا بلغت هدفها لجهة استقرار مؤشر انتقال العدوى. وأوضح أن 4218 اصابة جديدة فقط تم احصاؤها في الساعات الـ24 الاخيرة بزيادة نسبتها 2,4 في المائة، علما أن البلاد تكثف اجراء فحوص فيروس كورونا بحيث باتت تجري أكثر من أربعين ألف فحص يوميا مقابل ما معدله عشرون ألف فحص مع بدء الازمة. وساهم البطء في انتقال العدوى في التخفيف من أعباء النظام الصحي. وفي هذا السياق، أُغلق مساء الجمعة في مدريد أحد قسمي المعرض التجاري في العاصمة والذي تم تحويله إلى مستشفى ميداني لاستقبال المصابين.

في غضون ذلك قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن وفيات وباء فيروس كورونا في البلاد زادت 433 حالة اليوم الأحد وهو أدنى مستوى يومي منذ أسبوع بينما تباطأ عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 3047 من 3491 في اليوم السابق. وكان عدد الوفيات أمس السبت 482 نزولا من 575 يوم الجمعة.

ويشير العدد اليومي للوفيات والإصابات إلى استمرار الوضع المستقر على نطاق واسع في الأسبوعين الماضيين. وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط إلى 23660 وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 178972.

م.ا.م/ أ.ح ( أ ف ب، رويترز)