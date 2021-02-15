 كورونا.. ما أثر إغلاق المدارس على التلاميذ المهاجرين في ألمانيا؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 31.05.2021

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ثقافة ومجتمع

كورونا.. ما أثر إغلاق المدارس على التلاميذ المهاجرين في ألمانيا؟

اعتبر خبراء أن الأطفال والمراهقين المهاجرين في ألمانيا تأثروا بشكل كبير بحالات الإغلاق. وحذروا من أن اتساع الفجوة التعليمية بين التلاميذ المهاجرين وأقرانهم الألمان، يمكن أن يعرقل جهود دمج أبناء طالبي اللجوء في ألمانيا.

لاكتساب مهارات اللغة الألمانية والحفاظ عليها، فإن التواصل مع المتحدثين الأصليين بشكل منتظم أمر بالغ الأهمية.

قال البروفيسور أكسل بلوينيكي من معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية إن "الفجوة التعليمية بين المهاجرين والألمان سوف تنمو".

قالت أم وجيه، وهي أم سورية لطفلين، "ابني تعلم اللغة الألمانية بسرعة، وكنا فخورين به للغاية، لكن بعد ذلك بفترة قصيرة حل علينا الوباء".

خلال فترة الإغلاق التي استمرت ستة أسابيع والتي بدأت في مارس/آذار 2020، لم يتمكن ابن اللاجئة السورية من الذهاب إلى مدرسته في برلين. نتيجة لذلك، ساءت لغته الألمانية بشكل ملحوظ، على حد قول أحد المعلمين، حزنت أم الطفل وجيه لكنها لم تتفاجأ بالأمر. وأبرزت في تصريحها لرويترز "علمت أنه بتوقفه عن الحديث بالألمانية مع أقرانه سينسى ما تعلمه، لكن ليس باستطاعتي مساعدته".

مختارات

امتدت آثار جائحة كورونا لتصل للجهود المبذولة لإدماج المهاجرين في المجتمع الألماني. وتحذر دراسة صادرة حديثا من "تلاشي" كل ما تم تحقيقه على مدار السنوات الماضية، كما تستعرض ثلاثة سيناريوهات محتملة لتحقيق الاندماج. ما هي؟

منذ بداية أزمة كورونا في ألمانيا والنقاشات تدور حول تأثير الأزمة على الأطفال وكبار السن والأعمال التجارية والنشاطات الثقافية. لكن ماذا عن مئات آلاف اللاجئين الذين هربوا من بلدانهم بحثاً عن الأمان والاستقرار في ألمانيا؟

دمج التلاميذ اللاجئين في المدارس الألمانية هو تحدي كبير بالنسبة لأولئك الذين انقطعوا عن الدراسة قبل الوصول إلى ألمانيا. لكن مبادرة ألمانية تحاول مساعدة هؤلاء التلاميذ بإعطائهم دروس إضافية لتقوية مستواهم العلمي.

اليوم على الطفل الالتحاق لمدة عام آخر بفصل الترحيب بالأطفال المهاجرين حتى تصبح لغته الألمانية جيدة بما يكفي للانضمام إلى أقرانه في المدرسة بحي نويكولن في برلين، حسب رويترز.

منذ شهر مارس/آذار من العام الماضي، تم إغلاق بعض المدارس في ألمانيا لمدة 30 أسبوعًا تقريبًا خلال إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المدة في فرنسا. قرار جعل الطلاب يتلقون دروسهم في المنزل مما "زاد من اتساع الفجوة التعليمية بين الطلاب المهاجرين والتلاميذ الألمان"، وفقا لوكالة رويترز.

كان 18.2 بالمئة من أطفال المهاجرين قد تركوا المدرسة في ألمانيا قبل أزمة فيروس كورونا – أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل الوطني. يقول الخبراء إن تقليص هذه الفجوة هو مفتاح دمج أكثر من مليوني شخص تقدموا بطلبات لجوء في السنوات السبع الماضية، قادمين بشكل أساسي من سوريا والعراق وأفغانستان.

اكتساب المهارات

لاكتساب مهارات اللغة الألمانية والحفاظ عليها، فإن التواصل مع المتحدثين الأصليين بشكل منتظم أمر بالغ الأهمية. يقول توماس ليبيج من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لرويترز "أكبر تأثير للوباء على الاندماج هو التوقف المفاجئ للتواصل مع الألمان". كما يرى ليبيج أنه بدون التواصل المباشر مع الألمان، لن يتمكن معظم الأطفال المهاجرين من التحدث جيداً باللغة الألمانية لأنه لا يتم التحدث بها في منازلهم.

