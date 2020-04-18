 كورونا: مليون إصابة في أوروبا وعدد الوفيات في إسبانيا يتراجع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا: مليون إصابة في أوروبا وعدد الوفيات في إسبانيا يتراجع

سجلت أوروبا أرقاما جديدة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد. فرغم الإجراءات المشددة ارتفع عدد المصابين في القارة العجوز إلى أكثر من مليون حالة، فيما تجاوزت حالات الوفاة مائة ألف حالة مع تراجع في إسبانيا وإيطاليا.

ارتفع عدد حالات الوفاة بكورونا إلى أكثر من مائة ألف في اوروبا، الصورة من بلجيكا.

ارتفع عدد حالات الوفاة بكورونا إلى أكثر من مائة ألف في اوروبا، الصورة من بلجيكا.

رغم إجراءات الحجر الصحي المتشددة في كثير من البلدان، فإن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا تجاوز على مستوى أوروبا 100.000 حالة وفاة. وكما يتضح من معطيات إحصاء رسمي لوكالة فرانس بريس اليوم الأحد (19 أبريل/نيسان 2020)، فإن ثلثي حالات الوفيات العالمية حتى الآن سجلت في أوروبا. وفي إسبانيا المتأثرة بوجه خاص تم تمديد حظر التجول مرة إضافية. وفي دور العجزة البريطانية توفي على ما يبدو الكثير من الناس خلافا للتوقعات المسجلة إلى حد الآن.

وحتى فيما يخص أعداد الإصابات بالفيروس تبقى أوروبا القارة المتأثرة أكثر بالوباء. فأكثر من 1.15 مليون شخص أصيبوا بالعدوى في أوروبا. والخبراء ينطلقون من عدد مجهول مرتفع، لأنه توجد في العديد من البلدان الأوروبية فقط طاقات محدودة لإجراء الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا.

في غضون ذلك سجلت إسبانيا 410 وفيات بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 565 وفاةً يوم أمس السبت، وذلك في أدنى حصيلة يومية منذ نحو شهر وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليوم . وقال مدير مركز الطوارئ الصحية فرناندو سيمون "إنها المرة الأولى التي نسجل فيها أقل من 500 وفاة منذ أن بدأت الوفيات اليومية بالارتفاع".

مختارات

لفراولة إسبانيا شهرة عالمية، فهي الموّرد الأولى لأوروبا. لكن جائحة كورونا تسببت بمنع وصول العمال إلى المزارع بسبب الإجراءات وإغلاق الحدود، ما فاقم من أزمة زراعة الفراولة في إسبانيا وكبد المزارعين خسائر فادحة. (19.04.2020)

إيطاليا من الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا في العالم. ولكونها وجهة رئيسية لطالبي اللجوء بأوروبا، فإنهم الآن أكثر حاجة للمساعدة من ذي قبل، خاصة وأن غالبية المؤسسات الحكومية مغلقة. فأين يمكنهم الحصول على المساعدة؟ (19.04.2020)

وهذه الحصيلة اليومية هي الأدنى التي تسجل منذ 22 آذار/مارس في البلد الثالث الأكثر تضررا بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وايطاليا.

وعزا سيمون انخفاض عدد الوفيات بين السبت والأحد الى تباطؤ تسجيلها خلال عطلة نهاية الأسبوع وأن هذا الانخفاض غالباً ما تتبعه قفزة في الأعداد الثلاثاء. وأضاف "هذا الرقم يدفعنا الى الأمل". وأوضح المسؤول أنه من ناحية الوفيات والاستشفاء والنقل إلى العناية المركزة "البيانات تواصل الانحدار ما يؤكد بوضوح أن انتقال المرض قد تراجع بشكل كبير".

وصرح وزير الصحة سلفادور ايلا أن هذه الارقام تؤكد أن اسبانيا بلغت هدفها لجهة استقرار مؤشر انتقال العدوى. وأوضح أن 4218 اصابة جديدة فقط تم احصاؤها في الساعات الـ24 الاخيرة بزيادة نسبتها 2,4 في المائة، علما أن البلاد تكثف اجراء فحوص فيروس كورونا بحيث باتت تجري أكثر من أربعين ألف فحص يوميا مقابل ما معدله عشرون ألف فحص مع بدء الازمة. وساهم البطء في انتقال العدوى في التخفيف من أعباء النظام الصحي. وفي هذا السياق، أُغلق مساء الجمعة في مدريد أحد قسمي المعرض التجاري في العاصمة والذي تم تحويله إلى مستشفى ميداني لاستقبال المصابين.

في غضون ذلك قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن وفيات وباء فيروس كورونا في البلاد زادت 433 حالة اليوم الأحد وهو أدنى مستوى يومي منذ أسبوع بينما تباطأ عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 3047 من 3491 في اليوم السابق. وكان عدد الوفيات أمس السبت 482 نزولا من 575 يوم الجمعة.

ويشير العدد اليومي للوفيات والإصابات إلى استمرار الوضع المستقر على نطاق واسع في الأسبوعين الماضيين. وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط إلى 23660 وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 178972.

