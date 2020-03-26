 كورونا .. قطاع غزة يهدده انهيار النظام الصحي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

كورونا .. قطاع غزة يهدده انهيار النظام الصحي

الخبراء يدقون جرس الإنذار في غزة، فوباء كورونا قد يخرج قريبا عن السيطرة، والمستشفيات غير مجهزة أمام تزايد حالات الإصابة. والأطباء يطلبون المساعدة الدولية.

الأطفال الغزاويون يلتزمون بإجراءات السلامة في مواجهة كورونا

الأطفال الغزاويون يلتزمون بإجراءات السلامة في مواجهة كورونا

نداء نجدة من قطاع غزة، فوباء كورونا يتطور بشكل مقلق، والناس الذين يعيشون هناك يحتاجون بشكل ملح للمساعدة الدولية. وإذا ما تخلفت هذه المساعدة، فإن كارثة إنسانية تهدد، كما يحذر أياد أبو كرش، مدير في وزارة الصحة الفلسطينية: "في غزة لا يوجد بالأصل مقومات حياتية لمواجهة أي وباء أو أزمات"، كما قال أبو كرش. وعلى كل حال تمكنت وزارة الصحة من رفع عدد الأسرة الخاصة بمرضى كوفيد 19 بفضل جهود مضنية من 100 إلى 150 سرير، يضيف أبو كرش: "وفي الأسابيع المقبلة سنحاول الحصول على 30 سرير إضافي".

ظروف انتشار مثالية

لكن هذه الإجراءات قلما تكون كافية إذا ما واصل الوباء الانتشار بالسرعة المسجلة حاليا. وهذا ممكن، لأن قطاع غزة به ظروف سيئة للسيطرة على الفيروس. ففي المنطقة التي تتسع على مساحة 362 كيلومتر مربع يعيش حاليا نحو 1.9 مليون من الناس. وهذا يعني كثافة سكانية بـ 5328 نسمة للكيلومتر المربع الواحد. وللمقارنة نذكر أنه في المانيا يعيش في نفس المساحة في عام 2018 في المتوسط 232 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد.

كما أن الوضع في سوق السكن جد متوتر، بحيث أن قطاع غزة يحتاج على الأقل لـ 120.000 وحدة سكنية جديدة، كما أعلن نائب وزير السكن ناجي سرحان في يناير من العام الجاري قبل تفشي الوباء بأسابيع قليلة. وبالتالي هناك ازدحام داخل الشقق، الأمر الذي  يساعد على انتشار الفيروس.

مركز حجز طبي في رفح.

مركز حجز طبي في رفح.

"كارثة"

وعلى هذا النحو تكون ظروف الحياة صعبة بالنسبة إلى كثير من الناس. "إنها كارثة"، يقول أحمد النجار من مدينة غزة في حديث مع دويتشه فيله. وقد أُدخل المستشفى في النصف الثاني من نوفمبر بعوارض صعبة، وتمكن من الارتياح ومغادرة المستشفى بعدها.

" إنه وضع سيئ"، كما يصف النجار التطور الحالي: "جميع أفراد أسرتي مصابين وكذلك جيراننا. فلا يوجد شارع ليس فيه إصابات". والضيق في السكن هو الذي يثقل كاهل الناس: "هذا يؤثر علينا جدا، لأنه بخلاف الفيروس نحن نعاني من ظروف نفسية حادة يأتي بها المرض، وهي مثقلة لاسيما في أوضاع الضيق".

حاجة اقتصادية

وما يزيد الطين بلة هو الوضع الاقتصادي المتردي لكثير من المواطنين. فنسبة البطالة وصلت قبل مدة قصيرة إلى 45 في المائة، وكانت مرتفعة أكثر في صفوف الشباب. وبسبب الوباء ارتفعت البطالة، كما أعلن الثلاثاء مدير  اتحاد النقابات في قطاع غزة، سامي العمسي، ففي الأثناء يوجد 82 في المائة من مجموع السكان بدون عمل. وبسبب الوباء تم إلى حد الآن فقدان نحو 160.000 موطن عمل.