في الواقع، أكثر من نصف التلاميذ المهاجرين من الجيل الثاني، أي أولئك الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين مهاجرين، لا يتحدثون الألمانية في المنزل على الإطلاق. هذا المعدل ليس فقط الأعلى بين الدول الأعضاء الـ 37 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فحسب، بل أيضًا أعلى بكثير من فرنسا الجارة التي وصل فيها إلى حدود 35 بالمئة. وترتفع هذه النسبة بين الجيل الأول من التلاميذ المهاجرين - المولودين خارج ألمانيا - إلى 85 بالمئة.

حول العالم، تأثر حوالي 1.5 مليار تلميذ في 188 دولة بإغلاق المدارس، وفقًا لتقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. لكن من جهة أخرى يحاول الآباء المهاجرون، حتى الذين يفتقرون إلى المهارات الأكاديمية ومستوى جيد في اللغة الألمانية في بعض الأحيان جاهدين لمساعدة الأطفال عبر التعليم المنزلي وتعويض ما فقدوه من تواصل مباشر مع زملائهم في المدرسة.

أكثر من نصف التلاميذ المهاجرين من الجيل الثاني، أي أولئك الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين مهاجرين، لا يتحدثون الألمانية في المنزل على الإطلاق.

لاكتساب مهارات اللغة الألمانية والحفاظ عليها، فإن التواصل مع المتحدثين الأصليين بشكل منتظم أمر بالغ الأهمية. يقول توماس ليبيج من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لرويترز "أكبر تأثير للوباء على الاندماج هو التوقف المفاجئ للتواصل مع الألمان".

إغلاق المدارس

أغلقت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية الستة عشر، المدارس خلال كل موجة من موجات الفيروس الثلاث التي ضربت ألمانيا. وأثار قرار إغلاق المدارس وفرض التعلم عن بعد غضب الكثيرين، بما في ذلك العائلات.

وقالت منى نداف التي  تقود مشروعا لتقديم المشورة للأمهات المهاجرات  في نويكولن لرويترز "الوباء زاد من مشاكل المهاجرين، لقد اضطروا إلى مواجهة المزيد من المعاملات البيروقراطية مثل إجراء اختبارات فيروس كورونا على أطفالهم أو ترتيب مواعيد للتطعيم. هناك الكثير من الالتباس. لقد توصلنا بأسئلة غريبة منهم، مثل إذا كان صحيحًا أن شرب شاي الزنجبيل الطازج يقي من الفيروس و إذا كان التطعيم يسبب العقم".

قامت منى بالتواصل مع أم وجيه، وأعطتها نصائح حول كيفية الحفاظ على نشاط ابنها وابنتها خلال فترات التعلم عن بعد. ومع ذلك، فالمجهودات المبذولة لا تحد من الانعكاسات السلبية للتحول المفاجئ الحاصل، الذي كشف عيوبا رئيسية في نظام التعليم في ألمانيا، بما في ذلك بنيتها التحتية الرقمية الضعيفة، التي أعاقت التدريس عبر الإنترنت. فقبل الوباء، كان 45 بالمئة فقط من المدارس الألمانية البالغ عددها 40 ألف مدرسة لديها اتصال سريع بالإنترنيت، وفقًا لاتحاد المعلمين الألمان.

ومما زاد الطين بلة، أن المدارس في الأحياء الفقيرة في بعض الأحيان لا تمتلك اتصالا بالإنترنت، وغالبًا ما وجد الآباء أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الرعاية بعد المدرسة، حيث أن إغلاق دور الحضانة وساعات المدرسة المقلصة جعل الآباء مضطرين لتخصيص ساعات أكثر لرعاية شؤون أطفالهم، مما أدى إلى تفاقم مشاكل أسر المهاجرين على وجه الخصوص.

وبينما تظل المدرسة الفرنسية مفتوحة حتى الساعة 3:30 ظهرًا على الأقل، فإن المدارس الألمانية تغلق عادةً بحلول الساعة 1:30 مساءً. مما جعل مهمة الإشراف والرعاية بعد المدرسة عقبة أكبر يجب التغلب عليها بالنسبة للعائلات المهاجرة في ألمانيا.