م.ا.م/ أ.ح ( أ ف ب، رويترز)

  • Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل بإمكاني مداعبة القطة؟

    وجد باحثون بمعهد أبحاث الطب البيطري في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بنجاح في القطط التي تنقله بدورها إلى قطط أخرى. لكن الفريق الذي يرأسه الطبيب البيطري "هوالان تشين" خلص إلى أن العدوى بين القطط لا تنتقل بسهولة، وهو ما نشروه في دراستهم التي ظهرت في مجلة بيو رفيكس العلمية مؤخراً.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    لا داعي للقلق!

    لكن لا ينبغي على أصحاب القطط القلق الآن: تطور القطط أجساد مضادة للفيروس بشكل سريع، مما لا يجعلها معدية لفترة طويلة. أما من لديهم أمراض مسبقة أو المسنين فمن الأفضل أن يتفادوا القطط في هذه الفترة. وعلى الأصحاء ممن لديهم قطط غسل يديهم جيداً بعد ملامستهم لها.

  • Deutschland Scottie bei Hasenhatz (DW/F. Schmidt)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    إعادة اعتبار للكلاب

    وعلى عكس القطط أظهرت الدراسة أن الفيروس لم ينجح في التكاثر في الكلاب، لذلك لا ضرورة للخوف عند مداعبة الكلب أو التنزه معه.

  • BdTD Italien Rom Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior aus (Reuters/A. Lingria)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    من يخاف من الأخر؟

    لا يحتاج هذا الخنزير الأليف في العاصمة الإيطالية روما للقلق من هذا الكلب اللطيف، لكن أيضاً الكلب لا يحتاج للخوف من الخنزير. فبحسب ما اكتشف الأطباء البيطريين، فإن الخنازير غير ناقلة لفيروس كورونا.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    حجر صحي لابن مقرض

    يختلف الأمر عند حيوان ابن مقرض، فقد خلص الطبيب هوالان تشين لنتيجة غير مطمئنة: يتكاثر فيروس كورونا المستجد فيه مثلما يتكاثر في القطط. ينتقل كورونا بين الحيوانات عن طريق الرذاذ، ووجد العلماء الفيروس في عينات من جهاز التنفس العلوي للقطط وابن مقرض، لكنهم لم يجدوا له أثراً في الرئتين.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل الدجاج خطر على الإنسان؟

    يجب ألا يخاف أحد من الدجاج، مثل هذا التاجر في مدينة ووهان الصينية. فقد خلص فريق العلماء إلى أن الدجاج والبط بالإضافة إلى طيور أخرى لديها مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

  • New York Bronx Zoo Tiger Nadia Coronavirus (Reuters/WCS)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    عندما يصبح البشر خطراً

    لا ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان فقط، بل العكس أيضاً صحيح: فقد انتشر خبر إصابة النمرة الماليزية "ناديا" ذات الأربع سنوات في حديقة حيوانات نيويورك إثر نقل العدوى إليها من المسؤول عن رعايتها. وقال كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوانات تعليقاً على الأمر: "على حد علمنا هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس كورونا من إنسان إلى حيوان بري".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل ظلمنا الخفافيش؟

    يعتبر الجميع الخفافيش المتهم الرئيسي في جائحة كورونا، فأغلب العلماء يرجحون أن الفيروس بدأ من عندها. لكن الاطباء البيطريين يعتقدون أن هناك حيوان أخر كان وسيطاً في نقل الفيروس بين الخفاش والإنسان. فهل كانت القطط؟ أم حيوان إبن مقرض؟

  • Smbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    المتهم الحقيقي؟

    يقع حيوان "آكل النمل الحرشفي" تحت إشتباه أن يكون هو الوسيط في نقل كورونا من الخفاش للإنسان. فقد وجد باحثون من الصين و هونغ كونغ وأستراليا في حيوان آكل النمل الحرشفي الماليزي فيروساً يشبه تماماً فيروس كورونا المستجد، ونُشرت هذه الدراسة في 26 مارس/ آذار بمجلة "ناتشور". ويذكر أن آكل النمل الحرشفي يُباع بطريقة غير مشروعة بأسواق الحيوانات البرية في الصين.


 

مواضيع ذات صلة

Coronavirus in Spanien medizinsches Personal freut sich über Unterstützuung und jubelt

رغم ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا.. إسبانيا "تتجاوز ذروة الوباء" 18.04.2020

في حين تخطّى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد 154 ألفاً في العالم من أصل 2,25 مليون إصابة، أعلنت السلطات الإسبانية أن البلاد "تجاوزت ذروة الوباء". فما هي آخر حصيلة الإصابات والوفيات عالميا؟

Coronavirus Behelfsklinik Hannover

ألمانيا..ارتفاع عدد الإصابات بكورونا والوفيات أدنى من واحد بالمائة 19.04.2020

سجلت ألمانيا منتصف نهار اليوم حوالي 140 ألف إصابة بكورونا وما يناهز 4300 وفاة جراءه. معهد روبرت كوخ، أشار إلى أن غالبية المتوفين جاوزا الثمانين عاماً، مشددا على الحفاظ على معدل وفيات تحت 1 في المائة.

Rettungsschiff «Alan Kurdi»

إيطاليا.. أين يجد اللاجئون المساعدة في زمن كورونا؟ 19.04.2020

إيطاليا من الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا في العالم. ولكونها وجهة رئيسية لطالبي اللجوء بأوروبا، فإنهم الآن أكثر حاجة للمساعدة من ذي قبل، خاصة وأن غالبية المؤسسات الحكومية مغلقة. فأين يمكنهم الحصول على المساعدة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  