وحوالي 13.000 شخص يتلقون راتبا من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي هي أكبر رب عمل في قطاع غزة. "السكان هناك يعولون في نسبة كبيرة على المساعدة الدولية"، كما قال مديرها فليب لازاريني مؤخرا في مقابلة مع دويتشه فيله، علما أن وكالة اللاجئين الفلسطينيين تعاني من نقص في التمويل. فبعض الخدمات تهدد بالزوال. وداخل شارع عمر المختار وسط مدينة غزة تنشط حركة الناس.

أحمد البنا يبيع هناك الكمامات، وفقد عمله كنجار نتيجة انتشار الوباء. "أعمل هنا يوميا بعض الساعات"، يقول الرجل البالغ من العمر 25 عاما في حديث مع دويتشه فيله: "وفي الساعة الخامسة مساء وجب علي جمع أغراضي، بالنسبة إلى يمثل الجوع خطرا أكبر من الفيروس". ولا يتوفر على سكن، وبالتالي هو يعيش في بيت عائلته." والدي مريض، ولا نحصل على مساعدة، ولذلك أنا اذهب إلى العمل رغم كل المخاطر. وكذلك ألتزم بإجراءات السلامة بالتعقيم ولبس الكمامة حتى وأنا متجول".

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعاني من نقص في التمويل

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعاني من نقص في التمويل

ارتفاع كبير في الإصابات

وحاليا يرتفع عدد الإصابات بشكل مقلق. فيوم (الثلاثاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر) أعلنت جامعة جون هوبكنز عن تسجيل 73.196 حالة أصابة و 645 حالة وفاة في الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة. وفي اليوم التالي ارتفعت هذه الأرقام.

وإذا ما استمرت الحال على هذه الوتيرة، فإن الوضع سيخرج بعد عشرة أيام عن السيطرة، يقول خبير الفيروسات عبد الرؤوف المنامة من الخلية التي أنشأتها الحكومة لمكافحة الوباء: "فلن نصبح في وضع يمكننا من مواجهة هذا الارتفاع. ومن الممكن أن لا يحصل جميع المرضى على مكان في مراكز الطب". وحتى عبد الناصر صبح، منسق المساعدة الطارئة لمنظمة الصحة العالمية في قطاع غزة حذر من انهيار محتمل للرعاية الصحية لمرضى كورونا. "في الأسبوع المقبل لن يكون بوسعنا تقديم الرعاية للمرضى في وضع حرج"، كما أعلن الثلاثاء. ونسبة الإصابة بين الخاضعين للاختبارات تصل في الأثناء إلى 21 في المائة، علما أن عدد المصابين يزداد بين الذين تفوق أعمارهم 60 عاما. "وهذا مؤشر خطير، لأن الغالبية سيحالون على المستشفى"، كما حذر صبح.

وعلى المدى القصير يحتاج قطاع غزة للمساعدة الطبية، وهناك دعوة موجهة للمجتمع الدولي من أجل توفير الأجهزة الطبية، كما قال فتحي أبو وردة، مستشار وزير الصحة الفلسطيني. وإذا لم تصل هذه المساعدة، فإن أعداد الإصابة والوفيات ستزداد.

كرستين كنيب/ م.أ.م

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    صراع ضد الفيروس الصامت

    فيروس كورونا وصل إلى قطاع غزة، إحدى المناطق الأكثر تكدسا سكانيا في العالم. وتأكدت رسميا عشرات حالات الإصابة. و يعيش في القطاع نحو مليوني نسمة على مسافة لا تتجاوز 365 كلم مربع، وهو ما يعادل 6000 شخص في الكلم المربع. ومن أجل الوقاية يقوم عمال بتعقيم الشوارع في عدة مناطق.

  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    مركز حجر صحي في رفح

    أكثر من 1860 شخص تم توزيعهم بعد العودة من الخارج على 26 مركز للحجر الصحي. وعلى معبر رفح يوجد أحد تلك المراكز، وبعض الأشخاص تم إيواؤهم في فنادق لمدة 14 يوما. والمعابر في اتجاه مصر وإسرائيل مغلقة منذ منتصف مارس. فقط العائدون بإمكانهم دخول قطاع غزة.

