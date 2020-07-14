 كورونا.. لقاح موديرنا الأمريكية يدخل مرحلة التجارب النهائية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.07.2020

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أخبار

كورونا.. لقاح موديرنا الأمريكية يدخل مرحلة التجارب النهائية

وسط سباق محموم لتطوير لقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، شركة موديرنا الأمريكية تعلن تقدما مهما في هذا الاتجاه، معلنة مرحلة دخول التجارب النهائية. يأتي ذلك في وقت يواصل الفيروس الفتاك انتشاره القياسي.

هل تحسم شركة موديرنا الأمريكية السباق العالمي وتتوصل إلى لقاح ضد كوفيد-19؟

هل تحسم شركة موديرنا الأمريكية السباق العالمي وتتوصل إلى لقاح ضد كوفيد-19؟

أعلنت شركة موديرنا الأميركية لصناعة الأدوية أن التجارب السريرية للقاحها لوباء كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو الحالي، سعيا لمعرفة فعالية هذا اللقاح في حماية الناس من الإصابة.

مختارات

تقدم نحو أربعة آلاف متطوع لاختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا. العقار الجديد تطوره شركة ألمانية للأدوية واللقاحات وستجري التجارب على أشخاص من داخل وخارج ألمانيا. حتى الآن تسير الأمور بصورة طبيعية لدى من تلقوا اللقاح. (11.07.2020)

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الحاجة إلى أكثر من 30 مليار دولار لمواجهة كورونا، استطاعت قمة عالمية جمع نحو 7 مليار دولار لتأمين اختبارات ولقاحات وعلاجات للمرض، خصوصاً للمجتمعات الأكثر فقراً. (27.06.2020)

وموديرنا التي تستفيد من مساعدات بقيمة 483 مليون دولار من الحكومة الأميركية هي أول شركة أدوية عالمية تبلغ هذه المرحلة وقد نشرت نتائجها الأولية الواعدة في مجلة "نيو اينغلاد جورنال اوف ميديسين".

وأوضحت الشركة أنها تعتزم إجراء التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف متطوّع في الولايات المتحدة، سيتلقّى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها مئة ميكروغرام من اللقاح، فيما سيتلقّى النصف الآخر دواءً وهمياً.

وسيتابع الباحثون هؤلاء الأشخاص على مدى سنتين لمعرفة ما إذا كان اللّقاح آمناً وفعّالاً في منع الإصابة بفيروس "سارس-كوف-2" المسبب لكوفيد-19.

كذلك فإنّه في حالة الأشخاص الذين يمكنهم الإصابة بالمرض رغم تلقيهم للّقاح، فإنّ الدراسة ترمي لمعرفة ما إذا كان اللّقاح قادراً على طمس أعراض المرض على هؤلاء المصابين. وحتّى إن ظهرت أعراض على أشخاص تم تلقيحهم فإنّ هذا اللقاح يمكن أن يعتبر نجاحاً إذا ما منع ظهور إصابات خطيرة بكوفيد-19.

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فيروس كورونا ليس تحت السيطرة بعد.. لا لقاح ولا إغلاق

 ومن المفترض أن تستمر الدارسة حتى الـ27 من تشرين الأول/أكتوبر 2022، لكن يرتقب صدور نتائج أولية قبل هذا الموعد بكثير.

جدل حول تكنولوجيا موديرنا

وتقوم تكنولوجيا شركة موديرنا والقائمة على جهاز الحمض النووي الريبي، على إعطاء الجسم المعلومات الجينية لإطلاق وقاية استباقية من فيروس كورونا المستجدّ.

وميزة هذه التكنولوجيا هي أنها لا تحتاج لتصنيع بروتينات فيروسية في المختبر. ولم تحصل أي لقاحات قائمة على هذه التكنولوجيا على موافقة من هيئة تنظيمية.

وجاءت بحوث سابقة اعتمدت هذه التكنولوجيا بنتائج عكسية، إذ جعلت المتلقين أكثر، وليس أقل، عرضة للإصابة بالعدوى، وفق ما صرح به استاذ العلوم الطبية الحيوية في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد لوكالة فرانس برس.

وقال "أحد الأمور التي نريد بالتأكيد التنبه لها هي معرفة ما إن كان هناك تأثير طويل الأمد يمكّن الاستجابة المناعية ...  من تطوير مناعة تضرّ بالحماية".

يذكر أنه ومن بين 19 لقاحا تجريبيا لمرض كوفيد-19 في التجارب البشرية على الصعيد العالمي،لم يدخل سوى لقاحين فحسب تجارب المرحلة الثالثة النهائية، أحدها من شركة سينوفارم الصينية والآخر من إنتاج شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد. ومن المرجح جدا أن تلتحق شركة سينوفاك بيوتك الصينية بهذه الشركات في وقت لاحق هذا الشهر. فيما يحذر علماء من أن دفعة اللقاحات الأولى قد لا تكون آمنة وذات فاعلية لمقاومة فيروس أصاب إلى غاية اللحظة أكثر من 13 مليون شخص في العالم. 

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزاع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليار نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


الفيروس يواصل انتشاره

يأتي ذلك، في وقت يواصل الفيروس القاتل انتشاره حول العالم مرغما العديد من الدول مثل الهند على إعادة فرض الحجر، إذ تستعد البلاد إلى فرض حجر صارم على نحو 140 مليون نسمة من أصل عدد سكانها الإجمالي البالغ 1,3 مليار في منطقة بنغالور وولاية بيهار الفقيرة.

وسجلت البرازيل، إحدى الدول الأكثر تضررا في العالم بالوباء، 1300 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل الحصيلة الإجمالية الى أكثر من 74 ألف وفاة مع مليوني إصابة. أما في الولايات المتحدة، تواصل ارتفاع الحالات في جنوب وغرب البلاد حيث ظهرت 63 ألفا و262 إصابة جديدة منذ الاثنين ليدنو إجمالي الإصابات من ثلاثة ملايين ونصف. كما تسبب الوباء بـ850 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة الإجمالية 136 ألفاً و432 وفاة.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

 

 

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