جيل ضائع

بينما تمكنت ألمانيا من خفض نسبة عدم متابعة الأطفال المهاجرين دراستهم في المدارس إلى النصف بين عامي 2000 و 2013 إلى حوالي 10٪ - عبر تعزيز المساعدة اللغوية في دور الحضانة والمدارس - ارتفعت معدلات التسرب مرة أخرى في السنوات الأخيرة.

وفقًا لاتحاد المعلمين الألمان، يحتاج 20٪ من 10.9 مليون تلميذ في ألمانيا إلى دروس خصوصية إضافية لإكمال العام الدراسي الحالي بنجاح. وأضافت أنه من المتوقع أن يتضاعف العدد الإجمالي للمتوقفين عن الدراسة إلى أكثر من 100 ألف.

وقال البروفيسور أكسل بلوينيكي من معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية إن "الفجوة التعليمية بين المهاجرين والألمان الأصليين سوف تنمو". "سنحتاج إلى رؤية استثمارات ضخمة في التعليم بعد الوباء، بما في ذلك الدروس الخصوصية الهادفة، لتجنب ضياع جيل من التلاميذ".

الكاتب: بنيامين باتكيه/ رويترز 

مهاجر نيوز

  • Schulklasse - Handkoloriertes Glasdiapositiv um 1905 (picture-alliance/IMAGNO/Öst. Volkshochschularchi)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    أخيراً تساوت الفرص أمام الجميع!

    قبل أكثر من قرن كان الأغنياء يجلبون معلمين لأبنائهم، فيما يذهب أبناء الفقراء إلى المدارس العامة. ومنذ عام 1919، بات الذهاب إلى المدارس الابتدائية العامة إلزامياً. آنذاك أنشئت مدارس ذات 8 سنوات دراسية وفقاً لدستور فايمر، وها هي اليوم تحتفل بالذكرى المئوية لإنشائها.

  • 100 Jahre Grundschule | Klassenfoto 1939 (picturealliance/dpa/P. Zimmermann)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    الزي الموحد الإجباري في المدارس

    نشوة الإنجاز الجديد لم تستمر طويلاً، فقد وجدت العقيدة النازية طريقها إلى صفوف الدرس. في هذه الصورة التي تعود إلى عام 1939، يرتدي كل التلاميذ تقريبا، قيافة "شبيبة هتلر". وعلى الجدار صورة تذكارية "لنصب معركة الشعب". في عام 1942 مُنع التلامذة اليهود من دخول المدارس، ورحّلوا مع أسرهم غالباً إلى معسكرات الموت.

  • 100 Jahre Grundschule | Schulspeisung Berlin 1951 (picture-alliance/akg-images)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    حساء للجميع

    التغذية المدرسية في برلين. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عادت الحياة إلى مسيرتها الطبيعية، وعاد التلاميذ إلى مدارسهم. وبسبب نقص الغذاء الحاد، اعتمدت أغلب الأسر على عروض التغذية المدرسية العامة. وبإنشاء الجمهورية الاتحادية، أعيد تفعيل نظام المدارس الابتدائية، ثم المتوسطة فالثانوية.

  • 100 Jahre Grundschule | DDR-Museum Pirna - Fibel (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    التعلم في ظل المنجل والمطرقة

    مع إنشاء "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" تغيرت أنظمة المدارس في ألمانيا الشرقية. في سن السادسة أو السابعة يلتحق الأطفال بمدارس "البولي تكنيك" التي تغطي سنوات الدراسة العشر الأولى الإلزامية. المناهج والكتب موحدة طبقا للعقيدة السياسية للبلد آنذاك. في ألمانيا الاتحادية اليوم ما برح التعليم والتربية أولوية اتحادية، ولذا فهي متنوعة من بافاريا إلى بريمن تنوعا تاما.

  • 100 Jahre Grundschule | Volksschule in Bayern 1960 (picture-alliance/dpa/G. Goebel)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    صف واحد للجميع

    مدرسة قروية في ولاية بافاريا عام 1960. في أغلب المناطق الريفية، دأب التلاميذ بعد نهاية الحرب على الذهاب إلى مدارس الصف الواحد، ما كان يمثل تحدياً للمعلم، حيث تحتم عليه التعامل مع تلامذة تبدأ أعمارهم من 8 سنوات إلى أعمار غير محددة! في المدن اختلف الوضع، حيث يحدد الانتماء الكنسي إلى أي مدرسة يذهب التلميذ!