  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    رعاية طبية سيئة

    في بعض مراكز الحجر الصحي توجد أيضا أجهزة طبية، لكن الرعاية الصحية في قطاع غزة متدهورة أصلا. هناك 63 جهاز تنفس و 78 سرير فقط للعناية المركزة لخدمة مليوني شخص. أصوات كثيرة تتعالى مطالبة إسرائيل بتخفيف الحصار المفروض على القطاع.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/AP Photo/A. Hana)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    كمامات مرسومة..للوقاية!

    أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ. ولتشجيع السكان على وضع الكمامات الطبية، قامت الفناة الفلسطينية سماح سيد برسم تلك الكمامات الطبية. وإذا لم تنفع الإجراءات التي اتخذتها "حكومة حماس" في مواجهة الفيروس، فإن ذلك قد تكون له عواقب كارثية.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/M. Salem)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    التموين يجب أن يستمر

    حظر تجوال تام سيكون كارثيا بالنسبة إلى الناس هنا. 75 في المائة من السكان لاجئون ويعتمدون على مساعدات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين. ولذلك يتم توزيع المواد الغذائية في النهار. وبلين الخامسة بعد الزوال حتى الصباح الباكر يسود حظر تجول كامل.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    إبداع في تحسيس الشباب

    تم تقليص أنشطة الحياة العامة بشكل واسع، لكن السؤال هو كيف تحقيق النظافة والتباعد الاجتماعي، لاسيما في الأزقة الضيقة وفي مخيمات اللاجئين. قطاع غزة به ساكنة فتية ـ ولتوعيتها، هناك ناشطون متنكرون على شكل فيروس يقومون بهذا الواجب داخل مخيمات اللاجئين.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    مساعدات مالية قطرية

    وعدت قطر بمواصلة دعمها المادي لسكان قطاع غزة. وتربط حركة حماس والإمارة الصغيرة علاقات وثيقة. وتم تسليم عشرة ملايين دولار الأسبوع الماضي. والهدف مساعدة الأسر مباشرة.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    امكثوا في بيوتكم!

    حسب توقعات مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، يمكن معالجة الحالات المائة الأولى. بعدها سيكون القطاع متوقفا على الدعم الخارجي. ولذلك يحاول نشطاء وفنانون لفت الانتباه إلى أهمية المكوث في البيوت.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/I. Abu Mustafa)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    حلويات في مواجهة الفيروس القاتل

    مخبز في خان يونس تقدم مساهمة في إطار التوعية ضد الفيروس القاتل بطريقتها لخاصة: فهي تحضر حلويات بكمامات للفت الانتباه إلى الجائحة التي تجتاح العالم.


 

مختارات

ألمانيا تدعم الأونروا بتبرعات قيمتها 53 مليون يورو

فيما أوقفت الإدارة الأمريكية مساعداتها للـ"أونروا"، قدمت ألمانيا تبرعات جديدة للمنظمة الأممية المعنية باللاجئين الفلسطينيين. وتهدف التبرعات الجديدة لتعزيز الخدمات التعليمية والصحية بالأردن ولبنان والمناطق الفلسطينية.  

كورونا له كلمته أيضاً في أقدم نزاعات الشرق الأوسط

لتفادي تفشي جائحة كورونا قررت السلطة الفلسطينية في رام الله وحماس في غزة إلغاء فعاليات يوم الأرض التي تجري اليوم، فيما زودت إسرائيل الفلسطينيين بثمانية آلاف شريحة فحص للمرض. أمام تحديات المرض هل تراجعت حدة الصراع؟  

مواضيع ذات صلة

غزة.. تسجيل سبع أصابات جديدة بفيروس كورونا 26.03.2020

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 84 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة. مضيفاً بأن الوباء بدأ يلامس مرحلة الخطر ومطالباً بتوخي أقصى درجات الحذر في التعامل مع الفيروس.

Palästina Westjordanland | Beit Jala Hospital | Desinfizierung von Betten

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الأراضي الفلسطينية 02.04.2020

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 21 عاملاً فلسطينياً قدموا من إسرائيل فيما تتصاعد المخاوف من وجود إصابات بين نحو 60 ألف آخرين يتنظر عودتهم. يأتي ذلك وسط شكاوى بالضفة وغزة من ضعف الإمكانات الطبية للتصدي للفيروس.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  