  • 100 Jahre Grundschule | Volksschule 1968 (picture-alliance/CHROMORANGE/T. E. Czerski)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    التعليم تحت مسميات جديدة

    المدارس الابتدائية ذات السنوات الثمان بقيت حتى منتصف الستينات صيغة معتمدة للتربية والتعليم. وحين حل نظام المدرسة الابتدائية رباعية السنوات، تطور معها نظام التعليم المتقدم، فظهرت المدارس الثانوية، والمدارس المتوسطة والثانوية، والمدارس الإعدادية. وما زال هذا النظام حتى اليوم عرضة للدرس والتجريب.

  • 100 Jahre Grundschule | Sprachförderung für griechische Kinder (picture-alliance/dpa/W. Hub)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    الإملاء باللغة اليونانية

    في ستينات القرن العشرين قدم العمال الضيوف إلى ألمانيا من جنوب أوروبا ومن تركيا، ومعهم جلبوا أطفالاً لا يعرفون الألمانية، ما مثل تحدياً للنظام التعليمي. في الصورة معلم من مدرسة "كلوغشنر مينينغ" يعطي دروسا باليونانية لتلامذته، ويعلمهم الكتابة. وهم محظوظون بذلك لأن هذا شيء نادر.

  • 100 Jahre Grundschule | Kinder in einem DDR-Schulhort / Foto 1980 (picture-alliance/akg-images)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    منهج ألماني ومطبخ روسي

    النادي اللاصفي في هوارد عام 1980، تلامذة الصف الرابع في مدرسة "أنطون تساباتوكي" بمنطقة نوي براندنبورغ يعدّون وجبة طعام "بيلميني" الروسية الوطنية. كانت رعاية المدارس لما بعد الظهر بمدارس ألمانيا الشرقية مخالفة تماما لما كان يجري في مدارس ألمانيا الاتحادية، حيث أغلب التلاميذ يذهبون إلى بيوتهم بعد الظهر.

  • 100 Jahre Grundschule | Inklusion in Bayern (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    التأهيل الشامل - طريق طويل

    التأهيل الشامل (للتلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة) ابتكار تطور مؤخرا في المدارس الألمانية. ورغم مرور 10 أعوام على وثيقة الأمم المتحدة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يزال التعليم الشامل الذي يضم الجميع غير واضح المعالم. وتفتقد مدارس كثيرة إلى معلمين متخصصين في هذا المجال، لذا يفضل ذوو التلامذة المحتاجين إرسالهم إلى مدارس تخصصية.

  • 100 Jahre Grundschule | Schulprojekt medienfit (picture-alliance/dpa/B. Settnik)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    الصفوف الرقمية

    تلامذة الصف الثالث في مدرسة روزا لوكسمبورغ الابتدائية في مدينة بوتسدام يصنعون أفلاما متحركة عن حقوق الأطفال. رقمنة المدارس الابتدائية تمثل إحدى أهم التحديات أمام النظام التعليمي. فبعض المتخصصين يصرون على استثناء المدارس الابتدائية من الرقمنة والإعلام الحديث، فيما يصر آخرون على أنها إضافة ضرورية للمناهج الابتدائية.

  • 100 Jahre Grundschule | Lehrerin einer Grundschule (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    المعلم مطلوب بشدة في كل مكان

    نقص الكادر التعليمي يمثل إحدى أهم مشكلات المدارس الابتدائية اليوم، وطبقا لتوقعات مؤسسة بيرتيلسمان، فإن ألمانيا تواجه نقصا في المعلمين سيبلغ أكثر من 26 معلماً ومعلمة حتى عام 2025. ومن أهم أسباب العزوف عن وظيفة المعلم هو تدني مستوى الأجور مقارنة بمستويات المدارس الأعلى، وهذا يجعل التعليم في المدارس الابتدائية وظيفة غير مغرية.

  • 100 Jahre Grundschule | Viertklässler einer Grundschule (picture-alliance/dpa/F. Molter)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    درجات جيدة في المرحلة الابتدائية

    رغم كل المشكلات، يبدو أغلب الآباء راضين عن مستوى التعليم الذي يناله أبناؤهم في المدارس الابتدائية، طبقاً لدراسات البرلمان الاتحادي. بل إن أداء هذه المدارس على المستوى الدولي مرضٍ للغاية، وبهذا الخصوص يعلق الباحث التربوي هانز برُغلمان "هي ليست عظيمة، لكنها فوق المستوى المقبول". شتيفاني هوبنر/ ملهم الملائكة


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